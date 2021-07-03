Театры на карантине

В середине марта 2020 года закрылись ТРЦ, театры и кинотеатры. В октябре театрам разрешили работать при заполняемости зала на 50%. Требование это изменялось в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом городе. В середине марта 2021 года, после очередного всплеска заболеваемости, деятельность объектов культуры вновь приостановили. Возвращение к более-менее полноценной работе произошло только в мае.

О том, как выживает и с чем сталкивается театральная среда в период ограничений корреспондент Надежда Рогозина поговорила с завлитом Национального академического Русского театра драмы театра им. Лермонтова Романом Жуковым, управляющим директором ARTиШОКа Анастасией Тарасовой и руководителем частного театра «Жас Сахна» им. Б.Омарова Асем Абдраховой.

Уход в онлайн

Оставаться на связи с аудиторией помог переход в онлайн-пространство. Однако, для государственных и негосударственных театров он оказался разным.

Театр им. Лермонтова устраивал спецпроекты в инстаграм и публиковал спектакли на своем ютуюб-канале, чтобы поддержать бодрый дух актеров и сохранить связь со зрителями.