Коллектив ORTA, Манифест Новой Гениальности

2. Мы – Новые Гении.

3. Наш проект называется «ЛАЙ-ПИ-ЧУ-ПЛИ-ЛАПА Центр Новой Гениальности». Мы оборудуем в Венеции научный, художественный, духовный и исследовательский Центр, который есть символ и манифест великой новой системы подхода к жизни и творчеству, открытой и доступной каждому человеку на Земле.

4. Имя этой системы – Новая Гениальность.

5. Мы создали эту систему на основе искусства и жизни Сергея Калмыкова – художника, писателя, изобретателя, «городского сумасшедшего», одинокого неудачника, никому не нужного и никуда не входившего, умершего от недоедания и множественного отказа органов, нигде толком не похороненного, но до самых последних дней счастливо творившего, чтобы «остаться в веках».

6. Он назвал себя «Гением Первого Ранга Земли, Космоса и Их Окрестностей».

7. Согласно Новой Гениальности, гений можно возбуждать, питать и растить в себе. Это происходит при определенных условиях и на разных уровнях. Существуют два глобальных раздела Новой Гениальности: Практика Гениальности и Физика Гениальности. Эти взаимопроникающие разделы не так просто отделить друг от друга, но, для наглядности, вот попытка:

8. Практика Гениальности – набор принципов и техник обращения со своим гением, которые могут применятся каждым человеком. Практика проста по содержанию, но, как и любая подлинная практика, не так проста по исполнению. Практика не ограничивается уже известными принципами, а находится в постоянном расширении и развитии. Никто не обязан придерживаться существующих принципов – каждый может и должен создавать свои собственные принципы. «Я – Гений, потому что я назвал себя Гением!» – вот главный принцип Новой Гениальности, которая никого ни с кем не сравнивает и уж точно не проверяет подлинность этого утверждения. Не нужны никакие комиссии! Не нужны никакие оценки! Каждый решает сам – гений он или нет – и не нужны никакие подтверждения! Гений – это Абсолют. Природа Гения – в Четвертом Измерении. В этом измерении нет мерности, нет метрики, нет относительности – только абсолютность. «Большой» – значит большой не в сравнении ни с кем, а просто большой, «маленький» – значит просто маленький, а не меньше кого-то. Разве человек – не может быть абсолютным? Может! А может ли каждый быть гением? Может! Новая Гениальность – это не данность и не оценка, это – Практика. «Я – Гений, потому что я Практикую Гениальность!»

9. Физика Гениальности – это возбуждение гения при помощи физического воздействия. Новейшая разработка в этой области – Теория Генионов, которая утверждает, что каждый человек существует не только в таких известных измерениях, как третье измерение, измерение идей, духовное измерение и др. – но также в Четвертом Измерении или «измерении гениальности». Причем, если в третьем измерении человек присутствует своим телом, в измерении идей – своими мыслями, в духовном измерении – своим духом (душой), то в Четвертом Измерении человек присутствует своими генионами.

10. Генионы – фундаментальные частицы в Новой Гениальности, являющиеся манифестацией Четвертого Измерения в человеке. Каждый человек пребывает в Четвертом Измерении своими генионами и Четвертое Измерение пребывает в человеке в виде генионов. Механизм Манифестации Четвертого Измерения в других известных измерениях еще не до конца изучен. Но известно, что в некоторых существующих системах этот механизм проявляет себя как «нелокальность», «сингулярность», «магия». То есть, генионы – это частицы, из которых состоит гений. Генионы могут быть схожи с электронами, поведение которых в проводниках электрического тока зависит от таких параметров, как температура, сила, характер и направление электромагнитного поля и др. Согласно Теории Генионов, можно создавать особое поле – Поле Гениальности, которое также влияет на активность генионов. Степень активности генионов сильно варьируется от человека к человеку. Высокая активность означает высокую гениальность, низкая – низкую. Кто-то от природы может иметь высокую активность, а кто-то за всю жизнь так и не активирует свои генионы на каком бы то ни было заметном уровне. Но их можно (и должно!) активировать каждому!

