К акту свободы

Силовые аппараты все эти годы становились средством производства исключительности и безальтернативности его фигуры. Всякая социальная инициатива замещалась демагогическими программами модернизации страны. Любые попытки коллективного действия подменялись имитационными институтами, которые лишь подпитывали исходные противоречия. Кульминацией этих деструктивных тенденций стало жестокое подавление протестов в Жанаозене в 2011 году, сделавшее насилие универсальным ответом на любые требования лучшей жизни.



Январские события не перевернули ситуацию. Однако многотысячные выступления против тридцати лет углубления неравенства вынудили правящий класс решиться на бутафорный транзит. Для его одобрения была придумана идеологема «Нового Казахстана», обещающая социальную справедливость и широкое политическое участие. Если прежде эти блага предназначались исключительно элитам, о чем практически прямо говорил Назарбаев в своих публичных речах, то нынешняя риторика сулит их всем, хотя и за счет доброй воли элит. Но спустя время кажется ясным, что задача «Нового Казахстана» состоит не в том, чтобы дать выражение социальным запросам, а в том, чтобы воспроизводить насилие с помощью очередного суррогата будущего.

Несмотря на формальную смену действующего лица, взявшего на себя полномочия суверена в начале года, глубокий демонтаж предыдущего политического режима так и не начался. Его удалось свести к демонстративной кампании против части семьи первого президента. Олигархи, потеряв долю своего состояния, до сих пор удерживают высокие позиции. Прежние политические фавориты, притязавшие на правление страной, оттеснены, но не лишены шансов на реванш. Бюрократическая вертикаль перегруппировалась и только частично утратила свое влияние. Вопреки этому мы слышим о невероятных политических продвижениях, которые в корне переворачивают устройство страны. Все меняется, оставаясь прежним.

Справедливость день за днем перечеркивается нежеланием пересматривать социальную политику и повышать налоги для сверхбогатых. Профсоюзам, разгромленным сразу после Жанаозена, так и не позволили восстановиться. Новые партии не появились, а желающие их создать замерли в ожидании перемен, которых никто не гарантировал. Политическое участие ограничилось плебисцитом, необходимым больше для укрепления статуса первого лица. Выражение протеста все еще должно быть санкционированным. Пул политических заключенных продолжает пополняться. Активисты по-прежнему преследуются. Практика обвинения без веских оснований до сих пор не забыта. Дела о пытках в январе и феврале − простаивают или затягиваются, а возможность честного разговора о погибших равна нулю.



