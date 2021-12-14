«Отан Ана» на виниле

Фонд имени Батырхана Шукенова и Фонд Булата Утемуратова 7 декабря выпустили лимитированное издание виниловой пластинки альбома «Отан Ана» Батырхана Шукенова. Альбом впервые был презентован 26 октября 2002 года, переиздавался в 2006 году. Мы поговорили с Наргиз Шукеновой, директором Общественного Фонда имени Батырхана Шукенова, и Гульданой Тауасар, алматинской графической дизайнеркой, которая выиграла конкурс на создание дизайн-концепта для виниловой пластинки.
По словам Наргиз Шукеновой, директора Общественного Фонда имени Батырхана Шукенова, все выпущенные сто экземпляров винила уже распроданы. Комплект из двух пластинок стоил 36 000 тенге. При их выпуске Фонд сотрудничал с московской студией «Ультрапродакшн», которая производит винил. При этом для оформления пластинки решили сотрудничать с казахстанскими художниками и дизайнерами — был объявлен закрытый конкурс. Фонд сформировал независимое жюри, которое рассмотрело присланные концепты. В итоге выбор пал на варианты, предложенные Гульданой Тауасар, концепт которой – после нескольких поправок и дополнений – стал обложкой виниловой пластинки. «Варианты Гульданы меня тоже впечатлили – помимо других достоинств ее дизайна, мне особенно понравилась ее работа со шрифтами. То, как она оформляла тексты, предлагала варианты по стилю и расположению букв, слов, решала композиционные задачи. Несмотря на юность, Гульдана хорошо чувствует материю ностальгии, ушедших времен, местную, алматинскую атмосферу – что было немалым составляющим в песнях Батыра. Мне кажется, она уловила специфические настроения, которые были заложены в альбоме. Чувствовалось, что для нее это все важно», — говорит Наргиз Шукенова.
Об альбоме «Отан Ана»
В 2000 году Батыр покинул группу «А’Студио», а спустя два года выпустил свой первый сольный альбом. «Батыр многое сделал для того, чтобы быть сольным исполнителем. Хотя для людей все же оставался бывшим фронтменом группы «А’Студио». То, что мы сейчас делаем – перевыпуск альбома «Отан Ана» – это все-таки фокус именно на нем: как на отдельном певце и крупной личности. Рассматривать его в этом русле – для нас тоже важно. Его решение отделиться от группы и начать независимую карьеру, изучать более казахские, народные темы, петь на казахском – нелегкое решение. Альбом «Отан Ана» – начало и в то же время вершина сольной карьеры Батыра. Являясь самым концептуальным, этот альбом писался долго, так как Батыр делал его, погрузившись в исследуемый материал, не спеша и очень тщательно. Над определенными композициями мог трудиться неделями и месяцами. Он много работал вместе с Куатом Шильдебаевым – композитором и его другом, с которым они сделали большинство песен в этом альбоме. Мне кажется, что «Отан Ана» – это вся палитра его интересов, возможностей и вкуса, в нем чувствуется его максимальное продюсерское чутье», — считает Наргиз.
Она вспоминает, что в Батыре всегда было любопытство и интерес к своим корням, прошлому. На него также сильно повлиял Куат Шильдебаев. «Недавно мой дядя Бахытжан прислал свой пленочный архив – различные отрывки из репетиций и выступлений – самые ранние. Весь этот материал он сейчас оцифровывает и по этим кадрам видно, что уже тогда, когда группа еще называлась «Алмата», Батыр пел казахские песни – и народные, и современные, эстрадные. Вообще с этого группа и начиналась. Как мне кажется, ему надо было двигаться в эту сторону и дальше – рефлексировать и петь на родные темы, мотивы, — рассуждает Наргиз Шукенова. — Современные музыканты могут быть интересными, только если они говорят о себе – о вещах, благодаря которым они являются теми, кем являются. Переосмысливать локальный контекст, говорить о том, что ты знаешь, чувствуешь. Батыр же делал это еще в начале 2000-х. Хотя в те времена еще не было широко распространенным явлением обращаться к своим основам – говорить и петь на казахском, производить какой-либо контент на родном языке. Это было довольно-таки радикальное решение на тот момент – почти все вещание (теле-, радио-) было на русском. Концептуально и с точки зрения персонального вызова самому себе альбом «Отан Ана» – это безусловно шаг вперед для Батыра. Это движение вширь и вглубь, которое было полезно для его творчества. Это мое персональное мнение, но мне кажется, что «Отан Ана» – самое важное, что он сделал».
