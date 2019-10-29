История телевизоров LG Electronics: от черно-белого до 8K

Передовая технология OLED основана на органических светодиодах, не требующих подсветки. Это технология следующего поколения, которая позволяет создавать современные телевизоры, например, с ультратонкими или сворачивающимися экранами. Также благодаря технологии OLED от LG качество изображения достигает беспрецедентного уровня и не имеет аналогов в мире. Глубокий черный цвет обеспечивает безграничную контрастность, остальная палитра выглядит незабываемо реалистично и ярко. LG OLED TV способен отобразить около 1 миллиарда цветов без потери качества — Вы сможете уловить даже мельчайшие детали изображения.

В этом году LG снова превзошла ожидания, выпустив телевизор NanoCell 8К, который обеспечивает полное погружение благодаря 8K-изображению с впечатляющей цветопередачей, контрастностью и детализацией в действительно большом масштабе. Технология NanoCell™ использует наночастицы, которые очищают цвета, отфильтровывая тусклые тона и улучшая цветопередачу. Прогрессивная технология локального затемнения, оптимизированная для формата 8K, позволяет телевизорам NanoCell 8К с точностью управлять светодиодной фоновой подсветкой для более глубокой передачи черного цвета, высокой контрастности и детализации.