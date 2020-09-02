В столице открывается Sheraton Nur-Sultan Hotel

Отель удобно расположен в самом центре города. Всего 11 минут на машине отделяют Sheraton Nur-Sultan Hotel от Международного Аэропорта имени Нурсултана Назарбаева, в шаговой доступности от отеля находятся основные городские достопримечательности: Астана Опера, Астана Балет, Деловой центр «ЭКСПО» и монумент Байтерек. Отель находится в Абу-Даби Плаза, самом большом комплексе башенного типа в Центральной Азии, предлагая своим гостям возможность посещения торговых площадок, жилых помещений, офисов международного уровня и зон отдыха под одной крышей.

«Наш отель – это не просто место для отдыха. Мы приложили все усилия для того, чтобы создать правильное пространство, где наши гости могли бы работать в команде, делиться идеями, искать новые связи, укреплять контакты – мы способствуем нетворкингу, что прекрасно отражает позиционирование бренда, которое звучит как «Where the World Comes Together» или «Там, где мир объединяется».» - сказала Катрин Хентшел, генеральный менеджер отеля Sheraton Nur-Sultan.