«Бросил работу, чтобы посещать матчи»

В 2012 году Тулепбергенов посетил почти все матчи клуба, став одним из немногих болельщиков, добившихся «золотого выездного сезона» (когда болельщик посещает все выездные матчи клуба сезона). При этом, в том сезоне он не смог присутствовать лишь на двух домашних матчах клуба из-за смерти бабушки.

Он бросил постоянную работу, потому что она не позволяла ему посещать матчи. Это продолжалось с 15 мая до 20 ноября и за это время он успел посетить 14 выездных матчей. Изначально такой цели у не было, признается Тулепбергенов.

«Это было столичное дерби и произошла стычка болельщиков на трибунах. Нас разогнали ОМОНовцы и увезли в опорный пункт, где нас попрессовали. Из-за разбитой губы мне пришлось остаться у друзей, потому что я не мог вернуться домой в таком виде. Это было 15 мая 2012 года, тогда я решил, что буду ездить на выездные матчи», – говорит Тулепбергенов.

У него осталось много приятных вомпоминаний о поездках в разные уголки Казахстана, которые он совершал вслед со своей любмой командой. Больше всего ему запомнилась поездка в Каратау – небольшой город в Жамбылской области, куда он направился один, сначала доехав до Тараза. В попутном такси его встретил инспектор матча, который, увидев клубный шарф Тулепбергенова, предупредил, что добраться обратно будет непросто, потому что вечером машины едут только в сторону Каратау. После матча клуб сам забрал своего единственного болельщика.

«Я не знал, куда я еду, я лишь знал, что там будет играть моя команда. В этом матче был казус: когда на выездной матч приезжают болельщики из другого города, им дается персональная охрана, чтобы избежать конфликта. Ко мне приставили какого-то молодого лейтенанта, но он исчез. Тут наши забивают год и в мою сторону начинают идти 7-8 здоровых мужика. Спросили откуда я, один ли я. Я уже напрягся и подумал, что уже что-то будет, но один из них жмет мою руку и говорит: “Базара нет, сколько я живу в Каратау в первый раз вижу, чтобы к нам приезжал выездной болельщик поболеть за свою команду”, – с теплотой и улыбкой вспоминает Тулепбергенов.

Также случались и конфликты – чаще всего с болельщиками алматинского «Кайрата». Тулепбергенов считает, что конфликт начался весной 2008 года, когда во время выездного матча в Алматы,кайратовцы повесили флаг «Кайрата» на микроавтобус столичных болельщиков.

«Также я помню, как мы с покойным другом Сериком поехали вдвоем на выездной матч в Алматы, где мы “получили” от дюжины болельщиков Кайрата. Мы отчасти сами виноваты, что поехали в таком составе. Зато теперь мы друг друга “тепло” встречаем. Но мы и дружим с болельщиками, например из Актобе и Семея. Я знаю о дружбе между Легионом Ультрас и “13-м сектором” (объединение болельщиков клуба “Актобе” –В.). Не знаю как эта дружба образовалась, но я был одним из тех, кто ее продолжил. Я часто ездил в Актобе, там жила моя девушка, такая же болельщица. На матче Актобе – Тобол я даже делал ей предложение», – говорит Тулепбергенов.