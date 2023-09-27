Хотите поговорить о боге?

Это удивительно, но работа с масштабом на самом деле удалась, и это – главная удача и особенность спектакля. Премьерные показы «Иран конференциясы» шли на сцене театра «Алатау», зал которого вмещает более 700 зрителей.

Декорация спектакля лаконична: две узкие боковые панели и одна фронтальная, по высоте и ширине сцены. Девять стульев, кафедра, микрофон – все по букве драматурга. Но каждое выступление сопровождается видеопроекцией, когда на крупный план выходит лицо докладчика и лица его коллег, участвующих в конференции. Все это происходит в реальном времени: изображение транслируется с трех камер, расположенных у сцены. За видео в спектакле отвечает режиссер и видеохудожник Дмитрий Соболев (иронично, что в «Иранской конференции» в «Трансформе» он участвовал в качестве актера), который фактически выполняет работу режиссера прямого эфира, переключая планы и ловя удачные моменты.

И вот здесь, во взаимозависимости общего театрального плана и крупного «телевизионного» рождается самая сложная задача – актерская. Существовать каждому из находящихся на сцене нужно так, чтобы, с одной стороны не потеряться на сцене в условиях огромного зала, с другой – выглядеть на крупных планах так, чтобы это не стало заметным преувеличением. В этом балансе рождаются образы героев – их внутренних переживаний, нюансов взаимоотношений друг с другом, где каждый мелкий жест имеет большое значение.

Все это раскрывается последовательно и тщательно, ярче всего – в истории Астрид Петерсон (Акбота Рахат) и Густава Йенсена (Еркебулан Дайыров), про которых только во второй половине действия озвучивается, что они бывшие муж и жена. Но к этому открытию режиссер подводит публику заранее через множество мелких подробностей. На языке тела существует и Дархан Сулейменов, который в роли Магнуса Томсена становится в какой-то момент контрапунктом. И здесь выделять можно буквально каждого: как ровно держится Асан Мажит, как перебирает пальцы Зарина Кармен, как протирает глаза платком Сагызбай Карабалин. В общем, это все так, как будто смотришь и кино, и театр одновременно.

И еще про визуальное впечатление. Этот спектакль выглядит лаконично и дорого. Не в смысле лубочно «дорого-богато», а именно что очень стильно. Образы персонажей подчеркнуты костюмами (над ними работала столичная художница Алма Сырбаева), в которых важна каждая деталь вплоть до ремней, очков и носков.