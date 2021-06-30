«Думайте, как люди эпохи бронзы или раннего железного века»

Как хорошо на вершине сопки! Ветерок. Прохладно. А в ущелье, из которого мы только что выползли, настоящий ад. Воздух там горячий и вязкий как желе. Тяжело дышать. Едкий пот заливает глаза. К раскаленным камням с черной патиной не прикоснуться, обжигают. Но именно там, в лабиринтах невысокого горного хребта, и следует искать загадочные знаки, которые оставили нам в наследство древние люди – петроглифы.
Это крупное скопление наскальных рисунков рядом с Талдыкорганом пока неизвестно археологам. Осенью планируем пригласить ученых на «экскурсию» и передать всю добытую нами ценную и важную для истории Казахстана информацию.
О петроглифах в этом месте нам стало известно от жителя Талдыкоргана Рафаэля Хисматуллина. Прошлой осенью его знакомый чабан Жанат Турлыбай попросил привезти в горы, где он пасет скот, ученых. Я разместила пост Рафаэля в своей группе в фейсбуке «Петроглифы Казахстана в фотографиях и отрисовках и не только». В ней состоит немало профессиональных археологов. Пост провисел пару недель, никто не обратил на него внимания. А мне несколько фото с петроглифами показались интересными и поэтому наша команда волонтеров, которая называется «Охотники за петроглифами», решила самостоятельно исследовать это скопление, благо опыт уже есть, и…
…И мы нашли в Талдыкоргане новых друзей и единомышленников, а также крупный археологический комплекс, включающий поселения древних людей, могильники и сотни никому неизвестных разновременных петроглифов, многие из которых являются настоящими шедеврами наскального искусства.
Нынешняя экспедиция в это святилище – уже пятая по счету. Первая состоялась в сентябре 2020 года. Количество и разнообразие рисунков потрясли до глубины души. Мы сюда даже в конце ноября приезжали, устроили экстремальную разведку – под ледяным ветром, по щиколотку в снегу. Это, конечно, перебор. Но после сегодняшнего дня подумала, уж лучше проводить в этих горах экспедиции зимой: от пронизывающего холода еще можно спастись благодаря теплой одежде, а вот от испепеляющего зноя на крутых склонах ни спрятаться, ни скрыться.
Охота на петроглифы сегодня, как и в прошлые экспедиции, была удачной. Мы исследовали и зафиксировали три крупных скопления рисунков в двух ущельях. Одно из них нашли по подсказке Жаната, еще одно обнаружил Рафаэль в один из выходных. А на третье наткнулись случайно, когда прочесывали ранее не исследованное ущелье.
Охота за петроглифами очень напоминает настоящую, только наша «дичь» - козлы и архары и прочие персонажи наскальных рисунков не убегают, а прячутся, затаившись, на покрытых патиной скалах. Некоторые рисунки обнаружить очень сложно. Если лучи солнца на плоскость падают не под нужным углом, изображения разглядеть практически невозможно, даже стоя рядом. Искусству охоты на петроглифы я училась у доктора исторических наук Алексея Николаевича Марьяшева. Один из его советов: «Думайте, как люди эпохи бронзы или раннего железного века, и тогда вам удастся найти и древние поселения, и могильники, и святилища!» частенько повторяю своим товарищам. Задача для нас, горожан, непростая, но, видимо, в подсознании людей скрывается нечто пока неизведанное, проявляющееся в нужный момент. В горах любой из нас ориентируется не хуже чабанов и может с двух спичек развести костер.
В нашей команде люди очень разные, в основном, далекие от природы и археологии – фотографы, журналисты, дизайнеры, педагоги, бухгалтеры, писатели, домохозяйки, есть свой стоматолог и даже один кандидат физико-математических наук. Но всех объединяет особые качества. Мне кажется, наиболее точно это сформулировал один из участников Бекбол Нурмуханбетов: «В экспедициях охотников за петроглифами помимо очень важного составляющего – изучения и сохранения памятников историко-культурного наследия, помимо открытия новых красивейших мест необъятной Родины, меня вдохновляют люди. Обычные люди разных профессий, но так глубоко увлеченные историей, этнографией, духом открытий, готовые во имя памяти о предках и науки свой единственный выходной досыпать в дороге к очередному памятнику истории».
Мы сегодня встали в 4 утра. В 5 выехали из Алматы. В 9 были в горах за Талдыкорганом на ферме Жаната. Он, кстати, тоже член нашей команды. А в 9.30 уже начали исследовать черные от загара скалы на южном склоне одной из дальних сопок рядом с сухим руслом ручья. С нее открывался завораживающий вид на заснеженные хребты Джунгарского Алатау и просторную долину с затерявшимися в ее бесконечности фермами. Древнее поселение сверху разглядеть не удалось, а вот тюркский могильник нашли сразу. О том, что он просто обязан здесь быть, нам поведали рисунки на скалах – среди них было немало средневековых.