Дизайн пластинки создан Гульданой Тауасар, которая как и Батыр, тоже из Кызылорды. Гульдана по образованию маркетолог, окончила КИМЭП. В плане дизайна – самоучка. С детства любила рисовать, придумывать разные буквы, их очертания, формы. Постепенно хобби переросло в профессию. После университета сразу начала работать дизайнером и оформителем. Параллельно открывала для себя искусство леттеринга – умение рисовать буквы.
«Сколько себя помню, я всегда слушала музыку Батыра. Мы тогда жили в Кызылорде и мой папа, который сам меломан (в нашей семье почти все любят разную музыку) – ставил слушать многие песни и «Битлз», и в том числе «А’Студио». Папа коллекционировал разные альбомы и у него была маленькая виниловая пластинка группы – сейчас раритетная, редкая. Первая их песня, которую я полюбила – была «Джулия», — вспоминает Гульдана. — С нее и началась любовь к этой группе и музыке Батыра. Не знаю, почему музыка Батыра в основном ассоциируется с ностальгическими чувствами, тоской по ушедшим временам. Нельзя исключать и объективные причины – его первые композиции писались еще в двадцатом веке и с тех пор прошло немало лет. Но также нельзя исключать, что среди представителей нашего, современного поколения, есть многие, кому тоже присуще это чувство ностальгии по тем временам, когда они еще не родились и тем более не жили. Часто замечаю эту тенденцию среди своих знакомых. Мы знаем о том времени со слов родителей, которые тогда были молоды, веселы, и с легким дуновением того времени непременно связана музыка Батыра – период его творчества в «А’Студио». Люди связали музыку Батыра со своей молодостью».
О создании дизайна
У конкурсантов была неделя на подготовку и предоставление концептов – вариантов обложки и дизайна в целом. Гульдана всё сделала за одну ночь, но этому предшествовала долгая подготовка, творческое сосредоточение всех идей и мыслей для придумывания правильных и точных версий. Она долго слушала сам альбом – пыталась понять подводные течения песен, мотивы, лейтмотивные настроения. Долго гуляла по городу – приводила в общий порядок появившиеся замыслы. После всех рефлексий и размышлений за ночь собрала разрозненные материалы и предоставила независимому жюри пять концептов обложки.
«Работа шла на интуитивном, чувственном уровне. Осмысление, придание смыслов и значений сделанным материалам, пришло позднее – уже после создания. Потом настал день, когда объявили результаты. Честно скажу – это был один из моих счастливых дней. Потому что до этого никогда не участвовала в таких крупных конкурсах. Когда отдавала работы, концепты, то не рассчитывала на победу, сдала и забыла, — вспоминает девушка. — Примерно через пару недель на электронную почту пришло письмо о том, что я победила в конкурсе. Сидела тогда на работе – прочла это и закричала на весь офис. Коллеги были в шоке, но все обрадовались за меня. В первую очередь сообщила об этом родителям – папе и маме. Они были очень счастливы. Все-таки играет роль, что я тоже из Кызылорды. Во время работы чувствовала необъяснимую, определенную связь с Батыром – полностью погрузилась в мир его песен, искусства. Как будто проходила вместе с ним все его жизненные перипетии. В процессе разработки дизайна всплывали и разные интересные факты – оказалось, что в кызылординской средней школе № 233 им. Ж. Нурсеитова, где я училась до восьмого класса, также учился и Батыр. Об этом никогда не знала и в школе тоже не говорили».
Варианты концептов
Один из пяти концептов – первый – включает в себя слегка небрежное/неидеальное письмо от руки (леттеринг). За основу взят теплый бежевый цвет (цвет бумаги из старых альбомов для фотографий) и работа этнографа и фотографа – Самуила Дудина. «Фотография мужчины в казахском костюме, сделанная 1899 году, мне кажется, очень сильно передает дух родины. У большинства из нас «родина» ассоциируется со словами «мать» и «женщина». Мне нравится то, что фотография противоречит этому понятию и при этом не перестает ассоциироваться с родиной. Внизу фотографии имя исполнителя в минималистском варианте, который хорошо сочетается с леттерингом», — рассказывает дизайнерка.
