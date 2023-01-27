Дария Темирхан, художница: «С нами остались лишь проблески, силуэты и обрывки январских событий»

Как ты воспринимала события Қаңтар будучи человеком, относительно недолго живущим в Алматы и с большей свежестью воспринимающим сложную повседневность города?

В январе я была в Алматы. Мы с сестрой оставались на съемной квартире на Абая - Гагарина. Мы всё это слышали. Первая мысль, которая у меня была: «Я тоже хочу выйти». Но сестра меня быстро переубедила, поскольку очень сильно боялась последствий. Когда колонна шла по Абая, я очень хотела к ней присоединится. Я стала думать, что может быть тайно выйти, когда сестра уснет. Но она вновь меня отговорила.

Все эти несколько дней, пока не было интернета, мы не понимали, что происходит. Мы слышали выстрелы, чувствовали слезоточивый газ. Нам было очень тревожно. Это очень сильно отразилось на мне, вплоть до Наурыза я не могла нормально спать, у меня была бессонница. Мне казалось, что это может повториться вновь.

У меня был страх. В середине января, когда включили интернет, страх немного ослаб. Я начала видеться с друзьями. Мы стали встречаться, чтобы немного отвлечься. Я узнала, что несколько моих близких друзей выходили на улицу в те дни. Один мой друг оставался там вплоть до седьмого января. Это большая удача, что они остались живы. Постепенно мы стали узнавать сколько человек действительно погибло, и это гораздо больше, чем нам сказали официально. Мне было очень страшно, что я могла потерять своих близких. Было очень тяжело.

А как появилась художественная форма для всех этих переживаний?

Изначально мы с Аидой [Адильбек, кураторкой выставки − .В] готовили выставку в Уральске. Но в начале февраля мы встретились, чтобы все обговорить. Аида пыталась держаться профессионально, убеждая меня в том, что мы сделаем выставку в Уральске. Но я сказала, что не могу проигнорировать январь. Передо мной, тем не менее, стояли вопросы о том, как рассказать об этих событиях и что именно? Как именно это донести? Я не знала на тот момент, но Аида согласилась, что это важная тема. Мы сошлись в том, что обе испытываем страх и страдаем бессонницей. А потом начали искать форму высказывания.

То есть у тебя уже были какие-то наработки со съемок в Западном Казахстане?

Выставка полностью поменялась. Все, что мы готовили про Уральск, выглядело совсем по-другому. Мы хотели поработать с кем-то в коллективе, а не чтобы только я одна была. Материалы с западного Казахстана оказались очень кстати, потому что все митинги начались в той части страны. Мы подумали о том, чтобы поработать с живущими там художниками, музыкантами, писателями и поэтами. Потом связались с несколькими музыкантами, но коммуникация строилась сложно. Возможно, из-за дистанции. Я пыталась почувствовать, как именно для них ощущался этот период, и в процессе этого они начали делать свои композиции. Но это все не сработало. У меня было ощущение, что я навязываю им свою тревожность.

Занимаясь искусством, я чувствовала себя несколько одиноко. Казалось, у всех получилось пойти дальше после января, мало кто останавливался на этой теме. Как будто бы да, событие случилось, и тут же прошло. Все поспешили забыть о нем. А я про себя говорила: «Ну как вы не понимаете, там ведь погибли люди, это большая трагедия». Но многие не хотели затрагивать эту тему.

Позднее, встретившись с семью-восемью поэтами в Алматы, мы решили работать с ними. Среди них были те, кто непосредственно выходил на митинги. Но в итоге из этой группы остался только Айжарық Сұлтанқожа. У нас как-то срезонировали ощущения. Его поэзия очень похожа на мои коллажи. Я сделала свою часть визуальной, а он все это почувствовал, облек в слова.

Если мы говорим об исходных видеоматериалах, то форма в некоторой степени была предопределена?

Все же нет. Мы пробовали разные формы, разные методы. Сначала у нас было не видео, а аудио. Оно было записано в декабре 2021 года и касалось смога в Алматы, из-за которого я не могла дышать. Во время январских событий это была единственная аудиозапись, сохраненная на моем телефоне. Я слушала ее на повторе, пока не было интернета, и она меня успокаивала. С наступлением весны стало понятно, что Қаңтар начал забываться. В тот момент зацвели маки, люди в городе ходили очень довольными и счастливыми. Моя подруга записала один маковый пейзаж на видео, который я дополнила аудио со своим дыханием.