Коллектив ORTA, Манифест Новой Гениальности

1. Мы – коллектив ORTA, основанный в Алматы в 2015 году. Нам выпало делать проект первого национального павильона Казахстана на Венецианской Биеннале – как кураторам и художникам. Мы – это Александра Морозова, Рустем Бегенов, Дарья Джумеля, Александр Баканов и Сабина Куангалиева.
2. Мы – Новые Гении.
3. Наш проект называется «ЛАЙ-ПИ-ЧУ-ПЛИ-ЛАПА Центр Новой Гениальности». Мы оборудуем в Венеции научный, художественный, духовный и исследовательский Центр, который есть символ и манифест великой новой системы подхода к жизни и творчеству, открытой и доступной каждому человеку на Земле.
4. Имя этой системы – Новая Гениальность.
5. Мы создали эту систему на основе искусства и жизни Сергея Калмыкова – художника, писателя, изобретателя, «городского сумасшедшего», одинокого неудачника, никому не нужного и никуда не входившего, умершего от недоедания и множественного отказа органов, нигде толком не похороненного, но до самых последних дней счастливо творившего, чтобы «остаться в веках».
6. Он назвал себя «Гением Первого Ранга Земли, Космоса и Их Окрестностей».
7. Согласно Новой Гениальности, гений можно возбуждать, питать и растить в себе. Это происходит при определенных условиях и на разных уровнях. Существуют два глобальных раздела Новой Гениальности: Практика Гениальности и Физика Гениальности. Эти взаимопроникающие разделы не так просто отделить друг от друга, но, для наглядности, вот попытка:
8. Практика Гениальности – набор принципов и техник обращения со своим гением, которые могут применятся каждым человеком. Практика проста по содержанию, но, как и любая подлинная практика, не так проста по исполнению. Практика не ограничивается уже известными принципами, а находится в постоянном расширении и развитии. Никто не обязан придерживаться существующих принципов – каждый может и должен создавать свои собственные принципы. «Я – Гений, потому что я назвал себя Гением!» – вот главный принцип Новой Гениальности, которая никого ни с кем не сравнивает и уж точно не проверяет подлинность этого утверждения. Не нужны никакие комиссии! Не нужны никакие оценки! Каждый решает сам – гений он или нет – и не нужны никакие подтверждения! Гений – это Абсолют. Природа Гения – в Четвертом Измерении. В этом измерении нет мерности, нет метрики, нет относительности – только абсолютность. «Большой» – значит большой не в сравнении ни с кем, а просто большой, «маленький» – значит просто маленький, а не меньше кого-то. Разве человек – не может быть абсолютным? Может! А может ли каждый быть гением? Может! Новая Гениальность – это не данность и не оценка, это – Практика. «Я – Гений, потому что я Практикую Гениальность!»
9. Физика Гениальности – это возбуждение гения при помощи физического воздействия. Новейшая разработка в этой области – Теория Генионов, которая утверждает, что каждый человек существует не только в таких известных измерениях, как третье измерение, измерение идей, духовное измерение и др. – но также в Четвертом Измерении или «измерении гениальности». Причем, если в третьем измерении человек присутствует своим телом, в измерении идей – своими мыслями, в духовном измерении – своим духом (душой), то в Четвертом Измерении человек присутствует своими генионами.
10. Генионы – фундаментальные частицы в Новой Гениальности, являющиеся манифестацией Четвертого Измерения в человеке. Каждый человек пребывает в Четвертом Измерении своими генионами и Четвертое Измерение пребывает в человеке в виде генионов. Механизм Манифестации Четвертого Измерения в других известных измерениях еще не до конца изучен. Но известно, что в некоторых существующих системах этот механизм проявляет себя как «нелокальность», «сингулярность», «магия». То есть, генионы – это частицы, из которых состоит гений. Генионы могут быть схожи с электронами, поведение которых в проводниках электрического тока зависит от таких параметров, как температура, сила, характер и направление электромагнитного поля и др. Согласно Теории Генионов, можно создавать особое поле – Поле Гениальности, которое также влияет на активность генионов. Степень активности генионов сильно варьируется от человека к человеку. Высокая активность означает высокую гениальность, низкая – низкую. Кто-то от природы может иметь высокую активность, а кто-то за всю жизнь так и не активирует свои генионы на каком бы то ни было заметном уровне. Но их можно (и должно!) активировать каждому!