Работая над вторым вариантом, Гульдана черпала вдохновение в дизайне обложек виниловых пластинок Ташкентского завода. «Зернистый эффект и дуотон передают эпоху того времени. Эффект печати дополняет их и делает картинку целостной, — объясняет тонкости девушка. — Фотографию Батыра я взяла из музыкального фильма «Джулия» (эпизод в кинотеатре). В качестве цвета выбрала непривычный, приглушенный цвет изумруда и все это дополнила надписью с названием альбома «Otan Ana» в шрифте Snell Roundhand. Для того, чтобы надпись смотрелась нескучно, я дополнительно сделала рамку в черном цвете. Так название альбома «заиграло» в контрасте между изумрудным и черным цветами».
Третий вариант – так же, как и первый, – состоит из леттеринга и надписи с именем исполнителя в шрифте Baskerville. Во время исследования и погружения в творчество Батыра Гульдана прочла книгу «Батыр Live». Она собирала фотографии, которые могли бы пригодиться во время разработки дизайна обложки и в целом хотела уловить настроение. Когда она фотографировала, камера телефона оказалась мокрой и снимок получился размытым. Благодаря этому обложка вышла очень чувственная и полная ностальгии. Чтобы надписи соответствовали фотографии, дизайнерка наложила эффект мокрого письма и добавила размытие. «Получилась обложка, похожая на воспоминание», — говорит она.
Доведение до совершенства
Конкурс стартовал в середине февраля 2021 года, а результаты объявили в начале марта. Жюри выбрало четвертый вариант, где Батыр держит на руках камень – фрагмент фотографии Николая Постникова из книги «Батыр Live». После одобрения этого варианта началась дополнительная работа с концептом. Гульдане отправляли разные статьи, материалы о Батыре, она посмотрела много фотографий Постникова, который дружил с Батыром и сотрудничал с ним почти с самого начала, пересматривала любимый музыкальный фильм «Джулия». Изучала процесс производства винилов, смотрела документальные фильмы про это.
«В нашей обложке хотелось дать максимально больше Батыра. Не только в пластинке, но в конверте, постере. Дизайн обложки для меня – фотография, где он держит камень, – это то, как он относится к своей родине – с трепетом, бережностью, искренней и чистой любовью. Этот камень с иероглифами – символ связи с родной землей, культурой, традициями. Но у каждого своя интерпретация — люди могут вкладывать разные смыслы. Многозначность – признак хорошего дизайна. Лично сама не вижу ничего плохого и негативного в том, чтобы вернуться к своим истокам, корням. Определенно этот шаг был полезен для его творчества, потому что он всегда сам хотел этого – уже в виде сольной карьеры рефлексировать на темы, которые ему самому интересны. Альбом «Отан Ана» – это то, насколько Батыр любит не только свою родину, но и все культурное поле вокруг – язык, народные песни, устои и истории. Ведь он вырос в Кызылорде – в полностью традиционной, казахской семье. Может быть, он хотел как-то отдать дань всему этому – в виде своей музыки».
Через пару изменений и совершенствований дизайна утвердили окончательную версию обложки. Дальше шла больше работа по верстке – разработке конверта, постера внутри. Хотели сделать суперобложку, но это вышло бы слишком затратно. Немаловажный минус производства заключался в том, что компании, которые занимались производством пластинки, находились в России. Одна делала конверт, вкладыш, постер и всю бумажную часть; вторая — сам винил. Процесс между компаниями был очень продуктивным – они связывались и контактировали между собой.
При этом заказчики не могли заранее контролировать, проверять материал, увидеть пробные версии и так далее. Но в конечном итоге результат получился качественным и достойным.
«Когда люди покупают винил, в первую очередь они видят обложку. Из-за этого сильно волновалась – ведь это большая ответственность. Творческой задачей было максимально передать звучание альбома, его темы и мотивы, настроение и атмосферу – через визуальные элементы, дизайн и шрифты. В итоге могу честно сказать, что горжусь проделанной работой», — заключает Гульдана.