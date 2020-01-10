Драматичный «Карнавал»

Ксения Мукштадт – актриса, режиссер, художник, выпускница сразу двух вузов: Университета иностранных языков и деловой карьеры и Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. На театральной сцене с 2012 года. Ученица режиссера и руководителя Немецкого театра в Казахстане Натальи Дубс. В багаже – 18 ролей в театре и одна в кино, участие в международных фестивалях и конкурсах.

— Поздравляю с дебютом! «Карнавал» первый такой опыт для вас?

— У меня были уже пробы, я участвовала в лаборатории молодых режиссеров Центральной Азии в Ташкенте, она проходила в театре «Ильхом» несколько лет назад. Там я делала небольшую постановку под руководством российского театрального режиссера и актера Юрия Квятковского, он был одним из кураторов лаборатории. Но я не считаю это режиссерской работой, так как руководил процессом он. Когда я преподаю на курсах актерского мастерства, мы ставим небольшие спектакли, и я выступаю режиссером, но это, конечно, не целостная работа, о которой можно сказать – вот, это готовый продукт. «Карнавал» да, это, наверное, дебют.

— Почему именно эта пьеса? Почему не лавандовое?

— У Саши Диденко нет девочковых вещей, лавандовых (улыбается). В последнее время другие вещи я не могу воспринимать, потому, что не вставляют. Когда я познакомилась с Сашей Диденко как с драматургом, и когда я побывала внутри его пьесы, после спектакля «Три девицы», я осознала, сколько там глубоких вещей и пластов, которые можно искать и не доискаться. Меня, как актрису, это захватывало, а как режиссеру, мне стало еще более интересно. У меня не было вопроса, кого ставить – драматург у меня был сразу, а «Карнавал» сам пришел. За год до премьеры мы делали читку этой пьесы, и она меня зацепила очень сильно, наверное, она резонирует с какими-то моими очень личными вещами. Очень жалко было её отдавать … когда ты работаешь как актер, внутри, это твой персонаж, твоя вещь, эйфория после спектакля. А здесь, в качестве режиссера, ты снаружи.