Солнце с каждым часом поднималось все выше. Становится жарче. А петроглифов все больше.
Привычное занятие: фотографируем картины на скалах и фиксируем точную локацию на GPS, определяем месторасположение группы, примерное количество петроглифов, отмечаем наиболее интересные сцены.
Сколько километров мы прошли за этот день по крутым горным склонам со скалами и «сыпухой» - каменистой осыпью, которая может «поплыть» вниз при неосторожном шаге, и падение на которую чревато синяками и порезами об острые края скальных обломков? Не меньше двух десятков!
Вторая половина дня была особенно тяжелой. В ущелье, на склонах которого нашли рисунки эпохи бронзы, температура взлетела выше сорока. На черных с патиной камнях можно было приготовить яичницу. Как назло, мы захватили мало воды, а до машины, как до царя, высоко и далеко – наш водитель-каскадер Роман Гусев не смог подъехать ближе. Два часа без воды в дикую жару – это еще тот экстрим! Но намеченный участок прошли до конца. На склоне обнаружили более 50 плит с рисунками. Изящные архары и козлики, люди в позе моления, олени, свирепые хищники – все родом из бронзового века. В других ущельях таких изображений немного. Бонусом – великолепный архар в скифо-сибирском зверином стиле почти в рост человека.
Найденные рисунки, конечно, вдохновили, но все равно путь длиной в километр к машине на вершине высокой горы, да еще без воды, был мучительно долгим.
Уже наверху мы с Айшой Наурзбаевой обнаружили, что наша одежда в пятнах крови, и бросились осматривать фотографа Анель Айбасову – она сегодня, потеряв равновесие, упала на скалах. Мы помогали ей встать. Отделалась, как выяснилось, царапинами и синяками. Потери были бы гораздо больше, но, к счастью, за пару минут до «полета» Анель успела передать Рафаэлю очень дорогой фотоаппарат с объективом-пушкой. Оказалось, что лапы порезал щенок Рафаэля, еще один неизменный участник экспедиций.
ледяная, после такого перегрева подобное питье привело бы к серьезным проблемам со здоровьем. Наш водитель Роман Гусев, Рафаэль Хисматуллин и один из самых молодых охотников Тлеген Куанышбаев хлопочут около самовара, который дымит, как паровоз, но не хочет разгораться. Стрекочут цикады.
Наконец-то неспешность воскресного вечера накрывает нас покоем и умиротворением.
Надо запомнить это: сопки, как застывшее море, волнами до горизонта, оптимистично пыхтящий самовар на фоне золотого предзакатного неба, негромкий разговор уставших друзей, аромат полыни и горячий чай с чабрецом, который водитель собрал перед нашим возвращением…
А потом будет еще и сырне в домике у Жаната Турлыбая, и долгий путь домой, и подготовка отчета по итогам экспедиции…
Мы здорово устали. У каждого из нас работа и множество других важных дел, почти нет выходных, но уже сегодня планируем следующую экспедицию.
…Одна из причин, по которой мы упорно отправляемся на «охоту за петроглифами» - это желание защитить от уничтожения вновь найденное святилище, местоположение которого мы пока держим в тайне. Не хочется, чтобы повторилась трагическая история с петроглифами в горах Архарлы.
Кто больше постарался – «дикие» старатели или работники частного предприятия «Архарлы тас», теперь уже не узнать. Среди хаоса разрушенных скал чудом сохранилось около 160 плит с петроглифами, тюркские захоронения и антропоморфная фигура, предположительно, изображение богини Умай. Причина, по которой это произошло, банальна – земля была отдана частнику в аренду на 49 лет без обязательной в таком случае археологической экспертизы.
Помимо центрального святилища в этой части гор Архарлы имеется более сотни археологических памятников – полтора десятка скоплений петроглифов (некоторые из них частично разрушены), столько же древних поселений и сотни сакских и тюркских курганов. Они тоже находятся под угрозой уничтожения. Причина та же – расположены на частной территории. Но благодаря экспедициям нашей команды «Охотники за петроглифами» в 2018-2019 годах, во время которых мы зафиксировали часть этих объектов, а также недавним экспедициям с участием археологов института археологии имени Маргулана Александра Горячева и Ерлана Казизова, появилась надежда, что они могут уцелеть. К решению проблемы подключились акимат Алматинской области и министерство культуры.
Подробнее о том, как мы, охотники за петроглифами, и ученые из института археологии имени Маргулана защищаем наследие предков – в следующей раз.