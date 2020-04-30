Ольга Коротько, режиссер: «Женщина в наших фильмах остается лишь инструментом»

— Ваш новый проект называется «Пара кожаных сабо». Расскажите, пожалуйста, о нем и почему вы выбрали комедию?

— «Пара кожаных сабо» рассказывает историю пожилой бездомной женщины, которая пытается восстановить отношения с дочерью, пока страна готовится к проведению Олимпийских игр. Мой новый фильм — это трагикомедия, это реакция на события, происходящие в Казахстане в последние годы. Мне кажется, что никак иначе как языком комедии об этом абсурде невозможно говорить. В чем сильная сторона комедии? На мой взгляд, она позволяет создать контраст серьезным темам. Для меня работа в этом жанре будет первым опытом, и я надеюсь, что мы с командой сможем сделать отличный фильм.

— Для вас это вторая поездка на Берлинале, как изменился фестиваль и какие вопросы волнуют молодых режиссеров сегодня?

— Для меня это был все-таки разный опыт. В прошлый раз я была в общей программе Berlinale Talents, и это было больше введение в индустрию, чем полноценное обучение. В этот раз моя программа была построена сугубо вокруг моего сценария. Темой этого года фестиваль выбрал «коллектив в кино», и в рамках нынешней программы я вижу как много внимания уделяется теме феминизма и женского кино. Когда я была здесь в прошлый раз, эта тема была неактуальна и фестиваль волновали совсем другие вопросы. А сейчас Берлинале совместно с DW (Deutsche Welle) запустили программу об участниках программы Berlinale Talents, где я и еще 20 кинематографистов рассказывают о себе и о проблемах, окружающих каждого. Я представляла тему феминизма, так как фестивалю важно эту тему акцентировать, и я очень надеюсь, что данная тенденция в кино продолжится и как можно больше дверей откроется для женщин-режиссеров.

— В этой программе на DW вы сказали о необходимости продвижения женского кинематографа, чтобы наше общество могло получить новое поколение режиссеров с женским лицом. Что необходимо предпринять казахстанскому обществу, на ваш взгляд, чтобы прийти к равноправию?

— Это долгий общемировой процесс, потому что патриархальные стереотипы уже настолько укоренились в нашем обществе, что они даже не видны. Если законодательно во многих странах эта проблема уже решена, то остаются незаметные привычному взгляду мелочи, которые формируют наше общество. Я, например, недавно с коллегой пошла в ресторан в Германии и когда мы попросили счет, его принесли моему коллеге-мужчине, хотя я сама хотела оплатить за себя. Да, это мелочь, и миллиарды людей скажут, что здесь нет ничего такого, но вот именно из таких мелочей и формируется наша патриархальная культура. В Казахстане дела обстоят хуже, чем в Германии, но проблема эта общемировая. Первым шагом для решения проблемы гендерного неравенства является осознание и констатация проблемы. Есть классическая метафора, которая является мифом, но образ будет подходящим. Когда приплывали первые корабли в Америку, местные племена их не увидели, они увидели только волны, так как никогда ранее не сталкивались с кораблями. Поэтому сначала нужно увидеть волны, и именно эту задачу я вижу в своем кино.

— Свои фильмы вы позиционируете как феминистические, и стараетесь через историю и актеров формировать визуальную культуру отношений, построенных на равноправии. Что подвигло вас выбрать феминизм основной темой своих картин?

— Для меня это тема не про взаимоотношения. Что такое сексизм? Это отношения, где есть два субъекта и эти отношения не равны на гендерном уровне. У одной стороны есть власть, у другой нет. Но эти отношения не только между полами, они окружают нас повсюду: это правительство и простой народ, мужчины и женщины, начальник и подчиненный. Это более глобальная тема, чем один лишь гендерный дискурс. Гендерная тема – это просто небольшой кусочек общей темы. Именно это мне интересно.

Важно также сказать о мифах вокруг слова «феминистическое кино». Можно предположить, что это кино о «сильных женщинах», но я очень не люблю эту фразу. Для меня важно, чтобы в кино героини были живые, человеком женского пола, а не инструментом. Необязательно героиня должна быть сильной, она может быть и говнюком. Самое главное, чтобы она была живой, нормальной, она не должна мир спасать или вагоны разгружать, она может, но она не должна. Для себя я вижу задачу в очеловечивании этого образа на экране, ведь сейчас он очень картонный, нереальный, женщина в наших фильмах остается лишь инструментом.

— Кино для вас — это площадка для трансляции ваших идей или инструмент познания и осмысления мира? Что такое для вас кино?

— Мне кажется, кино — способ обработки информации. Для меня кинематограф, в первую очередь, ассоциируется со сном. Сны – это то, что помогает нам переработать свой жизненный опыт, структурировать его и сделать какое-то заключение. Сам кинотеатр очень похож на сон, есть темный зал, яркий экран, и как будто бы сознание заснуло, и предо мной предстают визуальные образы. И мне кажется, что все-таки кино, это не что-то конечное, а полноценный процесс. Поэтому, как только ты даешь этому слову определение, кино становится чем-то окончательным, а ведь кино не окончательно, это постоянный процесс, встроенный в нашу жизнь и в наше общество.

— Мы с вами находимся на главном политическом кинофестивале планеты и ваши фильмы так или иначе взаимодействуют с актуальным контекстом. Где та грань между политическим кино и пропагандой?

— Для меня политическое, социальное кино является искусством только тогда, когда политика или определенные политические события становятся триггером для творчества, а не целью. В этом ключевое различие между искусством и пропагандой. Художники всегда реагировали на реальность и всегда о ней говорили. Главное при работе с такой территорией — не исходить из внешнего. Если внешние обстоятельства, такие как политика или социальные проблемы, тебя тревожат, то ты должен задать себе вопрос: почему это тебя тревожит? Где в этой проблеме ты? Всё, что нас беспокоит в социуме, это, в первую очередь, про нас самих, а потом уже о самом обществе. Моя тема власти и неравенства, феминизма и политики, всегда сначала про меня, про мой опыт, мои взгляды. Когда это про твой опыт, то тогда это будет хорошее кино.

— Почему вы работаете с казахстанской проблематикой, ведь тема феминизма актуальна во всем мире? Чем для вас интересен Казахстан?

— Я не знаю, как я буду двигаться в дальнейшем, но для меня это нормально, что где я нахожусь, о том и пишу. Клод Моне рисовал на протяжении 30 лет свои водные лилии и цветы из своего сада. Это его мир, его окружение, его поиск. Мне кажется, невозможно быть в Казахстане, а писать про финансистов или изобретателей из Силиконовой долины.