В столице открывается Sheraton Nur-Sultan Hotel

Компания Marriott International анонсировала открытие первого отеля бренда Sheraton Hotels and Resorts в Казахстане. Sheraton Nur-Sultan Hotel – это новое современное место для встреч в динамичном центре Нур-Султана, а также один из самых больших отелей столицы. Гостиничный комплекс состоит из 191 комфортабельного номера и 100 сервисных апартаментов.
Отель удобно расположен в самом центре города. Всего 11 минут на машине отделяют Sheraton Nur-Sultan Hotel от Международного Аэропорта имени Нурсултана Назарбаева, в шаговой доступности от отеля находятся основные городские достопримечательности: Астана Опера, Астана Балет, Деловой центр «ЭКСПО» и монумент Байтерек. Отель находится в Абу-Даби Плаза, самом большом комплексе башенного типа в Центральной Азии, предлагая своим гостям возможность посещения торговых площадок, жилых помещений, офисов международного уровня и зон отдыха под одной крышей.
«Наш отель – это не просто место для отдыха. Мы приложили все усилия для того, чтобы создать правильное пространство, где наши гости могли бы работать в команде, делиться идеями, искать новые связи, укреплять контакты – мы способствуем нетворкингу, что прекрасно отражает позиционирование бренда, которое звучит как «Where the World Comes Together» или «Там, где мир объединяется».» - сказала Катрин Хентшел, генеральный менеджер отеля Sheraton Nur-Sultan.
В современном дизайне отеля преобладают нейтральные тона и сочетания твердых и мягких материалов и фактур, включая богатую отделку из белого мрамора и орехового дерева. Интерьеры отеля декорированы работами казахстанских художников и скульпторов. Модернизированный восточный орнамент присутствует в каждой зоне, притягивая внимание к казахской культуре и богатому национальному наследию. Для комфорта и продуктивной работы гостей в лобби отеля расположены community tables, которые создают атмосферу нетворкинга и настраивают на приятные встречи.
Стильные и современные гостевые комнаты выполнены в теплой цветовой гамме и декорированы казахскими национальными орнаментами. Номера в Sheraton Nur-Sultan Hotel оборудованы умными сенсорными панелями и телевизорами для комфортабельного проживания.
Все грани гастрономического мастерства представлены в трех ресторанных зонах отеля: фьюжн ресторан Emiliya, отражающий слияние местных и ближневосточных блюд, мясной ресторан SALTER’S и лучшее место для продуктивных встреч, нетворкинга и душевных компаний The Lobby Bar.
3800 квадратных метров занимает Sheraton SPA & Fitness, зона спокойствия и умиротворенности, где гости могут восстановить свои силы во время проживания в отеле. Новый фитнес центр оснащен оборудованием Technogym, шестью кабинетами для СПА-процедур, хамамом, бассейном и саунами.
Для незабываемых мероприятий в отеле отведено 800 квадратных метров элегантного пространства, включая 5 конференц-залов и великолепный Бальный Зал Ballroom, идеально подходящий для больших корпоративных мероприятий, свадеб и юбилеев.
Минимальная стоимость проживания в отеле составляет 40 тысяч тенге или $100 за ночь.
Sheraton Hotels & Resorts, входящая в состав Marriott International, Inc., позволяет гостям с легкостью исследовать, отдыхать и наслаждаться возможностями путешествий в почти 450 отелях в более чем 70 странах и территориях по всему миру. Sheraton продолжает совершенствовать бренд благодаря инновационному опыту гостей, дифференцированному дизайну, многоканальному маркетингу и острой ориентации на обслуживание. Чтобы узнать больше, посетите www.sheraton.com. Оставайтесь на связи с Sheraton в Facebook и @sheratonhotels в Twitter и Instagram. Sheraton гордится тем, что участвует в Marriott Bonvoy, новом названии программы лояльности Marriott, заменяющей Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards® и Starwood Preferred Guest® (SPG). Программа предлагает участникам широкий портфель мировых брендов, опыт Marriott Bonvoy Moments и беспрецедентные преимущества, в том числе начисление баллов на бесплатное проживание в отеле и повышение статуса до Elite. Зарегистрироваться бесплатно или получить дополнительную информацию о программе можно на сайте.