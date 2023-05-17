«Страх перед искусством — это показатель падения в пропасть»

«Нас часто критикуют за то, что наши постановки депрессивные. Обычно люди ходят на концерты, чтобы отдохнуть и посмеяться. Но я считаю справедливым, когда люди уходят от нас, задумываясь о чем-либо», — говорит руководитель и основатель арт-проекта täuel[dı]sız Руслан Жұбаныш.

täuel[dı]sız появился в 2019 году. В Астане и Алматы они провели шесть вечеров. Так один из них в связи с пандемией они назвали их Betperde (маска), другой — Hïkaya (история), что связано с Instagram Stories.

Руслан Жұбаныш говорит, что одно из самых повторяющихся слов в стране – тәуелсіздік (независимость) – оно даже превратилось в мейнстрим. Он считает, что несмотря на то, что в стране очень много говорится о независимости, все равно ощущается зависимость:



«Мы видим это по ситуации в Украине. То, что мы не можем обозначить свою позицию как страна – это показатель. Чтобы наше название не было таким же, как его используют всюду, мы добавили täuel[dı]sız ([не]зависимость – аналог В.). Пусть читатели и зрители сами решают, быть нам зависимыми или независимыми», — объясняет Жұбаныш.

Одна из причин запуска проекта – недовольство тем, как читают поэзию. Жұбаныш участвовал в нескольких поэтических чтениях. Там он отметил, что есть некая сформированная форма чтения стихов и она ему не понравилась.

«Человек в искусстве должен любить не себя в искусстве, а искусство внутри себя, но, к сожалению, люди, по большей части любят себя, а это преступление по отношению к искусству. Поэзия, в сравнении с музыкой и разными ремеслами, доступное искусство. Потому каждый второй снимает похожие видео. Я не против этого, просто меня это гложет. Это великое искусство, требующее искренности и внимания», — говорит он.