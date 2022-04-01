«Чтобы попасть в оркестр, музыкант проходит все круги ада»

Многие флейтисты достигают определенного уровня, а потом перестают играть. Что заставило вас продолжить?

В музыке всегда нужно совершенствоваться и искать что-то новое. Это то, что поддерживало и до сих пор поддерживает мою мотивацию продолжать заниматься, открывать для себя новые произведения, новые страны, новых людей. Я уверен, что через 20 лет я все еще буду думать, что могу стать лучше.

Каковы ваши карьерные планы на будущее? Для флейтиста стать солистом уже очень престижно, не так ли?

У флейтистов не такой большой репертуар, как у пианистов и скрипачей. Поэтому для нас играть в оркестре — это очень важно, ведь у нас есть возможность играть знаменитых композиторов и их симфонии или оперы. Кроме того, мы можем многому научиться благодаря этому опыту. Еще одним аспектом карьеры является, конечно же, образование. Я также преподаю во Франкфурте, в музыкальном университете. Это другой путь моей карьеры.

О нашей Флейтовой Академии: это весьма новый формат для Казахстана. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили поддержать проект?

Мы с Ержаном много думали о том, чтобы сделать что-то вроде академии, чтобы помочь местным флейтистам, дать им возможность повысить свой уровень. Сначала мы хотели сделать это сами, только вдвоем, но когда к нам присоединились фонд Батырхана Шукенова и Филармония, это переросло в нечто большее.

На ваш взгляд, что было бы успешным результатом для академии?

Уже здорово то, что у флейтистов будет возможность работать с нами в коллективе. Вообще, лучшее, что можно дать музыканту – это сыграть перед публикой и показать, на что он способен.

Расскажите немного о произведении, которое вы будете исполнять на Гала-концерте?

Эту композицию я играл почти 7 лет назад в Мюнхене, на конкурсе ARD. Я подумал, что было бы неплохо сыграть ее снова, потому что я изменился как исполнитель, и было бы интересно посмотреть, как изменилась и композиция.

Ержан Кушанов — выпускник Парижской Высшей Национальной консерватории Музыки и танца, солист Казахской Государственной филармонии имени Жамбыла, концертмейстер группы флейт Государственного Академического Симфонического оркестра, лауреат фонда Banque Populaire, лауреат 1-й премии международного конкурса флейтистов в Париже.



Ержан, расскажите, пожалуйста, как вы стали флейтистом?

Моя мама хотела, чтобы я занимался музыкой. Флейта – это не первый мой инструмент. Я начинал с фортепиано, потом даже недолго играл на скрипке, но так вышло, что я все-таки перешел на флейту. До определенного возраста я вообще не хотел заниматься музыкой. Для меня стала очень сильным толчком победа на конкурсе. После этого я уже определился со своей профессией и стал готовиться для поступления, готовиться к отъезду во Францию. Во Франции самая лучшая школа для деревянно-духовых инструментов, так сложилось, и у них есть своя методика и традиция, которая существует с 19-го века. Для меня это стало большой задачей – попасть туда. Я стал связываться с преподавателями из Парижской Консерватории, Софи Шерье, и один из педагогов пригласила меня на частное прослушивание. Мне тогда было 16 лет, она меня послушала и сказала, чтобы я даже не думал о поступлении туда. У меня тогда, правда, был просто никакой уровень, он не соответствовал стандарту. Она сказала всё прямо, и я, конечно, очень расстроился, но это также было и мотивацией. Я принял для себя решение, что я смогу продолжить обучение в региональной консерватории во Франции. Во Франции есть две высшие консерватории – Лионская и Парижская, остальные – региональные, больше как наши колледжи. Я поступил в такую консерваторию, проучился там два с половиной года, получил базу, пришлось все переучивать: и постановку, и аппарат, всё. Когда мне оставалось меньше года до лимита подачи в Парижскую Консерваторию, я решил податься туда. В тот год было 70 человек на 5 мест, и я поступил под номером 1 к тому же педагогу, у которой я проходил прослушивание в 16 лет. Там был довольно забавный случай: когда я пришел в первый день на учебу в Консерваторию, Софи Шерье, мой педагог, спросила, не знакомы ли мы. Я хотел обойти это, но пришлось сказать, что я приезжал 4 года назад. Она меня узнала и похвалила уровень.