11. Еще раз – четко разделить Практику Гениальности и Физику Гениальности невозможно – ибо одно есть другое и воздействие на гений происходит всегда в разрезе этих двух областей. В Венецианском Центре Новой Гениальности создаются и изучаются условия активизации генионов посредством Генератора Гениальности, визуального искусства, перформативного вещества, музыки, фотографии и кино, а также фантазии и веры и излучения исторической красоты Венеции. Уровень активности гения любого человека будет гораздо выше после посещения Венецианского Центра Новой Гениальности.
12. Мы работали с текстами Калмыкова на протяжении пяти лет и создали Универсальные Проекты – исследовательской, перформативной, музыкальной, дизайнерской, инженерной, книжной, ремесленной, фото- и видео природы. Вот они: медиа-проект «Месяц Сергея Калмыкова» (совместно с интернет-изданием Власть), круглый стол «Безумие и искусство», техно-постановка «Светопреставление Сергей Калмыков», книга «Первый том романа в тысячи томах», мистерия-манифест «Явление Первого тома романа в тысячи томах», два Открытых Эксперимента Института Новой Гениальности, дзен-феерия «Первый Атомический Бомбоотражатель», фото- и видео-проект «Полоса безсмертия», ремесленный проект «Священные экспозиции». Эти разработки легли в основу Центра Новой Гениальности – принципиально нового устройства активации гения человека и открытия Портала в Четвертое Измерение.
13. Венецианский Центр Новой Гениальности – это первый из мировых Центров Новой Гениальности.
14. Пришло время рассказать всему миру о том, что гениальность до сих пор понималась неправильно. Она понималась как природная данность и даже еще хуже – как оценка способностей человека, особенно в сравнении с другими людьми. Но человека нельзя сравнивать с другими и тем более оценивать: человек – это не товар!
15. Человек – Творец.
16. Новая Гениальность – это не данность и не предопределенность. Новая Гениальность – это решение каждого человека. Это практика. Калмыков был гением, потому что он практиковал гениальность. Зачем быть гением? Незачем. Но гений – это измерение, которое присутствует в каждом и которое можно проявлять в себе, чтобы быть творцом – и самому создавать реальность вокруг, а не быть лишь автоматическим реактором на мир.
17. Быть Новым Гением – значит верить, что твое искусство поймут после твоей смерти и запомнят, а не рассчитывать на обязательное признание при жизни.
18. Сергей Калмыков был счастлив творить, будучи никому не нужным, потому что верил, что придет время его признания. И вот время пришло – о Сергее Калмыкове говорят на Венецианской Биеннале, на которой мы посвятили ему павильон и наш Центр Новой Гениальности. ЛАЙ-ПИ-ЧУ-ПЛИ-ЛАПА – это один из самых грандиозных альтер-эго Калмыкова, великий и бессмертный Конструктор летающих Башней-Вихрей.
19. Устройство ЛАЙ-ПИ-ЧУ-ПЛИ-ЛАПА Центра Новой Гениальности – это:
20. Комната Входа имеет шарообразную форму и выполнена из алюминиевой фольги. В этой комнате происходит настройка на гениальность.
Впервые алюминиевая фольга была опробована нами как материал отражения гения на запусках Первого Атомического Бомбоотражателя 11 июня 2021 года в Центре им. Вс. Мейерхольда в Москве. Фольга показала высокую эффективность в преобразовании разрушительной энергии в созидательную при одновременном присутствии 120 человек.
