«Думайте, как люди эпохи бронзы или раннего железного века»

Мы сегодня встали в 4 утра. В 5 выехали из Алматы. В 9 были в горах за Талдыкорганом на ферме Жаната. Он, кстати, тоже член нашей команды. А в 9.30 уже начали исследовать черные от загара скалы на южном склоне одной из дальних сопок рядом с сухим руслом ручья. С нее открывался завораживающий вид на заснеженные хребты Джунгарского Алатау и просторную долину с затерявшимися в ее бесконечности фермами. Древнее поселение сверху разглядеть не удалось, а вот тюркский могильник нашли сразу. О том, что он просто обязан здесь быть, нам поведали рисунки на скалах – среди них было немало средневековых.

Солнце с каждым часом поднималось все выше. Становится жарче. А петроглифов все больше.

Привычное занятие: фотографируем картины на скалах и фиксируем точную локацию на GPS, определяем месторасположение группы, примерное количество петроглифов, отмечаем наиболее интересные сцены.

Сколько километров мы прошли за этот день по крутым горным склонам со скалами и «сыпухой» - каменистой осыпью, которая может «поплыть» вниз при неосторожном шаге, и падение на которую чревато синяками и порезами об острые края скальных обломков? Не меньше двух десятков!

Вторая половина дня была особенно тяжелой. В ущелье, на склонах которого нашли рисунки эпохи бронзы, температура взлетела выше сорока. На черных с патиной камнях можно было приготовить яичницу. Как назло, мы захватили мало воды, а до машины, как до царя, высоко и далеко – наш водитель-каскадер Роман Гусев не смог подъехать ближе. Два часа без воды в дикую жару – это еще тот экстрим! Но намеченный участок прошли до конца. На склоне обнаружили более 50 плит с рисунками. Изящные архары и козлики, люди в позе моления, олени, свирепые хищники – все родом из бронзового века. В других ущельях таких изображений немного. Бонусом – великолепный архар в скифо-сибирском зверином стиле почти в рост человека.