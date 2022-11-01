Музыканты без среды

Я стараюсь развиваться как фаготист, потому что играть на фаготе — это не только об игре, нам также нужно уметь делать трости, выбирать правильно инструмент, чтобы играть именно так, как нам хочется. (Трость — деталь деревянных духовых музыкальных инструментов. Она используется в таких инструментах, как саксофон, кларнет, фагот и гобой. Трость служит возбудителем колебания воздушного столба внутри трубки инструмента – прим. автора).

Фагот — это особенный инструмент, и часто трости для него мы делаем самостоятельно, и это отдельная тяжелая работа. Иногда их покупают, но профессиональный музыкант должен уметь делать трости самостоятельно. Это довольно тяжелая работа. На сцене мы видим только как играет сам музыкант, но не видим, какая за этим стоит предварительная работа: это не только практика на самом инструменте, это и работа с материалом, который используется в подготовке.

— Как вышло так, что вы выбрали фагот?

— Это была как будто судьба. У меня есть брат-близнец, и когда нам было 7-8 лет, мы начали заниматься музыкой, но, конечно, не знали, какой инструмент лучше выбрать. Мы пробовали разные, мне больше всего нравились кларнет и фагот. И забавно вышло: моей матери просто не нравится кларнет, я не знаю, что такого произошло, но она просто не любит этот инструмент, поэтому я выбрал фагот.

Тем более в классе фагота было больше мест, и мне нравился учитель и сам инструмент, его звук, все как-то сошлось. Иногда фагот звучит забавно, и это мне тоже нравилось. К примеру, есть мультфильм «Фантазия», и мне нравилось в нем произведение ««Ученик чародея» Поля Дюка, очень знаменитое соло на фаготе. Мне все еще очень нравится это произведение.

— Ваши родители настаивали, чтобы вы стали профессиональным музыкантом?

— Да, возможно, в самом начале. Я думаю, это нормально, что мои родители, как профессиональные музыканты, хотели, чтобы мы попробовали себя в музыке, и так вышло, что у нас получилось, поэтому мы продолжили. Иногда, конечно, они меня заставляли, но позже я занимался уже самостоятельно.

Я не знал точно, что я стану профессиональным музыкантом. Я учился в обычной школе, параллельно с музыкой. И я думал о том, чтобы стать архитектором. Но в какой-то момент нужно было сделать выбор, и когда мне было 16 лет, я решил, что попробую поступить в Парижскую Консерваторию, но если моя попытка будет неудачной, то пойду учиться на архитектора, а на фаготе буду играть для себя. Но в итоге я поступил, и продолжил заниматься музыкой профессионально.

— Скажите, какая у вас была мотивация, когда вы уже поступили? Мы много говорим в Казахстане о том, что ученикам тяжело находить для себя мотивацию в учебе.

— Для меня самая большая мотивация — это социальный контакт. Я очень люблю знакомиться с разными людьми. Музыка — это способ соединять людей. Когда я играл в европейском молодежном оркестре, нас было 100 человек из разных стран Европы, и мы встречались на один месяц и играли вместе. И это был отличный опыт для меня, ты знакомишься со столькими разными людьми, налаживаешь контакты. Мне кажется, что это очень здоровый способ разделять музыку с людьми. И это то, что я люблю делать до сих пор. Поэтому я был очень рад приехать в Казахстан, я никогда не был здесь, и мне было интересно. Я уверен, что я встречу замечательных людей и музыкантов, с которыми мы разделяем страсть к музыке. Это то, что меня мотивирует практиковаться и становиться лучше.

— Академия у нас проходит всего во второй раз. Но в Европе это довольно популярный способ обучения. Как вы думаете, что будет успешным итогом для такой Академии?

— Мне кажется, что успехом будет создание связей между студентами. Я надеюсь, что я смогу принести им что-то, что мотивирует их играть и учиться дальше. Надеюсь, что они найдут для себя вдохновение. И для меня также будет успехом, если я выясню что-то для себя, узнаю, получится ли у меня донести до них что-то.

— Есть ли у вас какой-то совет для тех, кто хочет продолжать карьеру музыканта? Очень часто люди идут как бы по накатанной, и после окончания консерватории не знают, как продолжать.

— Это довольно большая проблема сейчас, мне кажется, даже поколенческая. Мы хотим делать все как можно быстрее. Я не знаю как в Казахстане, но в Европе очень престижно поступить в консерваторию очень молодым, в 15-16 лет, затем ты учишься три года, и на этом как будто все. Мне кажется, что самый лучший совет, который я могу дать — это не торопиться. Я думаю, что есть какая-то тенденция сейчас, переживать за свой возраст, что в каком-то возрасте вы не достигли чего-то, чего достигли другие. Но на свете полно примеров, когда людям просто нужно больше времени. Да, может они не пришли к огромному успеху к 25 годам, к примеру, но успех ждал их после, потому что они не бросили, нашли мотивацию продолжать. Мне кажется, что каждый создан для чего-то, и нужно просто иногда дать себе время поискать, для чего именно. Кто-то играет в оркестре, кто-то лучше преподает, кто-то может стать солистом, все могут быть счастливы, просто нужно поискать, какое дело подходит, и это занимает время. Это касается даже исполнителей на фаготе: ты постоянно ищешь звук, материалы, которые ты хочешь использовать. Это может занять всю жизнь, но главное искать себя.