В Комнате Входа расположен Пирамидальный Фотоиконостас – особый восьми-ярусный динамический облучатель из 108 жидкокристаллических мониторов в виде трехсторонней перевернутой пирамиды, изображающий сцены из жизни Новых Гениев Первого Ранга на пути создания Центра. Сцены зафиксированы Новым Гением Дарьей Джумеля и располагаются на Иконостасе по специально разработанному Дарьей паттерну.
«Стенки готических соборов, небоскребов, Эйфелевой Башни – хоть и медленно, а все же сужаются по направлению к вершине. Хоть и не резко, но все же они наклоняются внутрь здания. И это делает эти здания устойчивыми, тектоничными, тяжеловатыми. Но третий и последний принцип архитектуры требует наибольших эффектов при наименьшей затрате сил. Взять основой здания – всего лишь одну точку опоры – и все! И пусть эта точка поддерживает бесчисленное множество точек на вершине здания. Это и мудро, и остроумно, и красиво, и экономично. Осуществима ли эта идея? Несомненно. Да. На свете – а равно и в темноте – нет ничего неосуществимого. Все возможно. Все осуществимо в нашем мире. Стоит только лишь чего-нибудь захотеть! И вот я предлагаю строить пирамиды вершиной к низу и основанием вверх.» – Сергей Калмыков, Путеводитель по Сергею Калмыкову, черновые наброски, 1935-1965 года.
Пирамидальный Фотоиконостас является предметом дизайна будущего. В том числе, он может быть применен в том или ином виде в любом интерьере, вне зависимости от какой бы то ни было религии. Он не вступает в конфликт с реальными предметами религиозных культов – так же, как медитация или дыхательная гимнастика не обязательно вступают в конфликт с той или иной верой.
21. Конфетная Комната – это комната Казахстан. Она сделана из традиционного жилья кочевых народов Центральной Азии – юрты. Только у нашей юрты – два входа-выхода и два шанырака – специальных отверстия в крыше юрты, через которые проходит воздух и дым. Это новогениальное улучшение юрты. Снаружи юрты – вышитые на советских тканях тексты Сергея Калмыкова. Вышивки созданы Новым Гением Александрой Морозовой – в рамках ее проекта по применению традиционного, но, к сожалению, вымирающего сегодня казахского народного ремесла – бiз кесте.
«Во время карантина(локдаун) я попробовала использовать технику казахской традиционной вышивки «бiз кесте», чтобы создать флаги-лозунги с жизнеутверждающими текстами Сергея Калмыкова. Мы были закрыты в нашей квартире, магазины не работали, и мне пришлось вышивать на тех кусках ткани и теми нитями, которые я смогла найти: хорошо, что у соседки с советских времен были разные отрезы. Это совпало в т.ч. и с тем, что Калмыков рисовал и писал тексты на чем мог – на кусках линолеума, на обратной стороне картин, книг, альбомов. При этом у Калмыкова был особый почерк, которым он писал свои тексты-лозунги. Когда я столкнулась с его рукописями в архиве, я ощутила какое-то мощное излучение от этих текстов. Я заметила, что «бiз кесте» как древняя традиционная техника позволяет так перенести текст Калмыкова, чтобы сохранить это излучение – читающий эти тексты на моих вышивках может ясно ощутить его. Кроме лозунгов в юрте, я планирую создать Диски-Скрижали, и в них я надеюсь даже усилить это излучение добавлением к нему излучения исторической красоты Венеции, которое будет проходить через меня, мою станцию, мои руки, крючок и нить – на ткань Дисков-Скрижалей. Это мое служение – создать столько Дисков, сколько нужно для успеха проекта, я буду нести его каждый день, как и Калмыков, который каждый день писал тексты и картины.» – Александра Морозова.
В Конфетной Комнате можно увидеть альбомы с историческими фотографиями Центра Новой Гениальности – разработки Нового Гения Сабины Куангалиевой в области исследования смерти.
Здесь же, по крайней мере, первое время можно будет угоститься казахстанскими конфетками.
