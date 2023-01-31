Александр Архангельский: «Казахстан может занять место России в переводной литературе»

- Вы уже бывали в Казахстане?

- Первый раз в Казахстан я приехал в начале 1987 года, вскоре после того, как были студенческие волнения, я работал в журнале «Дружба народов» и как раз занимался Казахстаном, Средней Азией и Закавказьем. Это была и моя обязанность, и мой интерес. Я был молодой, политически не размышлял над тем, что происходит. И это было первое столкновение с живой постимперской политикой. А потом я бывал много раз и как сотрудник журнала «Дружба народов», и общался с казахскими писателями, бывал здесь уже в нулевые, когда были медиафорумы в Казахстане.

- Как вас встретила казахстанская аудитория, что их больше всего интересует, что волнует?

- Мы разговаривали о том, как работают традиции в современном нетрадиционном обществе. Можно ли ими управлять, органически, или это явление, сами ли они возникают или они кем-то создаются, конструируются, и тогда их можно менять. Что делать с отрицательными традициями, которые явно вредят народу, общества, миру. Мы говорили о литературе и ее роли в сохранении и в уничтожении в трансформации традиций. Мы говорили о роли писателя, о роли читателя. И это тоже вызывает большой интерес. Вообще людям интересно говорить про все, что вовлекает их непосредственно в круг событий: про политику, потому что политика касается тебя; про роль культуры, потому что на самом деле мы все живем внутри культуры, даже если мы этого не осознаем. В целом – где мое место в этом мире, включая мир литературы.

- Без политики сегодня не обойтись. Даже в литературе. В связи с этим такой вопрос: насколько сильно за прошедший год, на ваш взгляд, изменилась русская литература с учетом происходящих событий, цензуры? Насколько сильно повлиял на литературу и книгоиздание закон о фейках?

- Литература больших форматов не успевает отозваться на события и измениться настолько, чтобы это было заметно. Ситуация переменилась, но сама литература как таковая просто не успела, она не так быстро перенастраивается. Что касается поэзии, да, поэзия гораздо более реактивна, восприимчива, отзывчива эмоционально, и есть стихи, которые откликаются на злобу дня, потому что это связано с тысячелетними проблемами и проблемами, которые мы десятилетиями будем решать. Что касается существования самой литературы, не текстов, которые мы читаем, на которые мы реагируем, а самой формы ее существования, то, конечно, пока ситуация такая: мы приходим в книжный магазин и видим – часть книг части авторов завернуты либо в крафтовую бумагу, либо в черные мусорные пакеты, и на них наклеены надписи: «Автор – иностранный агент». Но книжки продают. Парадоксальная ситуация: книжки продаются, сами по себе они не запрещены, но их открытая встреча с читателем осложнена. А на самом деле это хорошая реклама. Власть пока, к счастью, не очень понимает, что то, что она делает, не вредит, а помогает. Потому что это реклама, это продвижение. Цензура в первую очередь коснулась тех культурных производств, где большие затраты, – кино, театр. Там нужны вложения, государство, конечно, тут главный регулятор и главный распорядитель. Даже бизнес, который вкладывается в театральные, киношные проекты, довольно в большой степени от государства зависит, и поэтому он чешет репы, прежде чем принять какое-то решение. С книжками пока попроще. Пока. То есть, грубо говоря, цензоры в погонах в издательства не пришли, не начали требовать лояльных тем, правильных авторов, но придут.

- Многие издательства, не дожидаясь того, что к ним придут, уже свернули свою деятельность. Недавно закрылось издательство «Воймега».

- Да, некоторые закрылись, к некоторым пришли все-таки по поводу ЛГБТ. Но повторюсь: предварительной цензуры пока нет. Издательства пока сами решают издавать или не издавать, но рано или поздно начнут реагировать. Два-три ареста тиража – и издательства начнут действовать гораздо более осторожно.

- Думаете, что к этому придет? Как раньше была запрещенная литература.

- Формы меняются. Если мы посмотрим на театр и кино, то ведь запрет на имена, а не на явления. Когда спектакль Крымова (Дмитрий Крымов, режиссер – В.) продолжает идти, а Крымова нет. На Арбате находится театр имени Вахтангова, где Туминас (Римас Туминас, литовский театральный режиссер – В.) ставил свои спектакли. Огромный, на всю стену театра плакат «Война и мир» по Льву Николаевичу Толстому. Режиссера нет, есть хореограф, есть художник, есть главный режиссер, а режиссера Туминаса не упоминают. То есть явление существует, запрет пока на имена. Но рано или поздно будут запреты на явления, потому что любое явление должно развиваться, и цензура тоже. Она начинается с одного, потом исчерпывает свои ресурсы, уже все привыкли, надо что-то новое предъявлять. Я не думаю, что будут массовые изъятия тиражей, но я уверен, что один-два раза просто демонстративно тиражи изымут, и это будет понятное предупреждение. Как назначение в иноагенты – не системно. Давайте прямо скажем: списки заготовлены на всех и давно. Можно было в одну секунду всех признать иноагентами и на этом закрыть тему. Но нет, это продолжается каждую пятницу с тем, чтобы все ждали, кто следующий и кто не готов. Чтобы те, кто не готов, думали, готовы они играть в эту игру или лучше спрятаться. Последствия довольно серьезные у звания иноагента, потому что до 1 декабря это было просто неудобно, а с 1 декабря человек не имеет права преподавать, а большинство литераторов зарабатывали тем, что преподавали, читали публичные просветительские лекции. Они лишаются такой возможности, они уже не могут появляться в музеях, в библиотеках. По сути это запрет на профессию и на зарабатывание денег своим трудом. Возвращаемся к разговору. Достаточно было в одну секунду весь этот список огласить, и проблемы бы исчезли. Практически две трети сословия должно было быть объявлено иноагентами, и на этом судьба этого сословия – материальная, физическая – закончилась. Кто-то уезжает, кто-то еще для себя решение не принял, потому что отпускать будут – это андроповская политика, показавшая свою эффективность в восьмидесятые годы: уезжайте все, кто может, меньше будет проблем.