Привычка учиться

«Фундамент» закрепляется различными заданиями. Например, подростки играют в игру, в которой они должны поменяться чем-нибудь со случайными прохожими. Максим объясняет, что так дети гораздо быстрее учатся коммуницировать с людьми: «Многим очень сложно подойти к незнакомым людям и просто узнать время. Детям даются зубочистки, либо мы просим их из дома принести 10 простых вещей, которыми они уже не пользуются. Эти предметы им нужно обменять на что-то у прохожих. Они могут обмануть, сказать правду и давить на жалость. Ребята на первом этапе выбирают то, что у них получается лучше всего. К сожалению, чаще всего они давят на жалость или врут. Впоследствии им становится некомфортно от этого и они начинают договариваться с людьми на улице, рассказывая правду. Дальше мы пары меняем и ставим двух неактивных ребят вместе, чтобы вывести их из зоны комфорта».