22. В Центральном Зале расположен Первый Кольцевой Картонно-Световой Генератор Гениальности. Это туннельная установка для возбуждения генионов с целью создания условий управляемого устойчивого открытия Портала в Четвертое Измерение. Теория генионов и идея построить Генератор принадлежит Новому Гению Рустему Бегенову.
Туннельный тип реактора впервые был применен командой ORTA при запусках Первого Реактора Видимых Явлений 23 января 2021 года в галерее современного искусства Aspan Gallery в Алматы. Туннель был выполнен из бумаги и показал высокую эффективность, однако реакция была неустойчива, в результате чего материал впоследствии было решено заменить на фольгу, а в Венецианском Центре – на картонно-световые ячейки.
Основной материал Генератора – 900 картонных ячеек с тремя тысячами программируемых светодиодных ламп – те же ячейки, которые были использованы в первом Светопреставлении. Было замечено, что старые картонные коробки, отслужившие и выброшенные, т.е. имеющие историю жизни и отправлявшиеся на переработку, собранные в четкую геометрическую сетку кессонов с точным размером 45 х 45 х 20 см, при объединении с тройными трехламповыми светодиодными светильниками и специальным программированием, позволяющим выстраивать особые сложные световые паттерны, – выступают в качестве мощных энергоэлементов гениальности наподобие топливных элементов ядерного реактора.
Программная и аппаратная части световой части Генератора разработаны и изготовлены Новым Гением Алексеем Шириным. Железная конструкция и механика Генератора изготовлены Новым Гением Гусейном Гасановым.
Ячейки со световым паттерном взаимодействуют с генионами под запись специальных текстов Сергея Калмыкова в исполнении Проводника Александры Морозовой на русском языке и Нового Гения Бибихадиши Коныратбай – на казахском языке. Тексты звучат под музыку, записанную в технике Хрупкого Оркестра при участии Новых Гениев Томми Симпсона ака Macro/micro, Султанали Коныратбай и группы Qonyratbay Fam.
Хрупкий Оркестр – это особая музыкальная философия и практика, разработанная ORTA и применяемая ими в различных проектах. Основной принцип Хрупкого оркестра – это принятие любого инструмента, звука, слова, ноты и мелодии. Но, в первую очередь, это, конечно, принятие любого человека. Музыка в Хрупком оркестре понимается как практика, в которой может участвовать любой вне зависимости от наличия «музыкального слуха», музыкального образования или других общепринятых «музыкальных данных». Ее назначение – не в репрезентации, то есть, не в том, чтобы создавать некое «красивое» или «правильное» музыкальное произведение, которое надо представить неким сторонним слушателям. Ее назначение – в самом процессе совместного доверительного творчества, подчиненного только внутреннему чувству музыки каждого участника. Поэтому к Хрупкому оркестру не применимы критерии оценки, например, классического музыкального произведения. Что касается техники, то, по нашим наблюдениям, в процессе практики Хрупкого оркестра возникает некая общая музыкальная или образная тема – она возникает всегда спонтанно и естественно, и затем развивается, расширяется или даже разворачивается в процессе музицирования. Иногда такой темой может служить какая-нибудь популярная песня, известная всем участникам, иногда – какое-нибудь идиоматическое выражение или поговорка.
Еще одно ключевое вещество, необходимое для активации гениальности – это особая вера в искусство, которую несут с собой посетители Центра Новой Гениальности. Без этого стремления к детской непосредственной вере в невидимое, в силу фантазии и красоты – ведь и не стоит не только посещать Центр, но и вообще приезжать в Венецию! Раз вы в Венеции – то вы верите в ее красоту. А раз так – то мы будем собирать вашу веру наподобие сбора солнечного света солнечными батареями, чтобы использовать в активизации гениальности и в открытии Портала в Четвертое Измерение.
