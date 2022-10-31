Территория творчества: новая литературная среда

Казахстанская литература с момента обретения независимости страны переживала периоды и великой депрессии, и возрождения. Сейчас она находится, пожалуй, на самом интересном этапе – стремительного развития, когда проявляется новое поколение литераторов, в частности, пишущих на двух языках – казахском и русском. Однако их разрозненность, оторванность друг от друга пока еще остается проблемой. Чтобы объединить казахоязычных и русскоязычных авторов, в прошлом году в Алматы появилась площадка – Almaty Writing Residency, которая стремится создать для них единую творческую среду и вывести казахстанскую литературу на новый – международный – уровень.
С чего все началось
Almaty Writing Residency — это совместный международный проект Открытой литературной школы Алматы и программы IWP (International Writing Program) в Iowa City, реализуемый при поддержке компании Chevron, генерального консульства США в Алматы и пространства American Space. IWP традиционно проходит осенью в Университете Айовы, объединяет известных и начинающих поэтов, писателей и драматургов со всего мира и знакомит американских писателей с другими культурами. Номинированные на резиденцию посольствами и консульствами США в разных странах авторы едут в Айову на три месяца – чтобы писать в спокойной обстановке или проводить исследования, презентации, рассказывать о литературе той страны, которую они представляют. В этом году от Казахстана, например, в резиденции участвует драматург Айнур Карим. В 2014 году участником IWP был казахстанский писатель Юрий Серебрянский. Собственно, после этого и родилась идея – создать что-то подобное у нас в стране. Потому что там он увидел, что конкретно резиденция дает авторам. Поэтому была поставлена цель – собрать авторов в одном творческом пространстве, поработать вместе, повариться в одном творческом котле. Второй целью было «увековечить» город Алматы в литературе.
- Нам в Айове раздавали книги тех участников, которые в прежние годы побывали на резиденции, и там часто мелькает Айова Сити. В целом город вертится вокруг университета и нескольких точек, но при этом полно каких-то событий, связанных с писательством. Кроме самой программы резиденции, там проводится масса писательских семинаров. Там ощущаешь себя ничтожеством, потому что все вокруг пишут, на всех скамейках, на завтраке обсуждают сюжеты, и ты понимаешь, что писателей – море. И Айова Сити мелькает в книгах авторов со всего мира, приезжавших в программу. А так как у нас про Алматы текстов немного, хотелось бы увековечить город, - говорит директор Almaty Writing Residency Юрий Серебрянский.
К первой писательской резиденции готовились долго – год, поскольку это время выпало на разгар пандемии, пришлось переносить, так как, по словам Серебрянского, резиденция должна проходить только очно, «с закулисным общением, панельными дискуссиями». Вести семинары для казахстанских писателей были приглашены директор IWP Кристофер Меррилл и англоязычный поэт и переводчик родом с Украины Нина Мюррей.
Идентичность и мультикультурность
В отличие от IWP в Айове Almaty Writing Residency проходит всего неделю. Но эта неделя – не творческий отпуск для писателей. Программа настолько плотная, что практически не остается времени на творческую негу: помимо семинаров, на которых резиденты обсуждают проблемы литературы, проводятся открытые творческие встречи, дискуссии, выступления.
Задачи резиденции – не просто собрать авторов в одном творческом пространстве, а заставить их коммуницировать и работать совместно, чтобы выявить общие болевые точки казахстанской литературы и попытаться найти решение. Каждая резиденция имеет свою тему, вокруг которой и крутится всё: тексты, встречи, дискуссии. Например, темой первой Almaty Writing Residency была казахстанская идентичность. И всю неделю участники искали ответы на вопросы: какие мы писатели – казахстанские? казахские? русские, живущие в Казахстане? что нового мы можем сказать миру в этом контексте? Темой же второй резиденции стала «Мультикультурность в детской и подростковой литературе. Детская литература в эпоху перемен». Как отмечает координатор AWR Валерия Макеева, в какой-то степени это продолжение темы и дискуссий первой резиденции, поскольку, несмотря на разнообразие культур, сливаясь в одну, они образуют именно казахстанскую.
- Частично эта тема была сформулирована на первой резиденции, и мы хотели продолжить тему казахстанской идентичности и охватить детских авторов, так как первой мы охватывали прозаиков и поэтов. И в течение недели участники с мастером – Келли Дуайер, американской писательницей, драматургом и преподавателем писательского мастерства, обсуждали особенности литературы в стране, в которой очень много национальностей, много культур, и это было интересно, потому что Америка такая же мультикультурная страна. И наши взгляды, наши цели, наши особенности перекликаются, - рассказывает Валерия Макеева. – Здесь важно было обсудить то, что казахстанская литература не должна смешивать всех в единую массу, а наоборот – насыщать и улучшать друг друга за счет своих особенностей. И за счет этого мы становимся интереснее.
Уникальность казахстанской мультикультурности, по мнению самих резидентов, это и то, что в Казахстане стираются границы между национальностями, разные народы могут свободно выпускать образцы своей культуры, и то, что каждый впитывает в себя частичку разных культур, а они сосуществуют и взаимодействуют, но не сливаются – сохраняют свою идентичность. Именно эта черта, по словам организаторов AWR, и интересна зарубежным читателям. Об этом говорят и руководители семинаров резиденции – Келли Дуайер и Нина Мюррей, которая по итогам первой AWR создала блог о казахстанских авторах на английском языке, и за прошедший год – с момента завершения «очень плотно вписалась в интересы казахстанской литературы», как выразилась Валерия Макеева, потому что помогла перевести многих писателей на английский язык, писала рецензии на казахстанских авторов, тексты некоторых куда-то передала за рубежом для публикации. Подтверждает интерес к современной казахстанской литературе и Юрий Серебрянский:
- Бываю на международных фестивалях и встречах и вижу растущий интерес к современной казахстанской литературе, в том числе и интерес переводчиков, - говорит он.
