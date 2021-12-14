«Отан Ана» на виниле

Дизайн пластинки создан Гульданой Тауасар, которая как и Батыр, тоже из Кызылорды. Гульдана по образованию маркетолог, окончила КИМЭП. В плане дизайна – самоучка. С детства любила рисовать, придумывать разные буквы, их очертания, формы. Постепенно хобби переросло в профессию. После университета сразу начала работать дизайнером и оформителем. Параллельно открывала для себя искусство леттеринга – умение рисовать буквы.

«Сколько себя помню, я всегда слушала музыку Батыра. Мы тогда жили в Кызылорде и мой папа, который сам меломан (в нашей семье почти все любят разную музыку) – ставил слушать многие песни и «Битлз», и в том числе «А’Студио». Папа коллекционировал разные альбомы и у него была маленькая виниловая пластинка группы – сейчас раритетная, редкая. Первая их песня, которую я полюбила – была «Джулия», — вспоминает Гульдана. — С нее и началась любовь к этой группе и музыке Батыра. Не знаю, почему музыка Батыра в основном ассоциируется с ностальгическими чувствами, тоской по ушедшим временам. Нельзя исключать и объективные причины – его первые композиции писались еще в двадцатом веке и с тех пор прошло немало лет. Но также нельзя исключать, что среди представителей нашего, современного поколения, есть многие, кому тоже присуще это чувство ностальгии по тем временам, когда они еще не родились и тем более не жили. Часто замечаю эту тенденцию среди своих знакомых. Мы знаем о том времени со слов родителей, которые тогда были молоды, веселы, и с легким дуновением того времени непременно связана музыка Батыра – период его творчества в «А’Студио». Люди связали музыку Батыра со своей молодостью».