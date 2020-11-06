Димаш Кудайберген принял участие в презентации новых смартфонов OPPO в Казахстане

Димаш Кудайберген стал казахстанским бренд-амбассадором OPPO – мирового бренда смартфонов и умных гаджетов IoT. В пятницу известный певец принял участие в презентации новой серии смартфонов.
6 ноября на официальном канале OPPO Kazakhstan в Youtube прошла презентация новой серии смартфонов. В огромной виртуальной студии сотрудники компании рассказывали о новинках – двух смартфонах OPPO Reno4 Pro и OPPO Reno4 Lite. Эти гаджеты просто созданы для творческих людей, они наделены множеством функций для производства качественного и разнообразного контента. Сейчас для многих это важно. И Димаш Кудайберген помог продемонстрировать эти креативные функции. Певец активно публикует фото и видео в своих аккаунтах: так что все доводы и примеры выглядели весьма убедительно, ведь всё проверено самым взыскательным пользователем.
Первая часть презентации была посвящена достижениям компании в Казахстане и философии новой серии смартфонов, об этом рассказала руководитель отдела маркетинга и развития бренда OPPO в Казахстане Ботагоз Карибаева. Достижения, к слову, весьма значительные. OPPO – один из крупнейших производителей смартфонов в мире, входит в пятёрку лидеров. А в Казахстане компания в течение нескольких месяцев текущего года - в топ-2. И новый бренд-амбассадор в Казахстане наверняка сможет помочь стать лидером смартфонного рынка страны!
Ситуация в мире заставляет производителей трепетно удовлетворять потребности пользователей и знать, какой смартфон действительно им нужен? OPPO всегда стремится предоставить пользователям лучший опыт для повседневной жизни. В серии OPPO Reno4 сделан акцент на usability и удобстве. Новые модели удобно держать, ими удобно пользоваться и при этом они очень мощные. Это помощник, который всегда с вами. Такова философия нового поколения Reno.
Во второй части мероприятия PR-менеджер Виталий Богданов в деталях представил новинки.
Серия OPPO Reno4 – это два смартфона Pro и Lite. Отличия в некоторых элементах «железа». А вот камеры, к примеру, по-настоящему мощные у обеих моделей. Много внимания инженеры и программисты уделили креативным функциям. К примеру, AI Color Portrait позволяет привлечь к себе внимание и сделать себя звездой собственного шоу. AI Color Portrait может определить фон и отделить человека в кадре, затем он выделяется, а фон делается черно-белым. Стоит отметить, что эта функция в Reno4 Pro работает очень чётко. Раньше предпринимались попытки реализовать подобную функцию, но это делала не компания OPPO. Теперь всё идеально. Чёткие границы, верные цвета, хорошая детализация.
Заслуживает внимания и интеллектуальная замедленная съёмка Slow Motion: у новинок есть возможность снимать видео со скоростью 960 кадров в секунду. Новинки наделены функцией Ultra Steady Video уже третьего поколения. Её использование похоже на использование Steadicam, то есть профессиональных стабилизаторов. Наверно, многие видели такие у видеооператоров. Но у смартфонов серии OPPO Reno4 нет никаких громоздких конструкций – всё внутри смартфона: это отличное сочетание аппаратной и электронной стабилизации.
Новые смартфоны OPPO заботятся о вашем здоровье. Частота обновления экрана – 90 Гц, так что просмотр изображений и веб-страниц будет комфортным. Дисплей имеет сертификат TÜV Rheinland Full Care Display Certification. Компания обеспечивает клиентам заботу о вашем здоровье мирового класса. Добавим УльтраТонкий дизайн и вот у нас в руках очень комфортный в использовании смартфон. И со стильным дизайном.
А в заключительной части в студию пригласили бренд-амбассадора OPPO в Казахстане. Димаш Кудайберген сказал, что рад стать представителем крупной международной компании на рынке страны, ведь смартфоны OPPO отличаются великолепным качеством. Выяснилось, что он уже опробовал некоторые функции новинок из серии OPPO Reno4. Его впечатлили функции для креатива, например, AI Color Portrait, а также ночной режим UltraNight: Димаш даже продемонстрировал несколько фото, сделанных им во время прогулки по вечернему Нур-Султану.
Также был представлено видео с участием Димаша Кудайбергена. Это не просто рекламный ролик с участием суперзвезды, авторы хотели показать, что, независимо от того, кем вы являетесь, смартфоны OPPO сделают вашу жизнь яркой. И вот поэтому в видеоистории два Димаша. Один – звезда, которую все знают. А второй Димаш – обычный молодой человек. Но у него тоже интересная жизнь. Она наполнена приятными событиями, встречами и приключениями с друзьями.
Старт продаж OPPO Reno4 и также OPPO Reno4 Lite состоится 16 ноября. Все крупные сети магазинов электроники в Казахстане станут местом, где вы можете приобрести их. Стоимость OPPO Reno4 – 349 990 тенге, а OPPO Reno4 Lite – 179 990 тенге. Все актуальные новости компании, в том числе о сотрудничестве с бренд-амбассадором – в Instagram-аккаунте @oppokz