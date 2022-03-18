О политическом потенциале страха

За последние месяцы политических потрясений, как внутри Казахстана, так и за его пределами, мы заново учимся работать с нашими страхами, понимать их природу и искать способы их преодоления. Именно искусство предлагает нам дистанцию для анализа нашего положения в условиях постоянной социальной турбулентности, быстрой эскалации геополитической напряженности и локальных расколов внутри сообществ, рабочих коллективов и даже семей. Мы напуганы, а потому нуждаемся в выходе сложных эмоций, как максимум через здоровую рефлексию, но чаще просто через эмоциональный пост в социальных сетях.

В этих обстоятельствах нельзя переоценить роль культуры, поскольку она помогала обществу работать со своими страхами со времен наскальных рисунков, рождения мифа и протоязыков, коллективных ритуалов жертвоприношения и разных форм инициации. Например, традиционные африканские маски часто используются в танцах для отпугивания злых духов и потому выглядят так агрессивно − они тут, чтобы распугать привидения. Конечно, это уже сменяющаяся парадигма и после «Государя» Макиавелли мы переходим от мифа к политическому. Да, мы больше не боимся грозы, потому что можем объяснить себе ее природу, но политическое представляется новым мифом, доступ к демистификации которого пролегает через сложные фильтры критического восприятия пропаганды, постправды и в целом принятия реальности и ответственности.

У страхов есть и другой подводный камень. Фрейдистская школа психоанализа все время намекает нам на то, что страхи − это выражение наших желаний. Подсознательно мы боимся того, чего хотим, и наоборот. Поэтому выставка «Страшные Сказки» работает по принципу хорроров: нам одновременно страшно и комфортно в одном пространстве. Полагаю, на это делали ставку кураторки Асель и Асель, когда решили не выставлять объекты, а воссоздать пространство в пространстве, продолжая добрую традицию художников-минималистов из 1970-х.