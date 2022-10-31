Территория творчества: новая литературная среда

С чего все началось

Almaty Writing Residency — это совместный международный проект Открытой литературной школы Алматы и программы IWP (International Writing Program) в Iowa City, реализуемый при поддержке компании Chevron, генерального консульства США в Алматы и пространства American Space. IWP традиционно проходит осенью в Университете Айовы, объединяет известных и начинающих поэтов, писателей и драматургов со всего мира и знакомит американских писателей с другими культурами. Номинированные на резиденцию посольствами и консульствами США в разных странах авторы едут в Айову на три месяца – чтобы писать в спокойной обстановке или проводить исследования, презентации, рассказывать о литературе той страны, которую они представляют. В этом году от Казахстана, например, в резиденции участвует драматург Айнур Карим. В 2014 году участником IWP был казахстанский писатель Юрий Серебрянский. Собственно, после этого и родилась идея – создать что-то подобное у нас в стране. Потому что там он увидел, что конкретно резиденция дает авторам. Поэтому была поставлена цель – собрать авторов в одном творческом пространстве, поработать вместе, повариться в одном творческом котле. Второй целью было «увековечить» город Алматы в литературе.

- Нам в Айове раздавали книги тех участников, которые в прежние годы побывали на резиденции, и там часто мелькает Айова Сити. В целом город вертится вокруг университета и нескольких точек, но при этом полно каких-то событий, связанных с писательством. Кроме самой программы резиденции, там проводится масса писательских семинаров. Там ощущаешь себя ничтожеством, потому что все вокруг пишут, на всех скамейках, на завтраке обсуждают сюжеты, и ты понимаешь, что писателей – море. И Айова Сити мелькает в книгах авторов со всего мира, приезжавших в программу. А так как у нас про Алматы текстов немного, хотелось бы увековечить город, - говорит директор Almaty Writing Residency Юрий Серебрянский.

К первой писательской резиденции готовились долго – год, поскольку это время выпало на разгар пандемии, пришлось переносить, так как, по словам Серебрянского, резиденция должна проходить только очно, «с закулисным общением, панельными дискуссиями». Вести семинары для казахстанских писателей были приглашены директор IWP Кристофер Меррилл и англоязычный поэт и переводчик родом с Украины Нина Мюррей.