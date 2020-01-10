Драматичный «Карнавал»

В канун Нового года независимое театральное объединение THEATRE IMENIBALETA отгремело новой премьерой - второй за театральный сезон 2019-2020 года. Авторы одной из самых резонансных независимых театральных постановок осени прошлого года «Три девицы под окном», вновь шокировали зрителя. На сцене культурного пространства «Трансформа» сборная актерская труппа показала социально-психологическую драму «Карнавал», автором которой является современный казахстанский драматург Александр Диденко. В качестве режиссера, сценографа и художника спектакля, поднимающего гендерные, психологические и социальные вопросы, дебютировала Ксения Мукштадт.
Александра Денискина встретилась с молодым режиссером.
Ксения Мукштадт – актриса, режиссер, художник, выпускница сразу двух вузов: Университета иностранных языков и деловой карьеры и Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. На театральной сцене с 2012 года. Ученица режиссера и руководителя Немецкого театра в Казахстане Натальи Дубс. В багаже – 18 ролей в театре и одна в кино, участие в международных фестивалях и конкурсах.
— Поздравляю с дебютом! «Карнавал» первый такой опыт для вас?
— У меня были уже пробы, я участвовала в лаборатории молодых режиссеров Центральной Азии в Ташкенте, она проходила в театре «Ильхом» несколько лет назад. Там я делала небольшую постановку под руководством российского театрального режиссера и актера Юрия Квятковского, он был одним из кураторов лаборатории. Но я не считаю это режиссерской работой, так как руководил процессом он. Когда я преподаю на курсах актерского мастерства, мы ставим небольшие спектакли, и я выступаю режиссером, но это, конечно, не целостная работа, о которой можно сказать – вот, это готовый продукт. «Карнавал» да, это, наверное, дебют.
— Почему именно эта пьеса? Почему не лавандовое?
— У Саши Диденко нет девочковых вещей, лавандовых (улыбается). В последнее время другие вещи я не могу воспринимать, потому, что не вставляют. Когда я познакомилась с Сашей Диденко как с драматургом, и когда я побывала внутри его пьесы, после спектакля «Три девицы», я осознала, сколько там глубоких вещей и пластов, которые можно искать и не доискаться. Меня, как актрису, это захватывало, а как режиссеру, мне стало еще более интересно. У меня не было вопроса, кого ставить – драматург у меня был сразу, а «Карнавал» сам пришел. За год до премьеры мы делали читку этой пьесы, и она меня зацепила очень сильно, наверное, она резонирует с какими-то моими очень личными вещами. Очень жалко было её отдавать … когда ты работаешь как актер, внутри, это твой персонаж, твоя вещь, эйфория после спектакля. А здесь, в качестве режиссера, ты снаружи.
— Почему в «Карнавале» вы не сыграли сами?
— Я не представляю, как можно изнутри режиссировать всё. Да, на репетициях ты можешь что-то посоветовать, что-то предложить, но когда сам играешь, общую картину ты никогда не увидишь. У меня даже не было вопроса – если я играю, значит, я играю и у меня должен быть режиссер. Если я ставлю – значит ставлю. Пока так.
— Почему такой состав труппы? Это все люди, служащие в каких-то других театрах.
— Это люди, которые резонируют с персонажами пьесы, я видела их, когда читала её. Это как пазл, когда ты читаешь пьесу, ты представляешь людей – актеров. Они встают сразу. По актерам у меня был только один вопрос и сомнения – в ангеле (одна из главных ролей в спектакле «Карнавал»). Он по сути бесполое существо. И были сомнения в том, кто будет играть его – девушка или парень. Но в итоге я решила сделать историю девушки, женщины в мире мужчин.
— Как вы пришли к выбору этого пространства?
—Туалеты? (смеется) Это все интуитивно. Сначала приходят образы, и ты думаешь: о, круто! И только потом начинаешь накладывать… у Саши в пьесе есть место действия и персонажи описаны, но оно всё настолько многогранно, и нет каких-то определенных рамок.
— Сколько потребовалось времени для создания спектакля?
— Вместе с рождением идеи, наверное, месяца два, и три с половиной недели репетиций. Я не думаю, что это какой-то короткий срок. Спектакль можно поставить за три недели, за месяц, но когда ты каждый день в процессе репетиций. В наших условиях это было очень сложно сделать, репетировали поздно ночью, вечерами. Команда сборная и у всех своя занятость. Подстроить всех под одно расписание было сложно.
— Вы довольны продуктом?
— Однажды, побывав внутри процесса, ты уже не сможешь оценивать спектакль объективно. Но мне нравится за ним наблюдать, мне нравится как он развивается, как он становится на ноги. Даже при первых показах он всё еще был сырой и неустойчивый. Сейчас я вижу, что ребята начинают получать кайф от процесса, удовольствие, и я вместе с ними.
— Очень сезонный получился спектакль. Не страшно будет отпускать Деда Мороза весной в отпуск?
— Немного страшно, конечно. Возможно, спектакль поживет внутри ребят и следующей зимой получится что-то новое и интересное. Главное, чтобы все ребята были в городе и могли участвовать в спектакле. Вводов других актеров я делать не буду и не вижу.
— Сколько вы отмерили жизни этому проекту?
— Это не мне решать, и, если честно, мне не хочется отталкиваться в этом вопросе от зрителя. Если он (дух) будет жить внутри спектакля, внутри команды – он может жить долго. Если через пару показов актеры исчерпают себя, скажут, «чет не идет, стало скучно играть», тогда, конечно, спектаклю пришел конец. Вне зависимости от того, будет ли он интересен зрителю, мы его закроем. Насиловать актеров я не вижу смысла. Если у актеров внутри есть процесс, интерес, жажда исследования именно в этой работе, в спектакле, то он будет интересен и зрителю, он будет всегда живым, он будет всегда подстраиваться под меняющуюся реальность в мире. Когда спектакль умирает в актерах, его уже не воскресить. Дергаться на сцене и повторять текст?! Сорри, это не для нас.
— THEATRE IMENIBALETA внутри театральной тусовки уже называют театром одного драматурга. Следующий спектакль будет снова поставлен по пьесе Диденко?
— Меня не вставляют другие авторы. Я, например, очень жду «Снежную королеву» (пьеса Саши Диденко), во мне она живет. Была читка, мы пробовали её, но она не состоялась по определенным причинам и я очень хочу, чтобы Куба Адылов (режиссер) её поставил. Я помню ощущения от процесса и они были клевые.
Спектакль «Карнавал» можно увидеть на сцене культурного пространства «Трансформа» 14 и 15 января.