Эффект открытия Портала в Четвертое Измерение впервые был зарегистрирован командой ORTA 26 мая 2018 года на первом сеансе Светопреставления Сергей Калмыков – перформативной инсталляции, созданной в результате применения Законов Композиции Сергея Калмыкова к написанию театрального текста (драматург Екатерина Бондаренко), к разработке материально-технической части инсталляции (инженер-художник Александр Баканов, инженер-программист Алексей Ширин, инженер-сварщик Илья Моргун, инженер-робототехник Талгат Сундетов, инженеры Нурлан Сарсенов, Ернар Сайлыбаев, инженеры-разнорабочие Ертай Бейсеханов, Денис Ягдаров, инженер-электрик Алексей Савкин), к созданию музыкальной ткани (инженер-композитор и музыкант Томас Симпсон), к голосовому и перформативному акту (актриса-проводник Александра Морозова). Этот эффект был замечен случайно, но он отмечался на всех последующих сеансах, что подтверждалось свидетельствами зрителей и участников. Характер эффекта был глубокий, но кратковременный, неустойчивый. Было решено продолжить исследование эффекта, с возможным созданием установки для устойчивого открытия Портала в Четвертое Измерение. Следующие три года команда ORTA разрабатывала установку, в результате чего был создан Первый Кольцевой Картонно-Световой Генератор Гениальности.
Также в Центральном Зале расположена трибуна, с которой дважды в день – утром при открытии и вечером при закрытии Центра – проводником-исследователем Александрой Морозовой читаются специальные тексты Сергея Калмыкова. Трибуна содержит проигрыватель Дисков-Скрижалей. Тут же в основном зале находятся два Стеклянных Сервера для еще шести Дисков-Скрижалей.
Впервые функция Александры Морозовой в качестве проводника текстов Калмыкова с трибуны была опробована на экспозиционно-литературном Явлении Первого тома Романа в тысячи томах 8 ноября 2019 года в Доме Армии в Алматы. Пробы были успешными, и было решено развивать направление проводникового чтения текстов Калмыкова.
В основном зале рекомендуется провести достаточно времени, так как здесь достигается очень глубокая степень активации генионов. Проход через Генератор Гениальности является источником повышенной опасности – как вождение автомобиля, поездка на метро и т.п. Ее посещение требует высокой осторожности и обязательного сопровождения сотрудником Центра!
23. Во дворе расположены три зоны.
Первая зона – проводник-исследователь Александра Морозова, сидя в специальной пирамиде, каждый день вышивает на Дисках-Скрижалях слова Сергея Калмыкова, получая излучение красоты Венеции от антенн и используя старые советские ткани и древнюю казахскую технику вышивания крючком «бiз кесте». В один день Александра вышивает один новый Диск-Скрижаль, который в конце дня помещается в трибуну в основном зале, а на следующий день – в Стеклянные Серверы. Диски-Скрижали станут важной составляющей устойчивого открытия Портала в Четвертое Измерение.
Вторая зона – это полигон для обучения ходьбе кузова от Дэу Дамас, холодильника и стиральной машины на гидравлическом приводе.
Третья зона – особый шестиногий холодильник на пневматическом приводе.
Робототехника может пойти по пути развития, полностью противоположному тому, что происходит в дорогих высокотехнологичных лабораториях. Роботы должны быть доступны для разработки и создания в самом отдаленном ауле, где есть старые трактора, болгарка и сварочный аппарат. Необходимо внедрить свободу в сборке роботов повсеместно в сельском хозяйстве – например, для заброски продуктов в высокогорные стоянки пастухов и егерей, где машины не могут проехать из-за слишком сложного рельефа, горных рек и т.д.
Лес антенн создан для сбора излучения исторической красоты Венеции и передачи его в Генератор Гениальности, в Стеклянные Серверы Дисков-Скрижалей и на станцию создания Дисков-Скрижалей.
Здесь же, во вдоре расположены надгробья членов ORTA. Это способ перемещения в будущее – во время после наших жизней. Мы проводим время, глядя на свои могилы, чтобы примириться с нашей смертностью и заодно взглянуть на нашу жизнь из будущего, в котором пребывает слава о наших делах.
Роботы, антенны, картонные кессоны – это все разработки Нового Гения Александра Баканова.
