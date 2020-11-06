Димаш Кудайберген принял участие в презентации новых смартфонов OPPO в Казахстане

Ситуация в мире заставляет производителей трепетно удовлетворять потребности пользователей и знать, какой смартфон действительно им нужен? OPPO всегда стремится предоставить пользователям лучший опыт для повседневной жизни. В серии OPPO Reno4 сделан акцент на usability и удобстве. Новые модели удобно держать, ими удобно пользоваться и при этом они очень мощные. Это помощник, который всегда с вами. Такова философия нового поколения Reno.

Во второй части мероприятия PR-менеджер Виталий Богданов в деталях представил новинки.

Серия OPPO Reno4 – это два смартфона Pro и Lite. Отличия в некоторых элементах «железа». А вот камеры, к примеру, по-настоящему мощные у обеих моделей. Много внимания инженеры и программисты уделили креативным функциям. К примеру, AI Color Portrait позволяет привлечь к себе внимание и сделать себя звездой собственного шоу. AI Color Portrait может определить фон и отделить человека в кадре, затем он выделяется, а фон делается черно-белым. Стоит отметить, что эта функция в Reno4 Pro работает очень чётко. Раньше предпринимались попытки реализовать подобную функцию, но это делала не компания OPPO. Теперь всё идеально. Чёткие границы, верные цвета, хорошая детализация.

Заслуживает внимания и интеллектуальная замедленная съёмка Slow Motion: у новинок есть возможность снимать видео со скоростью 960 кадров в секунду. Новинки наделены функцией Ultra Steady Video уже третьего поколения. Её использование похоже на использование Steadicam, то есть профессиональных стабилизаторов. Наверно, многие видели такие у видеооператоров. Но у смартфонов серии OPPO Reno4 нет никаких громоздких конструкций – всё внутри смартфона: это отличное сочетание аппаратной и электронной стабилизации.