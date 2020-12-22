Коллекционер Светлана Крупко: «Елочные игрушки – это не только праздник, но и история»

Обратить внимание детей к своим корням, к своей семье, к семейным архивам – пожалуй, главная цель Светланы. Она уверена, что за каждой семьей стоит история:

«Я очень хочу, чтобы дети, молодежь после нашей выставки пришли домой, попросили бабушек-дедушек достать архивные фотографии, письма, какие-то предметы старины и поделиться историями своих семей. Наши бабушки и дедушки жили в непростое время, им есть что рассказать. Часто бывает так, что молодежь старается быстрее избавиться от всего старого, не задумываясь, что эти предметы часть их семей, часть их самих».