Привычка учиться

Очень часто родители задаются вопросом: чем занять ребенка в свободное время? Кто-то отдает детей изучать иностранные языки, кто-то – в спортивные секции, некоторые просто организовывают совместный досуг. Немногие знают, что в Алматы существует огромное количество нестандартных тренингов для детей и подростков. Vласть поговорила с представителями некоторых из них и узнала, для чего нужны лидерские программы и как помочь ребенку определиться с выбором будущей профессии.
Teenage.kz
Teenage.kz – это центр подросткового развития, в котором проводят лидерские программы для подростков и тренинги для родителей по воспитанию детей. В команде 5 специалистов: предприниматели, тренеры и психологи. На тренингах подростков учат основам финансовой грамотности, постановке и достижению целей, умению зарабатывать деньги, а также рассказывают об основах мотивации. По словам директора центра, Максима Скрипниченко, детям на тренингах закладывают фундамент – уверенность в себе и самооценку.
«Самое главное, чему мы учим ребят – это пониманию того, что составленный план сам по себе не реализуется. Надо искать нужных людей, нужную информацию, расширять кругозор, действовать. Основной тезис – трудностей не существует, есть всего лишь нерешенная задача. Это не стена, о которую нужно долбиться головой, всегда есть возможность решить возникнувшие проблемы. Часто ребята при первой же неудаче опускают руки, окружение не поддерживает их, хотя это очень важно. Мы показываем, что нужно идти до конца. Что еще важно в лидерских программах? Дети учатся благодарить. За работу, за совместный труд, за идеи, за креатив, за поддержку. Они учатся признавать свои ошибки», – рассказывает Максим.
В самом начале курса тренеры вместе с учащимися разрабатывают список из 10-12 правил, которым должны следовать ребята во время тренингов. При этом если кого-то из команды правило не устраивает – его не принимают. Таким образом ребята учатся договариваться друг с другом. За несоблюдение правил участники должны понести «цену слова» – это своеобразное наказание, когда команда придумывает дискомфортное для нарушителя задание. Если ребенок считает, что его слово ничего не стоит, то он он не выполняет задание и продолжает заниматься.
«Мы даем детям возможность самим организовать дисциплину. Единственное правило, которое мы устанавливаем – захотели выйти – спокойно встали и вышли. Недавно команда ввела правило – не пользоваться сотовым телефоном, чтобы не мешать работе. Один парень за 15 минут трижды выходил с телефоном, при этом его команда в это время должна была презентовать проект. Он позже сказал, что действительно выходил посидеть в телефоне и при нас начал закрываться, потому что переживал о мнении ребят. Но ребята его поддержали и сказали, что это нужно ему в первую очередь. Никто не оценивал его поступок как негативный. Потом он перестал пользоваться телефоном во время тренинга», – отмечает директор.
После того, как участники команды привыкли друг к другу и установили правила, тренеры начинают прорабатывать умение самовыражаться, обходить конфликты, планировать свой день и презентовать проекты. Одним из важнейших навыков, которые появляются у детей после прохождения тренинга, Скрипниченко называет умение договариваться. По его словам, в семьях учеников очень часто родители принимают решение и за себя, и за своих детей, не интересуясь их мнением. После прохождения курса дети начинают принимать активное участие в семейной жизни.
«Фундамент» закрепляется различными заданиями. Например, подростки играют в игру, в которой они должны поменяться чем-нибудь со случайными прохожими. Максим объясняет, что так дети гораздо быстрее учатся коммуницировать с людьми: «Многим очень сложно подойти к незнакомым людям и просто узнать время. Детям даются зубочистки, либо мы просим их из дома принести 10 простых вещей, которыми они уже не пользуются. Эти предметы им нужно обменять на что-то у прохожих. Они могут обмануть, сказать правду и давить на жалость. Ребята на первом этапе выбирают то, что у них получается лучше всего. К сожалению, чаще всего они давят на жалость или врут. Впоследствии им становится некомфортно от этого и они начинают договариваться с людьми на улице, рассказывая правду. Дальше мы пары меняем и ставим двух неактивных ребят вместе, чтобы вывести их из зоны комфорта».
