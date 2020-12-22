Коллекционер Светлана Крупко: «Елочные игрушки – это не только праздник, но и история»

Алматинка Светлана Крупко более 10 лет собирает по крупицам елочные украшения по всему миру. Она уверяет, что через новогодние украшения можно восстановить в памяти целые пласты мировой истории. В Центральном выставочном зале Алматы проходит выставка елочных игрушек из коллекции семьи Светланы Крупко. Здесь представлено более 2000 экспонатов – это всего лишь часть коллекции. По словам хозяйки игрушек, она не знает точного количества предметов в ее коллекции, «уже давно сбилась со счета». И эта выставка – первая.
«В прошлом году я нарядила пять елок к Новому году, мне стало так жалко, что все эти красивые, раритетные игрушки видит только моя семья и близкие. Тогда возникла идея показать свою коллекцию всему городу, хотя я довольно закрытый коллекционер, меня мало кто знает. Благодаря этой выставке, я убедилась в том, что у многих есть интерес к елочным игрушкам. Я хочу отметить, что эта выставка особо не для детей, я бы сказала она больше для тех, кто уже в возрастной категории «50+», глядя на эти игрушки, люди могут вспомнить свое детство, своих родителей, семейные традиции и истории. У многих в те сложные времена не было этих игрушек, не было елок. И здесь люди возвращаются в детство», - говорит коллекционер.
Обратить внимание детей к своим корням, к своей семье, к семейным архивам – пожалуй, главная цель Светланы. Она уверена, что за каждой семьей стоит история:
«Я очень хочу, чтобы дети, молодежь после нашей выставки пришли домой, попросили бабушек-дедушек достать архивные фотографии, письма, какие-то предметы старины и поделиться историями своих семей. Наши бабушки и дедушки жили в непростое время, им есть что рассказать. Часто бывает так, что молодежь старается быстрее избавиться от всего старого, не задумываясь, что эти предметы часть их семей, часть их самих».
Светлана говорит, что «коллекционера может понять только коллекционер». По ее словам, это невероятный азарт, который сопровождает ее всю жизнь. По профессии она бухгалтер, проработала в этой сфере более 40 лет.
«Возможно, мое увлечение коллекционированием помогало иногда мне отвлечься от бесконечных цифр», - улыбаясь произносит она.
В коллекции семьи Крупко есть игрушки со всего света, сейчас она пополняет её предметами казахстанского производства, к примеру, игрушками, которые выпускались на Актюбинском заводе «Актюбхимпласт» в конце 80-х годов. (Завод закрылся после крупного пожара в 1991 году. — прим.Vласти).
«В России я нашла пластикового Деда Мороза, который был произведен на нашем алматинском заводе Кызыл-ту примерно в 60-х годах. (Завод прекратил работу в 90-е. прим.Vласти). Я как его увидела, сразу сказала, что мой земляк должен вернуться на Родину! Эта фабрика уже давно закрыта, а пятидесятилетний Дедушка Мороз, попутешествовав по миру, вернулся домой», - делится воспоминаниями коллекционер.
В период Первой мировой войны император Николай II запретил украшать новогодние елки, посчитав эту традицию вражеской. В 30-е годы елка снова стала атрибутом Нового года. Во время Великой отечественной войны, по словам коллекционера, люди не забывали про праздник и елочные украшения. По тем игрушкам, которые есть в коллекции Светланы, отчетливо прослеживается настроение и дух того времени.
К примеру, ламповые заводы выдували шарики, фабрики шили игрушки из остатков ткани. Среди новогодних игрушек особо ценились фигурки солдат, оружия и парашютистов.
«Даже во времена войны из отходов производства делали игрушки. У меня есть игрушки, которые были сделаны на заводе «Москабель». Они созданы из проволоки, фольги, металлической стружки. Еще одна интересная деталь, которая может охарактеризовать ту эпоху - наши женщины отправляли на фронт вязанные носки, а немецкие фрау отправляли на Рождество маленькие елочки с игрушками в конвертах», - делится она.
Вначале 50-х годов началось производство игрушек на «мирную» тематику. На протяжении «Хрущевской оттепели» на елках появлялись стеклянные овощи, фрукты, игрушечные предметы быта. По игрушкам того времени можно отследить и «квартирный вопрос» - началось производство игрушек-малюток и пластиковых миниатюрных елок, которые помещались в коммунальных квартирах. После полета Юрия Гагарина новогодние елки обильно украшали игрушками с космической символикой.
Согласно данным Международной организации коллекционеров елочных игрушек Golden Glow, елочные игрушки, изготовленные до 1966 года считаются антиквариатом. Сложно представить, но в коллекции семьи Крупко есть игрушки изготовленные между 1890 и 1917 годом. Они выполнены в викторианском стиле. Светлана отмечает, что многие из них сделаны руками монахов, они их отливали из воска.
Для игрушек из Центральной Европы характерны изображения трубочистов — символа счастья, благополучия и богатства. В Западной Европе были популярны ангелы, олицетворяющие чистоту и невинность. На Новогодних елках того времени часто встречались настоящие свечи. В богатых семьях их закрепляли при помощи специальных «грузиков», в бедных – растопленным воском.
«Елочные игрушки – это уходящая история, с каждым годом их все меньше и меньше, мне хочется их сохранить для будущего поколения. Они очень хрупкие, могут испортиться даже от перепада температуры. Когда я что-то покупаю, я стараюсь разузнать историю каждой игрушки. У многих игрушек, которым более 100 лет, было несколько хозяев, украшения сохранились, а их первых хозяев уже давным-давно нет. Это тоже уже история…»
В будущем Светлана Крупко хочет открыть Музей елочной игрушки, которого в Казахстане никогда не было и нет. Она уверена, что этот музей поможет молодому поколению с интересом изучать историю не только своей страны, но и мира.
Выставка продлится до конца декабря.