Центр универсальных искусств ORTA: «То, что мы сейчас делаем – весело. Мы кураторы самих себя»

Владислав Слудский: Я могу начать с недописанной когда-то критики на «Явление», на которое вы пригласили меня прошлой зимой. Я сходил и написал страничку текста, которая завалялась, никогда не превратилась в эссе. Но мне тогда показалось, что вы занимаетесь анти-архитектурой, и вы не случайно выбрали такое место, где очень четкая доминация формы была в виде этих люстр наверху. Все, что вы делали под этими люстрами, не имело никакой формы. Если архитектура – это торжество формы и это вообще первый способ замораживать какие-то человеческие сообщения – от наскальных рисунков до триумфальной арки, то ваша группа – это попытка разрушения этих форм и может быть их игнорирование. Но если в левой части спектра – дома и архитектура, условно, триумфальная арка, то ORTA – это анти-архитектура. Я не знаю, верно ли это предположение. Насколько вы думаете о форме, когда создаете какие-то вещи?

Рустем Бегенов: Анти-архитектура – сам по себе образ какой-то красивый. И, кстати, Калмыков говорит, что архитектура – это универсальное искусство и что, если бы люди могли жить в картинках, это было бы самое прекрасное, и архитектура тем лучше всех искусств – потому что это место, где люди живут.

Слудский: Понятно, что чистое искусство существует, может быть, вне формы – это метафизика, она иногда просачивается в формальный физический мир, и там у нее есть хвост кометы, и по нему мы можем догадаться, о чем идет речь в каких-то нефизических субстанциях. Все вот это вместе борется с западной оптикой искусств, где есть всегда четкий субъект и объект, в том смысле, что ты видишь картину, вазу или скульптуру, и есть у тебя зритель, наблюдаемое и наблюдатель, вы существуете в этой коммуникации. Мы имеем почти 70-летнюю традицию борьбы художников с такой западной оптикой, я имею в виду ситуационистов, «Театр жестокости» и т.д., которая приходит к вам, и у вас тоже нет этого ощущения объекта. То есть, глаз у меня не мог выдернуть никакую вещь из всего, что я видел в «Явлении». По ощущениям того, что я вижу здесь, в мастерской, вы что-то подобное будете делать в Аспане (Aspan Gallery – прим. В.С.) – где у тебя нет границы между наблюдаемым и наблюдателем. Насколько много вы смотрите в ситуационизм, в творчество может быть Алехандро Ходоровски – вот эти все практики, когда театр становится вещью в себе без отдельных объектов?

Бегенов: Про объекты и видимое или невидимое в наших работах. У Саши и Даши (Александра Баканова и Дарьи Джумеля – прим. В.С.) сильно развито визуальное, у Саши (Александры Морозовой – прим. В.С.) тоже сильно развито визуальное. Не то, чтобы для нас главным было визуальное. Но там всегда происходит такой забавный процесс: у тебя сначала есть какое-то предвкушение, потом по этому предвкушению ты начинаешь находить какие-то материальные, художественные проявления, как маленькие образы. Допустим, Саша говорит «олень», вдруг появляется олень из папье-маше. Потом становится понятно, что это какие-то маленькие крошки. И в твоем образе кометы ядро, на самом деле, – это что-то, что ты никогда не увидишь. И ядро это есть как что-то невидимое в нашей работе. Получается, все, что потом материально проявляется, оно, по сравнению с тем, что невидимо происходит внутри, – вообще почти ничего, это просто пылинки в хвосте кометы. По поводу ситуационистов: мы в целом, в принципе, из того, что делаем, пытаемся создать некую ситуацию. Отчасти почему сейчас мы делаем проект в Аспане – мы здесь тоже хотим создать некую ситуацию, в которой люди могли бы приходить со стороны, и попадать в такую среду, которой на самом деле не существует. То есть, а что, если бы был такой храм, не религиозный храм, не храм искусства, не храм чего-то другого – а просто место, где люди попадают в какую-то особую созидательную среду? В этом смысле – да, ты прав, это про какую-то ситуацию, мы надеемся, что Aspan Gallery превратится в такой храм. А Ходоровский любопытный очень, классный жулик, хороший. Самое в нем забавное – его таро, эти карты, психомагия, что он там на таро всем гадает и с помощью своего искусства создает какую-то психомагию.

Александр Баканов: Я даже сейчас в телефоне посмотрел и понял, что мы как будто находимся в таком моменте: что-то замораживается и тут же начинает снова течь. Совершенно непонятно, как заняться потреблением хвоста кометы. Когда у тебя внутри созревает какое-то требование, понятно, что каждый чего-то хочет. Но когда удовлетворяются какие-то потребности первые у любого человека на Земле, как у Маслоу, хотя, может, его пирамиды и не существует... В общем, нам нужно общество потребления, которое будет обладать каким-то супер потреблением. Есть такой вот спидометр в машине, и машина мчится. Допустим, у нее на спидометре максимальная отметка – 100 км/ч, и, когда она начинает ехать 120 км/ч, – на спидометре показывается 0 км/ч. То есть, нам нужно такое рустемовское требование внутри создать или создать такое общество потребления, когда мы просто будем требовать больше, когда мы будем потреблять какую-то фантастику, когда этот хвост – он наконец прицепится (он, может быть, никогда и не прицепится), но этот замерзший наскальный рисунок – он в виде этого. А на самом деле мы как бы что ли пытаемся запутаться. Не запутаешь – не идет, понимаешь, да?

