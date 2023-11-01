Авторки подкаста Qazaq Roses: «Идеальных времен не будет, но даже в этих условиях нужно созидать»

Айсулу Тойшибек: Женщины искусства были очень публичными. Поэтому та же Байсеитова и Жиенкулова гораздо более знакомы нам, чем политические деятельницы или ученые. Плюс, у них был особый образ. Мы знаем о них через выступления, через кино, через написанные с них портреты. И как раз потому, что они звезды, это делает их ближе к нашей аудитории. Плюс многих из них мы знаем еще с детства, и это такая ностальгия с нашей стороны.

Но у нас также есть образ, который создает государственная пропаганда, и он в основном застывший, маложивой. Мы хотели поработать в оппозиции этому, показав наших героинь с более личной стороны, как обычных женщин, у которых помимо большой нагрузки по работе были еще жизненные перипетии и трагедии. Несмотря на звездный статус, им пришлось довольно сложно.

Все это особенно интересно, потому что можно изучать то, что вообще значило быть женщиной в СССР и как женский опыт конструировался различными институтами: как было устроено материнство, какое положение женщина занимала в советской семье, какие формы социального обеспечения существовали и так далее.

Тойшибек: Наш подкаст выходит на казахском и на русском, но в части с обсуждением у нас разные спикерки, поэтому подкаст получается очень разным. Мы с Наргиз и исследовательницей Камилой Смагуловой, которая писала тексты и начитывала лекционную часть для Qazaq Roses, больше говорим о масштабе человека, а точнее женщины, и в меньшей степени о том, что происходило в обществе. Думаю, у нас и так много материалов, где говорится о социальном и политическом. Поэтому нам показалось важным сузить наш фокус. В казахской версии все несколько иначе, что позволяет нам удачно дополнять друг друга.

Шукенова: Для нас этот проект прежде всего чувственный, эмпатичный. В меньшей степени я в нем думала о политике, а больше о том, каково было быть одной из этих женщин. Потому что этот опыт мне очень близок, и именно поэтому мы говорим про младенческую смертность, опыт материнства, разводы и возвращение своей фамилии.

Почему мы фокусируемся на личности? Мне кажется, что когда ты не ориентируешься на человека и ценность человеческой жизни, как раз и случается то, что мы сейчас наблюдаем в международной политике. Эти крупные нарративы позволяют творить ужасные вещи, потому что за ними скрываются национальные вопросы или историческая несправедливость.

И все же давайте немного уточним: насколько женщинам вообще находилось место в советском искусстве? Были ли они представлены в искусстве досоветского периода?

Тойшибек: Важно обозначить разницу между советским искусством, которое ориентировалось на европейские практики, и казахским искусством, существовавшим до колонизации Казахстана российской империей и революции. Я считаю, что женщины в казахском искусстве были довольно агентными. Нам известны истории и женщин-кюйши, и женщин, которые участвовали в айтысах будучи акынками. Допустим, Біржан и Сара. Сара была не менее известной в казахской степи, чем Біржан. Поэтому появление женщин в искусстве не что-то новое, что привнесло советское государство.

Единственное, что изменилось — само искусство. Мы и в Baysa, и в Qazaq Roses часто возвращаемся к этой формуле, которую однажды озвучил Сталин: национальное по форме, социалистическое по содержанию. Это стало основой художественных подходов в советском искусстве.

В этом контексте Камила Смагулова неоднократно упоминает о политике коренизации. СССР активно проводил ее в первые годы своего существования. Приобщение наших героинь к европейским видам искусства произошло именно в рамках нее. Причем они в этих искусствах были первыми.