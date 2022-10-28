Вода сквозь пальцы

«Когда я заполнял заявку, то был очень вдохновлен тем, что у нас в стране есть такая возможность. Но в то же время я не до конца понимал, как будет происходить процесс, буду ли я чему-то учиться, как будут проходить наши встречи с Далером. Помню, как во время нашей первой встречи он сказал, что здесь нет требования следовать определенному подходу или идти по определенному пути. После нашей первой встречи я еще меньше понимал, в каком направлении пойдет резиденция и что из этого выйдет. Но впоследствии мы много общались с Далером во время резиденции и после, все лето, пока мы работали над своими проектами. Я просто рассказывал ему что у меня на душе, свои идеи по поводу проекта, что я о нем думаю, что мною движет, что волнует. Я говорил ему, что у меня не получается писать и я не знаю, куда я движусь, в каком направлении и что я хочу сказать своим произведением. Он мне очень помог освободиться от всех этих творческих блоков», — вспоминает Туран резиденцию и работу над альбомом.

Выпускник музыкальной школы, Туран начал писать свою музыку два года назад: сначала это был альтернативный рок, а год назад он начал пробовать писать электронную музыку, исследовать эмбиент и экспериментальные жанры:

«Помимо этого я начал больше вслушиваться в повседневные звуки: ветра, машин, города, природы, птиц. Я начал осознавать это как музыку и тоже как-то задействовать это в своем творчестве», — рассказывает Туран.