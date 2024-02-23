«Я собираю вещи, которые использовались в кочевом быту»

Мастерская Сержана Баширова находится в подвальном этаже Astana International University, где он преподает в школе искусств и дизайна. Длинный коридор увешан старинными коврами и обставлен сундуками и ведет в небольшую комнату, полную работ художника и некоторыми вещами из его коллекции.

«Все мои работы исходят из нашей культуры и ведут к ней. Брать из воздуха кажется сложным, – смеется Баширов. – Это то, что создавалось тысячелетиями».

В недавней серии он из металла воссоздавал казахский текстиль сырмақ (вышитая кошма) и аяққап (сумка для хранения посуды). В другой недавней серии, сделанной из дерева он часто использует изображение солнца, потому что в верованиях многих народов оно свято, так как дарует жизнь.

В серии «Шелковый путь» изображены рельефы земли Казахстана, есть работы и с абстрактными композициями. Например, голова человека и ружье.