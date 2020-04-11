Что еще объединяет Новых Гениев, кроме игрового отношения с миром? Одинокость. Философ Владимир Бибихин пишет о том, что слово «воля» понимается сначала как стремление к цели, а затем – как бескрайний простор, опережающий даже всякое стремление. Новые Гении приложили всю свою волю и устремились туда, где до них никто не был, а потому никто не знает, хорошо там или нет. Потому современники и не могут принять то, что делают Новые Гении, как хорошее или плохое – у подлинно нового еще нет никаких критериев оценки. И Новые Гении, ясно осознавая неизбежность этого равнодушия современников, которое еще зовется «непониманием», отправились в этот простор. Не в надежде обрести хорошее и – тем более – полезное, а в огне «славы неизвестности». Они, говоря словами Бибихина, решились «шагнуть к первой яви утреннего света или даже, еще до утреннего света, в насыщенную его предчувствием темноту, первым выступить в простирающийся свет». Новые Гении – это чудаки, маргиналы, не вписавшиеся в существующие форматы, часто – не принятые, не одобренные этими самыми форматами, и всегда – одиноко стремящиеся в космос подлинно нового.

О передаче «Новые Гении Первого Ранга». За время ее существования, я записал 57 выпусков. Каждый выпуск – это короткий рассказ об определенном Новом Гении или его проекте, мой небольшой анализ или соображения, а также один или два аудио фрагмента – в основном, современная академическая музыка 20 века, но иногда – фрагменты интервью, спектаклей и фильмов. В нескольких выпусках есть специальные комментарии Новых Гениев, например, смешной рассказ выдающегося композитора и режиссера Хайнера Гёббельса о его встрече с невообразимым Сергеем Курехиным. И для двух выпусков мы с Александрой Морозовой специально записали голосовые аудиокомпозиции.

Рассуждения о Новых Гениях идут рука об руку с Теорией Новой Гениальности, которую мы разрабатываем уже четыре года. В основе теории – тексты Сергея Калмыкова, в которых он, среди прочего, затрагивает вопросы гениальности как практики, что находит свое отражение и расширение в идеях, стремлениях, методах Новых Гениев. Эта теория, в частности, рассматривает и такие вопросы, связанные с Новыми Гениями, как:

Можно ли стать Новым Гением? Можно ли сегодня поставить «все» на игру и посмотреть на обыденность как на поле для игры? А что такое это – «все»? Существует ли некая общая схема, метод, благодаря которому можно вступать в игровые отношения с миром, достав из тайных глубин своей души персонажа этой игры? А можно ли вообще впрямую говорить и заниматься такими вопросами – или это происходит только в таинстве индивидуального становления личности?

Сейчас, когда обыденность особенно ошеломляет и, как обычно одновременно пугая «невиданными экономическими депрессиями» и соблазняя «новыми возможностями», заставляет срочно что-то «предпринимать», «менять в своей жизни» – мы как на маяк смотрим на Новых Гениев, пример которых дает нашей группе ORTA силы верить в игру и продолжать активную работу над Теорией Новой Гениальности. «Коммунизма завтра не будет», - писал Сергей Калмыков, - «А мы с Пикассо останемся на века».

Записи передачи вы можете послушать по ссылке.