Сложным для ребят на первый взгляд может показаться задание по составлению семейного бюджета. Однако и с ним многие справляются на отлично. Когда команда Teenage.kz опрашивала своих учащихся о причинах их повышенной мотивации и хорошего настроения, большинство ответило просто: «Заработанные собственноручно деньги». Основы финансовой грамотности детям даются как раз для того, чтобы они понимали структуру бизнеса и могли зарабатывать сами, не прося родительских денег. Но на этом этапе работы центр часто сталкивается с сопротивлением со стороны родителей, которые отказываются делиться с детьми знаниями в построении семейного бюджета, списывая все на маленький возраст.
«Для родителей это нечто странное и ненужное. Необязательно расписывать реальные суммы, достаточно показать на примере. Планирование семейного бюджета формирует у детей понимание финансовых поступлений. Трат ведь очень много, а дети этого не понимают. Когда ребенок осознает, что если от его «хотелки» семья может остаться на нуле или уйти в минус, то он по-другому начинает относиться к деньгам и работе. Наши родители очень часто не дают детям зарабатывать, потому что они считают, что деньги могут вызвать соблазн. То есть, по их мнению, ребенок с деньгами становится неуправляемым, поэтому лучше держать его в ежовых рукавицах. Но контролировать можно и на расстоянии, через доверие. Даже если первые заработанные деньги дети проедят, чтобы себя удовлетворить, то в следующий раз, умея планировать бюджет, они подумают и отложат. Этим самым у подростка формируется самостоятельность», – подытожил Максим.
My Future Today
В 2014 году международная сеть организаций Flow International, занимающаяся обучением и развитием организаций, открыла свой офис в Казахстане. Спустя некоторое время руководители компании обратились к казахстанским сотрудникам Майе Картабаевой, Дмитрию Дмитриеву и Анастасии Гурьяновой с предложением начать работать со студентами и выпускниками. Впоследствие предложение превратилось в проект My Future Today, который помогает подросткам определить причинно-следственные связи в жизни и найти профессию своей мечты.
«Есть большая проблема, о которой мало кто говорит. Профориентация – это, наверное, слишком узко, это больше о школе жизни, когда тебе лет 14-15. То есть, например, если ты сейчас целое лето валяешь дурака, то это точно будет иметь свои последствия. В 15 лет мало кто об этом задумывается. Ты живешь одним днем – это классно, но потом мы видим следствия у тех, кому 20-25 лет, и они не могут найти себя, они просто плывут по течению, у них нет навыков слушать себя и понимать мир», – объясняет Дмитрий.
Программа курса отличается от стандартных тренингов по лидерству и ораторскому искусству. Она основана на деловой международной игре, в ней предлагается выбрать персонажа и от его лица принимать решения, проживая жизнь от 18 до 30 лет. Самый базовый сценарий – выбор между учебой и работой, или же совмещение. Дальше участники работают с личными финансами: платят за транспорт, питание, аренду квартиры и досуг. После каждого из четырех циклов подростки делают упражнения, которые помогают закрепить знания о том, что главные ресурсы в жизни – время и деньги. Дмитрий в шутку называет игру «безопасным полигоном», от действий на котором не будет никаких последствий, однако полученный вывод очень ценный.
«У нас бывают обсуждения, когда ребята интересуются, нужно ли вкладывать деньги в семейный бюджет. Каждое из таких решений – повод для конструктивного разговора. Выводы разные: «Я получаю 100 000 тенге, а из них 80 000 – это мои расходы. Взрослеть тяжело». В 15 лет тебе все дано: одежду покупают, кормят, школу оплачивают, ты все воспринимаешь как данность. Во время игры ребята понимают, что жизнь немного сложнее. Очень часто сначала они говорят, что не хотят взрослеть, а потом понимают, что принимать решения и видеть последствия этих решений очень интересно», – рассказывает Дмитриев.
Программа длится пять дней, перед началом тренинга сотрудники проводят вводное интервью с детьми и родителями. Это делается потому, что очень часто желания подростков и их родителей не совпадают – как правило, только родственники заинтересованы в развитии своих детей. Помимо самого тренинга, в My Future Today есть инициатива «100 профессий» – организация встреч с носителями интересных для учащихся профессий. Например, в центре уже проводились ивенты с участием дизайнеров, кардиохирургов, пилотов и т.д.
