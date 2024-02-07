«Мы знаем только мужскую сторону истории нашего рода»

Terek Story запустился в мае прошлого года, его партнерами стали Aul Inspired и Центр политических решений. В ходе пилотного этапа проекта, длившегося три месяца, было собрано 26 рассказов из разных уголков Казахстана.

Сейчас команда состоит из 11 человек. Во время пилота они провели воркшопы и выпустили несколько эпизодов подкаста на тему семейной этнографии.

«Я с детства интересовалась историей. В университете училась по этой же специальности. Многим кажется, что история – это монотонные и скучные даты, что это никак не коснется нас. А на самом деле, история – это твое прошлое, прошлое твоей семьи», – говорит Гулназ Туленова, руководительница проекта.

Terek Story собирает истории двумя способами: в Instagram есть страница, где любой желающий может поделиться историей своей семьи, связавшись с командой проекта. Или же можно самим написать пост в социальных сетях и добавить специальный хэштег. На странице проекта есть также наводящие вопросы: “Вам нравилось ходить в школу?”, “Были ли у вас тайны, которые вы держали в секрете от родителей?”, “Какой вкус вашего детства?”, “Когда и где встретили свою первую любовь?” и так далее. Второй способ сбора историй - живые интервью.

Туленова сейчас записывает историю своей бабушки по материнской линии, так как других родственников из старшего поколения она не застала. По ее мнению, это поможет посмотреть на историю новым взглядом.

«К примеру, моя бабушка во время Ашаршылық осталась одна с двумя детьми, несмотря на трудности вернулась к своим родственникам. Ашаршылық имеет прямое влияние на мою семью. Не так давно мы узнали, что мой прадед во время Анракайской битвы переехал в Тараз. Теперь Анракайская битва для меня - не далекое событие, а касающаяся моей семьи история, вследствие чего мы есть там, где живем», – рассказывает она.

По словам Туленовой, история Казахстана сильно искажена и в ней много пробелов. Она хочет, чтобы Terek Story стал для людей площадкой, где они могут поделиться своей версией историй.