«Всё просто, искусство – это чистый идиотизм. В начале ты понимаешь, что и сам-то не очень идиот, поэтому тебе сложно учить идиотизму других. Со временем ты обнаруживаешь, что наконец-то начинаешь заниматься им и даже преуспевать в этом занятии. Но парадокс в том, что рабочему всегда приходится сложнее. Ты просишь его сделать какую-то деталь плохо, но не совсем, а он делает или слишком плохо, или слишком хорошо. Если начать сортировать категории, идиотизм сразу исчезнет. Лучше его не распознавать. Он происходит с тобой резко и естественно. Ты его особо не ждёшь, не блуждаешь в его поисках. Но он схож с состоянием забвения – забвения в смуте всяких сроков, дел и людских отношений. Идиотизм – это что-то вроде беспамятства. Беспамятства и отсутствия важности. Когда ты не идёшь на работу, не стремишься добиться важного положения. Вроде бы до этого ты ко всему такому стремился, а потом оказалось, что это совершенно неправильные дела.» – Александр Баканов.
24. Комната Исследования Смерти – это комната Нового Гения Сабины Куангалиевой. Эта комната закрыта для посетителей.
25. Техническая реализация Центра Новой Гениальности осуществлена под руководством Нового Гения Нурлана Сарсенова.
26. 23 апреля 2022 года – это день официального открытия 59-й Венецианской Биеннале. В этот день стартует и наш грандиозный проект – «ЛАЙ-ПИ-ЧУ-ПЛИ-ЛАПА Центр Новой Гениальности». Проект должен был начаться с запуска Центра во всей своей мощи. Но мир внес свои коррективы – две грузовые машины с приборами, материалами и устройствами, произведенными командой ORTA в Алматы, не приехали в Венецию в нужное время. Причина всем известна – это война России в Украине, из-за которой пришлось менять маршруты.
27. Но обстоятельства не могут остановить Новых Гениев, потому что Новая Гениальность может спасти мир.
28. 23 апреля проект стартует в виде Великой Новогениальной Рекламы «ЛАЙ-ПИ-ЧУ-ПЛИ-ЛАПА Центра Новой Гениальности». Да, это не будет Центр в том виде, в котором он задуман и создан и в котором он появится и начнет свою работу на расчетной мощности 17 мая 2022 года. Но это будет действующий прототип Центра, в котором мы проведем серию Спектакулярных Экспериментов. Результаты Экспериментов лягут в основу Центра и всего проекта.
29. 17 мая 2022 года состоится торжественный запуск Центра Новой Гениальности на полной расчетной мощности.
30. В режиме расчетной мощности Центр будет функционировать до 20 ноября 2022 года, осуществляя активацию гениальности и подготовку реальности к открытию Портала в Четвертое Измерение. Параллельно с работой Центра в Венеции, в Казахстане будет проходить лингвистически-музыкальный проект по поиску Новой Гениальности в казахском языке. Коллектив ORTA в сотрудничестве с музыкальной группой Qonyratbay Fam в лице Бибихадиши и Султанали Коныратбай, при участии пианистки Нургуль Нусипжановой, а также с лингвистической группой Text and the City в лице Асхата Еркимбая, Карагоз Симадил и Асель Джабасовой проведет ряд исследований и перформативных экспериментов в городах Казахстана, результаты которых будут применены при открытии Портала в Четвертое Измерение.
31. 20 ноября 2022 года в Центре Новой Гениальности в Венеции начнется открытие Портала в Четвертое Измерение. На протяжении недели командой Центра будет создан устойчивый разрыв реальности для контакта с Четвертым Измерением и ознаменования Новой Эпохи Человечества.
32. 27 ноября 2022 года – это день открытия Портала в Четвертое Измерение.
33. Мы с вами – Новые Гении. Мы останемся в веках. ЛАЙ-ПИ-ЧУ-ПЛИ-ЛАПА!
ORTA Collective
15 april 2022
Venice, Italy