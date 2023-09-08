Баби Бадалов, художник: «Я — панк ориенталист»

В капитализме часто стирается любая культурная принадлежность, но у вас в работах ее можно проследить. Расскажите, как вы работаете с этим?

Каждый человек, хочет он или нет, родился на какой-то земле, и на каком-то языке говорит. У каждого есть визуальная, музыкальная, литературная культура, и она остается в подсознании. Ты не можешь отрицать свою культуру. Я родился в Азербайджане, где явно силен ислам. Поэтому в культуре много ярких цветов, они есть у меня в памяти, хочу я этого или нет. Когда я делаю подобное автоматическое письмо, то что-то проглядывается, а иногда я делаю это осознанно. К примеру, из буквы “М” я делаю ковровый орнамент, а где-то я старался специально делать казахские орнаменты. Я наблюдал, где именно они есть вокруг: на здании оперы, на гостинице, в которой я остановился. Орнаменты здесь есть везде и они характерно казахские, не такие, как азербайджанские или любые другие. Иногда я специально трансформирую латинские буквы в орнаменты. Часто оно приходит само, как эксперимент. Главное, начать делать, и оно куда-то приведет. Я обычно не планирую свои работы заранее, хотя бывает, что я хочу какое-то одно слово специально использовать и интерпретировать. В процессе обычно получается неожиданный результат.

Обратила внимание на надписи “punk ornamentalism”. Это продолжение линии «панк ориентализма» в современном искусстве? Как мне кажется, он очень хорошо характеризует ваше творчество.

Я очень много делаю всего связанного с «панк ориентализмом». Сара Раза выпустила книгу и делала выставку про “панк ориентализм”, и иногда она приглашает меня поработать с ней. Мне кажется, что я в “панк ориентализме” довольно давно. Сара тоже об этом знает, и в Париже скоро планируется презентация, в книге как раз есть мои работы. На востоке вообще панка не было, и панк — это западное альтернативное и радикальное искусство. Конечно, были какие-то маргиналы на востоке, которые делали панк, но их было очень мало. В Турции, например, в 70-80-х было очень много панка. А панк ориентализм не может себя как-то массово найти, потому что у восточных культур много ограничений. В 2013-м году у меня была выставка в Австрии, и я сделал роспись стен в духе панк ориентализма. И тогда я был панком. Когда я был ребенком, моя семья была бедной, и я всегда носил старую одежду: на коленях были заплатки, у родителей не было денег, чтобы купить что-то новое. Тогда для меня это было травматично, я стеснялся ходить в школу. А сейчас мне так нравится, я обожаю ходить в рваных штанах. Я это связываю с тем, что раньше для меня это было травматично, а сейчас я, напротив, выбираю это добровольно. Я соединяю свое прошлое и сегодняшний день, я — панк ориенталист. У меня было много работ, связанных именно с панками и их репрезентацией в восточных культурах. И спустя несколько лет Сара сделала свою книгу и выставку. Для меня панк ориентализм заключается в использовании орнаментов в панк эстетике. Это то, как панк культура, которая никогда массово не будет принята на востоке, например, в консервативных исламских обществах, может найти свое отражение в реальности. Пусть это всегда будет узкая маргинализированная группа, но они есть везде.