И в этом контексте, по его словам, важно переводить казахстанскую литературу на английский язык, потому что «если мы будем в состоянии сами предлагать переведенные на английский (как минимум) книги, это сильно ускорит дело».
По мнению казахстанской писательницы и поэтессы Орал Арукеновой, литература в целом как вторичная моделирующая система формирует знания о кодах человечества: философских, религиозных, этнических и социальных. А знакомство с литературой другой страны раскрывает общие ценности и формирует мультикультурную идентичность.
Переводам – быть
Казахстанская литература в целом на протяжении не одного десятилетия пытается заявить о себе как о важной составляющей (мульти)культурной жизни, преодолевая барьеры. Но при всех позитивных процессах, имеет массу нерешенных проблем, которые мешают полноценному развитию. К примеру, отсутствие переводов современной литературы с русского на казахский язык и наоборот, а также дефицит издательств, специализирующихся именно на художественной литературе. Правда, в издательстве «Аруна» отмечают, что сейчас ситуация постепенно меняется в лучшую сторону, а для Казахстана открываются большие возможности для переводов и издания зарубежной литературы на казахский язык, поскольку сейчас литература, по словам представителя издательства Тасбола Досбола, переведенная на казахский, «начинает набирать обороты».
- Очень много литературы, которая не переводилась на казахский язык, к сожалению. Сейчас открываются большие возможности в связи с ситуацией у нашего северного соседа (России – В.): многие авторы не хотят (с ними работать – В.) и права открыты, - говорит он.
Вместе с тем открываются возможности и для казахстанских авторов. В этом году в рамках AWR параллельно шел семинар переводов. В течение недели восемь участников семинара переводили казахстанских авторов с русского и казахского языков на английский. Нина Мюррей отмечает, что некоторые из семинаристов ранее никогда не занимались переводами вообще, не то что художественной литературы, поскольку не было мотивации, но результат пятидневной совместной работы показал, что в Казахстане достаточно хорошая почва для развития института переводов.
- Переводчики отличные. И меня очень порадовало, что переводили и с русского, и с казахского. То есть они (переводчики – В.) есть. Просто их, мне кажется, нужно поощрять, привлекать, вводить в эту сферу деятельности. Люди в перевод приходят постепенно: они сначала узнают, что им нравится, потом начинают переводить, потом не могут остановиться, потом они уже что-то публикуют, - говорит она.
Нина Мюррей считает, что у института переводов в Казахстане есть будущее, поскольку очень много интересных текстов, «которые хочется переводить». А тексты уже переведенных за время AWR авторов будут отправлены в западные англоязычные журналы, чтобы не только поддержать казахстанских авторов, но и переводчиков.
Что дальше?
Результатом первой резиденции стало открытие казахской редакции в литературном онлайн-журнале «Дактиль», создание проекта The Alma Review, где публикуются на английском языке рецензии и эссе о казахстанской литературе, и премия Qalamdas для казахстанских авторов. Валерия Макеева отмечает, что сейчас пока рано говорить о каких-то результатах второй AWR, но уже очевидно, что Almaty Writing Residency дает всему казахстанскому литературному сообществу ощущение нужности, важности и перспектив. Потому что ее цель – создать как можно больше литературных связей между авторами, пишущими на казахском, русском, а теперь и английском языке, и укрепить уже существующие. Но она не ограничивается только резидентами, которые собраны в одном творческом пространстве, а проводит встречи с издателями и редакторами журналов, дискуссии на литературные темы для всех желающих. У казахстанских литераторов, для которых долгое время российские литературные фестивали были единственной возможностью заявить о себе, завести полезные связи, выйти на издателей, да и просто повариться в литературном котле, теперь есть гораздо большие перспективы для развития. Поскольку AWR – это именно та площадка, которой так не хватало казахстанской литературе – площадка, на которой не просто знакомятся друг с другом и обсуждают написанные тексты, а взаимодействуют на более глобальном уровне.
- Этот проект – это золотой мост, который с помощью литературы укрепляет дружбу между государствами. Резиденция, прошедшая на трех языках, способствовала и развитию языковых навыков участников. Я не только нашел новых друзей, но и приобрел новый опыт, - делится впечатлениями резидент Нурбек Нуржан.
Он также признался, что это его первый опыт участия в межнациональном литературном мероприятии, и он впервые оказался в трехъязычной среде – до этого он был только в казахоязычном литературном пространстве.
Светлана Познякова отмечает, что писательская резиденция дает мощный творческий импульс и выход за пределы своего информационного пространства. За пять дней резиденции она написала новую сказку и неожиданно для себя начала повесть о казахстанских реалиях – уже есть синопсис и начало повести.
Подводя итоги второго сезона Almaty Writing Residency, Юрий Серебрянский отмечает: главное, что сохранили профессиональный уровень прошлого года и атмосферу, и вокруг резиденции начинает складываться своя особая литературная среда.
- Если творческая среда ОЛША – казахстанская, полностью наша, куда теперь уже примыкают слушатели из-за рубежа, то резиденция, оставаясь частью ОЛША делает собственный шаг вовне. В этом году говорили о мультикультурности в детской литературе и книгах для подростков, и результатом станет публикация эссе участников. Но наша литературная резиденция, как и любая, – долгосрочная инвестиция, как и сама детская литература, и это хорошая метафора, думаю. Мы растем, - считает он.