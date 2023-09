Баби Бадалов, художник: «Я — панк ориенталист»

Камила Нарышева, специально для Власти



Через 9 дней в Алматы завершается выставка азербайджанского художника Баби Бадалова. Баби Бадалов − визуальный художник, поэт, выражающий свои идеи через визуальную поэзию, арт-объекты, инсталляции и живые перформансы. Его работы часто посвящены лингвистическим поискам, исследующим пределы языка и различные ограничения, которые он налагает на своих носителей. Кураторка Камила Нарышева поговорила с ним о его практике оформления моментов собственной жизни в визуальную поэзию, а также включения в нее политических и этнических нарративов.

Как появилось название вашей выставки “To See, to Read, to Tell”?

Название основывается на всем моем артистическом языке: это визуальность, визуальное стихотворение. В визуальном стихотворении писать — значит рисовать, и наоборот. Художник пишет как поэт. Для меня писать — это просто механическое или автоматическое действие, письмо я рассматриваю как образ. Эта выставка особенная, потому что здесь большинство зрителей знают несколько алфавитов: кириллицу и латиницу. И для меня это шанс, что я могу писать на русском, и меня поймут, в отличие от Европы. В этом для меня большая особенность, что зритель может читать и понять, что я работаю сразу с двумя видами письменности. Можно сказать, что это билингвальная визуальная поэзия, которая не доступна тем, кто знает только одну письменность. Знающий два языка может следовать моему нарративу.

Расскажите, пожалуйста, о своей работе с секондхенд тканями.

Б: Это ткани, которые уже прожили свою жизнь. Люди в каких-то домах их уже использовали, и это не новые материалы. Я антикапиталист, мне не нравится общество потребления, и я не люблю покупать новые вещи. Для меня очень важно использовать то, что уже есть. Мы живем в такое время, где есть переизбыток, все валяется на улице. Для меня одежда — это просто одежда, не роскошь. Также я думаю и о тканях. Найти старые занавески не составляет труда. Возле моего дома в арабских магазинах постоянно меняются цены: сегодня все по 5 евро, в другой день то же самое будет стоить 3 евро, а через неделю — 7 евро. По вторникам там все стоит 1 евро, и во вторник я всегда прихожу, чтобы купить много всего. И здесь я делаю своеобразную пародию на рынок, как люди продают что-то в подземных переходах. Обычный народ очень подвержен тому, что с ним делает капитализм. А он настолько делает их зависимыми, что даже без денег важно показать достаток, чтобы на футболке было написано “Louis Vuitton” или что-то такое. Это считается престижным. И здесь как пародия на это я выставляю идеи, антикапиталистические фразы, игру слов. Пытаюсь создать диалог между реальностью и моим политическим видением.