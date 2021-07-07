«Мы уходим ни с чем». Что происходит с «Трансформой»

Приходит новый директор, и он не понимает, каким образом SP вообще строился изначально, какие смыслы были заложены у истоков. Он думает: у меня здесь огромная площадка стоит и приносит мне мало денег. Почему? Ну и мы постоянно объясняли, что мы не просто арендаторы, что мы одно целое и друг друга взаимно дополняем, что мы очень ценим вас, а вы должны ценить нас. И вроде бы договариваться все четыре года как-то удавалось. На самом деле, были руководители, которые шли нам навстречу. Например, Тимур Хасанов – мы очень благодарны за то, что, когда он пришел как директор, как раз стукнул карантин, мы остались без работы и вообще средств к существованию, и семь месяцев работы здесь мы не оплачивали. Хотя мы знаем примеры других площадок, с которых все-таки попросили аренду и они собирали средства через краудфандинг. Потом вернулись к работе на прежних условиях, хотя многие творческо-коммерческие проекты просто ушли, им было неинтересно делать мероприятие на 50 человек, вкладывая при этом очень много денег. Мы старались все это время не забивать зал больше, чем 60-70 человек, иначе мы бы просто нарушили степень защищенности. А за два следующих месяца карантина нам просто выставили счет. На самом деле, юридически, опять же, они, наверное, правы. Это стало для нас уроком: когда мы подписывали договор, мы подписывали договор на аренду площадки, но в предмете договора не было прописано, что площадка занимается «деятельностью по проведению культурно-массовых мероприятий». То есть мы подписались на то, что мы просто арендуем это пространство, а под что мы арендуем это пространство, по сути, не имеет значения.

Мы отдали последние деньги на оплату аренды во время карантина. За июнь нам разрешили не оплачивать. Успокаивает, что мы хотя бы уйдем без долга.

Все произошло очень неожиданно. Мы заключили договор на два театральных сезона. Пошли на все условия, которые нам были продиктованы. В самом конце мая нам пришло письмо о том, что с нами хотят расторгнуть договор. По договору они правы, то есть в юридическом плане здесь нет никаких претензий, потому что в договоре прописано, что за 30 календарных дней нас могут предупредить о смене арендатора и что мы должны покинуть площадку. Но есть вопросы юридические, а есть чисто человеческие, которые мы всегда старались соблюсти, идя на какие-то уступки друг другу. В этот раз, когда мы попросили доработать по договору до 31 мая 22-го года, чтобы у нас была возможность сменить пространство: найти сначала вообще это пространство, сделать ремонт, сменить площадку, перевезти кучу декораций – нам пришел отказ. SP также выдвинул альтернативное предложение аренды площадки по часам (13.000 тг/час), но оно для нас такое же нереальное, с учетом того, что в среднем на постановку одного уже готового проекта уходит минимум 20 часов (монтаж, прогон, техническая репетиция, показ, демонтаж).