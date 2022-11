Музыканты без среды

Дальше я все равно продолжал учиться на кларнете. И учился в колледже Жании Аубакировой, а не в Байсе и не в школе им. Жубанова, как почти все музыканты. Обо мне вообще почти никто не знал, потому что я не был вхож в круг учеников музыкантов. Я выступал, конечно, и участвовал в конкурсах, но никого не знал. Я был зациклен на своем инструменте и кроме этого больше ничего не видел. Так доучился до 11-го класса. После окончания отец сказал, что нужно уезжать, поступать куда-то. Сначала решение пало на Канаду. После 11-го класса у меня не было выпускного, я просто поехал в Торонто, подтягивать язык, чтобы готовиться к TOEFL и прочему. Я думал поступать в Королевскую Консерваторию в Торонто, был знаком с профессором оттуда. Но мои планы поменялись, и я поехал в Америку. Там я нашел ВУЗ с музыкальным департаментом, именно в Нью-Йорке — Long Island University. В итоге в 2005 году я поступил туда и переехал в Америку. Когда я занимался первый месяц со своим профессором, он сказал мне, что там мне не место и что если я хочу остаться в Нью-Йорке, то лучше пробоваться в Джульярдскую школу (The Juilliard School) или Manhattan School of Music. Он посоветовал попробоваться в оба, и мы начали с ним готовиться. Я проучился в Лонг-Айленде два семестра, и затем у меня были live auditions в оба ВУЗа после подачи заявки. Был довольно большой конкурс на два места в Джульярдскую школу и на пять в Manhattan School of Music. Получилось так, что я прошел и туда, и туда. Для меня это было очень стрессово, мне казалось, что я очень плохо сыграл. Я решил идти в Джульярд, потому что там преподавал Чарльз Найдик, я на его записях практически вырос. Для меня было очень важно встретиться с ним, и тем более попасть в его класс.