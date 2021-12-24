​Бахыт Бубиканова, художница: «Я сама, смотря на свои работы, пытаюсь понять, что они такое»

Когда я зашел в первую комнату выставки, я подумал: Ничего себе. Там и плоская композиция, как в Укиё-э, и какие-то петухи Марка Шагала Шагала, плюс эта атмосфера кабаре, какой-то театральности. Ты словно еще на входе сигнализируешь всем, что это не выставка, а стереотип выставки, как и все, что вокруг выставки, а также снаружи, перед ней и после нее. Сама выставка при этом будто бы прячется от нас, её надо найти. Ты думаешь об искусстве, как о тайне? И, главным образом, как о тайне, которую нельзя рассказывать?

Ты слишком паришься по поводу искусства. Искусство − это всего лишь язык. Форма, через которую я/мне объясняют, что из себя представляет то или иное явление. Здесь, в самом начале, мне (как зрителю − V) показали это с помощью притч, картинок, сказок. Показали, что помимо того, что могут увидеть человеческие глаза, есть еще что-то невидимое. И сделали это так, чтобы мне было понятно. При этом тайна сама хочет быть увиденной человеком, она ищет пытливые глаза, того, кто может видеть невидимое.

Во время перформанса внутри был такой особенный ритм: что-то между иронией и трагедией. А это, кажется, самая аккуратная метафора жизни − она вся соткана из этой трагедии, которая на самом деле комедия. Тут вспоминается образ Джокера из комикса Бэтмен, который смеется, когда ему больно. Тебе близок этот образ? Ирония в твоей работе − это комфортная дистанция, с которой тебе удобнее осмыслять реальность, или это само полотно реальности?

Этому миру свойственно и то, и другое. Но человек может выбирать. А так, я люблю дистанцию. Я сама являюсь зрителем своих работ и выставок. Мне всегда интересно: а что будет дальше? Поэтому я не стараюсь полностью воплотить свои планы. На любой мой план есть сверх-план, и мне нравится видеть именно то, что исходит не от меня. И каждый видит то, что у него внутри. И мне интересно, что видят другие, и я с ними соглашаюсь, хоть это и не является концепцией к работе. Сама работа говорит о себе, что она есть. И мне интересно узнавать о своих работах с разных точек восприятия. А Джокер − это не про меня. Выставка, скорее, есть разговор о подобных масках, о том, что действительность скрывается за чем-то ещё. Допустим, ты делаешь вид, что все в порядке, хотя это вовсе не так. Мне кажется, все так и живут, ну чтобы хотя бы для других я хороший или для других у меня все хорошо. У меня это уже в прошлом. Я увидела это в себе и убрала, это самое худшее лицемерие, когда не для других, а для себя. Когда не осознаешь, что есть правда. Ты стараешься быть хорошим, но часто выходит, что хорошим себя при этом не чувствуешь, а у Джокера, он не может принять себя слабым.

Что касается иронии, я с детства люблю что-то смешное делать. У меня со стороны мамы братишки были такие: они что-то выдумывали, творили. И я только недавно узнала, что это, оказывается, мамин отец был такой. Думаю, этот образ засел у меня с детства, что мне как ребёнку нравились смешные взрослые, которые отличались от других. И вроде как они не нарушали законы, но позволяли себе то, что другие не могли позволить − просто дурачиться по-доброму. И эти персонажи из детства, которых я видела в жизни, они более всего запомнились. С самого детства они окружали меня, среди родственников, среди учителей, среди друзей. Это, знаете, человек сам по себе ничего не выдумывает, он просто есть такой, и все. И мне кажется я тоже такая, и мне можно то, что нельзя другим.