Асхат Ахмедьяров, художник: «Я стремлюсь к тому, чтобы мои работы резонировали со своим временем»

Этот философский момент чувствуется по канве выставки. Как мне показалось, она говорит о самом ощущении истории и активном способе ее проживания. На это намекает и отсылка к обстоятельствам жизни вашей бабушки Үміт, которая застала все крупные потрясения советской модернизации.

Да, все так. Еще в школе я подумывал стать историком. Рисование тоже было мне интересно. Я стал думать о том, как все это можно совместить. И мне стало казаться, что это пахнет иллюстративным жанром. Но мне хотелось чего-то большего. Я не смог совместить историю с иллюстрацией. Интерес к истории, тем не менее, постоянно укреплялся. Если говорить не об академическом подходе, а с позиции простого человека, который воспринимает историю, то основным рассказчиком как раз и была моя бабушка − ровесница ХХ века. Искусствовед Валерия Ибраева пошутила на этот счет так: сидит мужик в годах, и умиленно рассказывает о бабуле. Тут важно объяснить: все-таки через ее фигуру проявляется человеческий аспект в истории, который для меня очень важен.

Один из фрагментов ее повествования касался вопроса о том, кем для нас были белые и красные в период революции 1917 года. Бабушка − женщина степи − говорила, что внешне между ними не было отличий. Была разница в отношении к людям: одни грабили, тогда как другие уходили, если им говорили, что еды нет. Разумеется, были и другие отличия, иначе бы каждая сторона начала воевать сама с собой. Если смотреть на это современным, критическим взглядом, то на первый план выходит политическая интерпретация событий, а не наблюдения простых людей. И белые, и красные были колонизаторами. Эта деталь многое меняет. Интересно сопоставлять эту разницу в трактовках, как работают два этих объяснения и во что они вылились. Интересно смотреть на то, что обрела и потеряла Россия, как колонизатор, что обрели и потеряли мы, к чему мы все теперь стремимся. В России, например, сейчас видны все те же звериные повадки красных. Осмысление, переживание самого процесса изменений прошлого столетия, очень ценно для меня.

А как вы сами осмысляли закодированные в ваших работах события прошлого столетия: от Ашаршылық, до Желтоқсан?

Бабушка заложила азы, а дальше все складывалось по-разному. Например, что касается Ашаршылық, то долгое время мы знали о нем короткими фрагментами, но без прямой ссылки на человеческий фактор, на политику. Бабушка говорила о джуте, о том, что скот разбрелся в то время. Но политический мотив она не рассматривала: либо не знала, либо запрещала себе об этом говорить. Родители говорили об этом в виде драмы. Это были душераздирающие истории, которые запомнились мне через одну песню. В ней рассказывается о том, как родители не уберегли ребенка. Муж и жена брели по степи с младенцем, и в один момент муж стал намекать на то, что его нужно съесть, чтобы выжить. Жена пыталась избежать этого до последней секунды, надеясь вскоре найти селение. В какой-то момент она оставляет ребенка мужу, чтобы обойти сопку и увидеть селение. Когда женщина вернулась, ребенка уже не было. Нам долгое время не говорили о политической стороне, что голод наступил после раскулачивания, и в этом виноваты красные. Постепенно, в эпоху гласности и независимости, мы узнали новые факты, и это было просто ужасно. Разница между тем как ты переживаешь травму Ашаршылық, и тем, как она в полной мере проявилась через время, казалась кошмарной.