«Больше года назад была встреча с кардиохирургом, а пару месяцев назад я встретилась с мамой, у нее сын и его друг ходили к нам. Друг после этой встречи решил поступать на медицинский факультет. Причем изначально ее сын хотел быть кардиохирургом, но, видимо, не срослось. К нам приходят не только дети, но и студенты, которые отучились два-три года и не могут понять, где им работать. Иногда ребята расстраиваются, потому что были уверены, что хотят стать дизайнерами, а оказывается, что это совсем не их занятие. А это наоборот классно, что они сэкономили время и в будущем не вернутся к этой идее», – отмечает Майя Картабаева.
Со многими подростками и их семьями тренеры общаются и после окончания курса. Никто не дает гарантий того, что после прохождения тренинга дети абсолютно точно будут уверены в своем будущем. По словам Майи, My Future Today меряют успех не по поступлению в ВУЗы и стажировкам, а по умению выбирать и прислушиваться к себе: «Это не как в спортзале, когда ты походил, похудел и доволен. Это как посеять зернышко, как катализатор каких-то событий и решений. Мы выпустили уже чуть больше 250 человек. Программы проходят в Алматы и Астане. То, что у нас ребята приходят из программы в программу, говорит о многом».
Smart Almaty
Smart Almaty – это научно-популярный проект, продолжение идеи, которая возникла в 2013 году. Начало она берет с «Умной Москвы». Создатели проекта, Михаил Кнеллер и Михаил Каптюг решили проводить лектории для интересующихся наукой людей, объединить тех, кто умеет хорошо рассказывать с теми, кто хочет слушать. Изначально мероприятия проводились для взрослых, позднее сотрудники заметили, что многие приводят с собой детей. За лекциями пошли научные фестивали, добавились лабораторные опыты и эксперименты.
Как отмечает Жансулу Абишева, руководитель «Умного Алматы», посещая программы, дети могут унять свои «Почему?»: «Сейчас люди живут в «информационном избытке». На одну и ту же тему пишут те или иные статьи, подтверждая и опровергая основные тезисы. Информационный шум давит на людей всех возрастов. Мы хотим выработать в посетителях привычку к критическому мышлению. Объяснять происходящее согласно науке. Ведущие являются для детей не учителями, а друзьями. С ними можно поговорить, задавать вопросы, на которые родителям иногда бывает сложно ответить. Это доказывается тем, что дети после недели, загруженной уроками, с радостью приходят по выходным поучиться еще.
Программы организовываются в различных направлениях: физика, химия, биология, медицина, география и другим наукам. Длительность – два часа, детей по возрасту делят на две группы: 7-10 лет и 10-14 лет. При этом меняется только способ объяснения. За два часа участники обходят четыре лаборатории, в каждой из которых им рассказывается теория - основа предстоящего эксперимента, далее они проводят этот эксперимент самостоятельно. Ведущие – студенты старших курсов научных специальностей: от биотехнологов до нефтяников.
Один из плюсов «Умного Алматы» – программы для родителей. Пока дети проходят через лаборатории, их родители слушают лекцию-викторину. Им представлен ряд фактов, некоторые из которых являются неверными. Ответы они должны внести в специальный бланк. Тот, кто ответил правильно на наибольшее количество вопросов, получает бесплатный билет на следующую программу.
«У нас существует определенный алгоритм действий по приходу посетителей. Они проходят регистрацию, дети получают бейджики, которые говорят о принадлежности к команде. В каждой команде от 16 до 20 человек. Затем на детей надевают халаты, что дает им почувствовать себя настоящими учеными. Для пришедших раньше проводится научный квест, после которого все идут в зал, где рассказывается общее введение для взрослых и детей. Далее ребята по командам расходятся в лаборатории. После экспериментов все опять собираются в зале для подведения итогов, дети получают дипломы за проделанную работу и подарки – набор и инструкцию для проведения эксперимента дома», – рассказывает Жансулу.
Такие программы проводятся на выходных, дважды в месяц. Каждый месяц они обновляются, поэтому повторов не бывает. Осенью программы Умного Алматы посетили около 2500 детей, а спецаильную новогоднюю программу, в которой не было ни одного хоровода – 960 детей.