Мадина Жолдыбекова, художница: «После того как я стала матерью, меня не покидает ощущение обманутости»

Интересно, что все эти критические комментарии нанесены на ткань максимально близкую к телу ребенка. Как ты подбирала эти фразы?

М: Это все, что мне говорили, кроме «не запускай себя, а то муж уйдет к другой, помоложе». То есть мне, конечно, говорили «не запускай себя» или «ты поправилась». Я даже рисовала картинку о том, что в Казахстане так здороваются: «ты поправилась» или «ты похудела». Но никто не говорил мне, что муж уйдет к молодой, мне всего 30 лет. Я чувствую, что даже мои подруги находятся всегда в тонусе, всегда при макияже, несмотря на то, что они в декретном отпуске, и не так часто появляются на людях.

Все эти полотна похожи на флаги или лозунги.

М: Мы хотели, чтобы это выглядело как манифест. Лучше всего было бы сделать краской на стене, но даже так первоначальная идея выстояла.

Расскажи, пожалуйста, про видеоинсталляцию.

М: Видео инсталляция и работа с пеленками очень близки: они обе о том, что общество не видит или не хочет видеть. Когда появляются дети, обычно показывают пухлые ножки, ручки, стараются вбить в профиль «мама двух ангелочков». Общество как будто заставляет рожать и поощряет только радость в отношении этого опыта. Это должно быть безусловным счастьем. Мне хотелось, чтобы молодые мамы нашли в этом поддержку, ценили, что они очень много трудятся. Причем это и физический, и эмоциональный труд. Чтобы они могли со стороны посмотреть на себя и похвалить. Об этом можно говорить, а еще просить помощи, жаловаться, и хвалить себя. Хотелось рассказать немного про бытовое рабство. Но говорить, что это история только про меня − это лукавство. Я лишь играю роль образцовой казахской женщины, которая все тащит на себе. Но когда к тебе приходит феминизм, ты уже не можешь все это на себе тащить. Моего супруга нет на видео, потому что он не публичный человек. Поэтому я показываю только то, что делаю я. Но в действительности мой супруг тоже делает много всего. Я даже не знаю сколько стоит килограмм огурцов в Германии, потому что всеми покупками занимается супруг. Я уточняю, потому что мне кажется, что люди думают «бедная Мадина, все на себе тащит!».

Все это особенно интересно на фоне того, что общество постоянно взывает тебя к материнству, а об изнанке этого материнства предпочитает молчать. На мой взгляд, твоя работа говорит со зрителем об уязвимости. Почему ты решила поговорить на тему уязвимости?

М: Потому что это тот самый «сор из избы», неприглядная картинка, которую я показываю совсем не только своим друзьям. То как я укладываю ребенка, пою ему песни − это довольно интимные вещи. С одной стороны, одна моя часть − бунтарская − очень хотела это показать. Но с другой я хочу выключить звук, чтобы не слышать плач ребенка, потому что я его показываю в уязвимом положении. В будущем он может спросить меня: Зачем? Многим не хочется, чтобы они появлялись даже в соцсетях своих родителей. Ребенок не дал мне разрешения показывать его, но и я там голая: домашняя, без макияжа, с лоснящимися волосами, в трико. Несмотря на то, что я стараюсь быть честной в соцсетях, я все равно фильтрую, не полностью открыта. А здесь я открыта, и это подчеркивает мою уязвимость.