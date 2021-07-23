Гульнур Мукажанова, художница: «Когда была возможность построить наше общество свободным, мы соорудили своего рода капкан»

Тема стирания у вас также продолжается и в серии фотографий в видео работе, представленной на выставке. Расскажите, пожалуйста, об этих работах.

Сначала я сделала скульптуру из масок. Эта серия называется «глобальное общество». Я пыталась представить весь мир в одном лице, через себя и свой опыт. Все маски − это изображения моего лица. После скульптуры я решила сделать серию фотографий. Они сделаны в разных странах: в Казахстане, в Узбекистане, в Европе. Эта серия также имеет продолжение. На фотографиях важен фон. Там можно увидеть контекст: части интерьера и помещение, в котором находится человек в маске. Так можно немного прочесть какую-то часть идентичности.

Видео является следующим этапом серии. Его я сделала в 2016 году. На видео я хотела глубже передать идею глобального общества. На нем можно увидеть моменты, где люди пытаются снять маску, но она все равно остается у них на лице. От нее уже невозможно избавиться. И есть те, кто надевает маску осознанно. Я бы хотела, чтобы зрителям было над чем подумать, покидая выставку.

Почему вы решили взять за основу для маски свое лицо, и почему вы выбрали белый войлок? Собираетесь ли вы потом продолжить эту серию?

Так как я сама являюсь частью общества, я все воспринимаю через себя. Естественно, маску я сделала по образу самой себя. Я планирую делать продолжение, создавать еще скульптуры. Белый войлок в данном случае нейтральный, он есть и его нет. Другие цвета несут другую эмоциональную окраску. С практической стороны: объемы лица также лучше видны на белом.

В тексте к выставке используется слово «манкурт», которое имеет очень негативную коннотацию в местной культуре, особенно когда речь идет о потере традиций. Вы сознательно выбрали такое резкое выражение?

Я читала роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», перечитывала много раз. То, как молодой человек был не в состоянии узнать свою мать − это даже через текст вызывало у меня мощные ассоциации с нашей культурой, я бы даже сказала, с уходящими корнями. Он не узнает свою мать, мать как землю. И мы как потомки не ценим и утрачиваем связь с землей.

Я задалась таким вопросом, потому что в основном слышала слово «манкурт» от старшего поколения по отношению к молодым, не знающим традиции. Часто те же люди говорят и о том, что мы сейчас восстанавливаем как бы наши традиции и историю, с чем можно, конечно, поспорить. Какое ваше мнение относительно таких заявлений?

Знаете, когда говорят, что у нас все нормально, и мы все восстанавливаем, то опускают, что все это происходит на очень поверхностном уровне. Нет никаких глубоких знаний, источников, понимания откуда это. Все передается из уст в уста, и это все неясный диалог, который превращается во что-то абстрактное. Все традиции и обычаи, которые проходят у нас во время свадеб или юбилеев, все очень поверхностно, и как будто напоказ. Даже вещи, используемые в этих обычаях, те же орнаменты, предметы и прочее, все сделано очень быстро. Людям не важно как это сделано, потому что они прекрасно понимают, что все это на один день. Люди ошибаются, если думают, что есть восстановленные знания. Не только у молодых людей, даже у наших родителей, которые жили еще в советское время, очень абстрактное понимание традиций. Мы просто следуем той массе, которая диктует эти традиции и обычаи, якобы сохраняемые нами. Даже мероприятия государственного уровня вроде Наурыза как будто нужно только для формального выполнения программы.