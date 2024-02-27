«Можно сидеть на троне 30 лет, но потерять власть за 3 секунды»

В начале февраля в Алматы открылась выставка казахстанского художника Ербосына Мельдибекова «Буран — Байконур, между Шелковым путем и Млечным». Ее центральной работой стала серия скульптур «Пять версий падения автора», которую художник представляет как раскадровку 3 секунд падения памятника Нурсултану Назарбаеву в Талдыкоргане.

Помимо схватывания момента потери влияния бывшим президентом художник размышляет в своих работах о власти, насилии и провале проектов модернизации в Центральной Азии. Власть поговорила с Мельдибековым о его художественном способе мыслить политику, неудавшемся советском проекте создания нового человека и постоянном возвращении стран Центральной Азии к авторитаризму.

В одном из интервью Мельдибеков признается, что никогда не стремился стать современным художником. В 1992 году он закончил Государственный театрально-художественный институт в надежде заниматься скульптурой, которая по его словам обеспечивала хороший заработок в Советском союзе. Однако в год окончания вуза СССР распался, и приоритеты нужно было пересматривать.

Будучи студентом Мельдибеков постоянно задавался вопросом о том, каким художником он хочет стать. И ответ на него нашелся не сразу.

Среди его учителей были разные художники: и карьеристы-бюрократы, чье становление пришлось на правление Сталина, и мастера времен хрущевской оттепели, и более эксцентричные художники периода брежневского застоя. За девять лет, что он провел в художественном училище и институте, он обучился монументальному пластическому искусству и достиг мастерства в моделировании портретов Владимира Ленина.

Но наблюдая девальвацию коммунистических ценностей, Мельдибеков понял, что его надежды на успех в системе советского искусства призрачны.

Постепенно он нашел друзей из контркультурной среды, и с некоторыми из них — художником Канатом Ибрагимовым и философом Нурланом Оспанулы — образовал группу «Көксерек».

Ориентиром для них был дадаизм — авангардное течение в европейском искусстве начала XX века, представители которого выступали с радикальными политическими заявлениями против войн, фашизма, буржуазного строя и существовавших форм художественного производства.

А основной своей задачей «Көксерек» определил разрушение всевозможных принципов эстетики, что было центральным и для Венского акционизма — еще одного важного для группы феномена мирового современного искусства. Тем самым венские акционисты, часто в провокационной и даже противозаконной форме, бросали вызов морали послевоенного буржуазного общества.

«Көксерек» стремился воплотить эти принципы в своем историческом, геополитическом и культурном контексте. Конкретно Мельдибеков искал способ создания искусства прямого действия. Именно тогда он впервые обратился к теме власти и насилия, которая стала одной из определяющих для его художественных практик.

