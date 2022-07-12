Пересказать музыку

Айсулу: К разговору об обрядовой песне, о баксы — в XX веке они подвергались гонениям и нельзя было играть на кобызе, потому что он воспринимался как шаманский инструмент. Это было просто немыслимо для советского человека, потому что это было новое государство, с новой атеистической идеологией. Герой нашего первого эпизода баксы Ховаган Тобет Кам говорит о том, что сейчас кобыз академизирован и это неправильно, но, с другой стороны, благодаря академизации кобыза, возможно, нам удалось сохранить этот инструмент, сохранить традицию игры на нем. Очень многое в XX веке происходило вопреки. Либо это все как-то так упаковывалось в на тот момент в социально приемлемую форму, — так Ахмет Жубанов создал оркестр национальных инструментов и они сделали прима-кобыз, он звучит по-другому, но, тем не менее, это тоже была форма сохранения традиции. Судьбы некоторых представителей традиционной музыки, как например, Кенена Азербаева или Дины Нурпеисовой, тоже не просты, возможно, они были тоже жертвами того времени. Но, тем не менее, они смогли получить признание советского правительства, им разрешили творить и благодаря этому они смогли продолжить казахскую музыкальную традицию.

Создавалась ли в советское время музыка искусственно?

Айсулу: Наша авторка Жанель Сафиева раскрывает эту тему в эпизоде, посвященном созданию казахской оперы. На тот момент создание национальных опер в республиках было очень важно для того, чтобы прививать эту культуру и подружить новую советскую идеологию с тем, к чему люди привыкли уже веками. Казахская опера строилась на национальном репертуаре. В первой казахской опере «Кыз Жибек» было очень много традиционной музыки, традиционных мотивов. Сама эта поэма — тоже народное творчество, которое стало основой для новой европейской формы — оперы, которой раньше здесь никогда не было. Конечно, в советское время совсем отказаться от народного творчества было трудно. Как иначе говорить с людьми, если у тебя нет знакомых образов, историй? Поэтому они работали с базой народного искусства, преобразовывая его в новые формы. Очень важное произведение — опера «Абай», она появилась чуть позже и над ней уже работало первое поколение казахских композиторов, получивших образование в Москве. И это уже опера в классическом понимании. Они брали что-то и перерабатывали для того, чтобы через знакомые образы доносить до людей новые важные ценности, которые пыталось развивать и прививать молодое коммунистическое государство.

Наргиз: Наверное, самое важное, что у нас сейчас есть, это возможность или даже привилегия — в ретроспективе взять и осмыслить то, что происходило. Это все как с «Унесенными ветром» — ты не можешь отменить этот фильм и просто исключить его из каталогов кино, но можешь сделать дисклеймер о том, что это было снято в то время, когда представления о норме были другими. Я не совсем владею экспертизой для того, чтобы сказать, что в 50-х годах все это было создано искусственно, что это было насажено, но это какая-то интерпретация, это тоже попытка овладеть чем-то и адаптировать его под время и его вызовы. У нас сейчас есть эта роскошь сказать это вслух.

