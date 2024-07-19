«Бросил работу, чтобы посещать матчи»

На протяжении своей 60-летней истории футбольный клуб столицы «Жеңіс» банкротился, терял свое название и даже закрывался, однако никогда не лишался преданности и поддержки болельщиков. В прошлом году клуб, не существовавший с 2014 до 2021 года, вернулся в высшую лигу казахстанского футбола.В возвращении клуба главную роль сыграли болельщики, которые сохранили память о нем и боролись за его возрождение. Власть поговорила с ними о важности клуба для истории Астаны и о том, как футбол изменил их жизнь.
«Я не знал, куда я еду, я лишь знал, что там будет играть моя команда»
«Я никогда не интересовался футболом, для меня это было дико», – честно признается астанчанин Бакберды Тулепбергенов. Но сейчас по нему так не скажешь: мы сидим в ресторане, в котором он работает поваром, а на его голове красуется ставшая частью его униформы кепка с эмблемой столичного футбольного клуба «Жеңіс».
Тулепбергенов, преданный болельщик с 20-летним стажем впервые сходил на матч «Жеңіса» в 2005 году. Туда его пригласил коллега, а Тулепбергенов согласился пойти от скуки. Игра проходила на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова, который в этом году должны снести. Тулепбергенов не помнит деталей матча и даже соперника команды, но ему запомнились эмоций, за которыми он возвращался снова и снова.
«Мне понравилась атмосфера футбола, болельщиков, когда собирались заранее за два часа до матча. Позже мой друг женился и ему стало не до футбола, а мне одному стало скучно: команда выигрывает, забивает гол, но тебе не с кем отметить это. Футбол - это эмоции, ты хочешь отпраздновать, с кем-то обняться», – говорит Тулепбергенов.
Однажды к нему после одной из игр подошел болельщик по имени Акбар и спросил, а почему тот не приходит на собрания. Тулепбергенов растерялся и не понял о чем идет речь, но ответил, что придет в следующий раз.
«Так я стал свиделем того, как образовывалось фанатское движение Legion Ultras. С того времени, с 2007 года, мы до сих пор общаемся. Тогда это была просто группа людей с общими интересами», – вспоминает Тулепбергенов.
Ультрас – это организованная группа из болельщиков, которые занимаются поддержкой команд – клубов или национальных сборных. Он добавляет, что люди, «просто пришедшие на футбол и стоявшие вместе на трибунах», стали настоящими друзьями, которые сейчас могут собираться и даже не обсуждать футбол. Футбол сумел объединить людей из разных групп.
Тогда же у движения Legion Ultras появился сайт, на котором болельщики обсуждали планы на матч, выезды и перформансы.
«Тогда и интернет, и компьютерные клубы были не везде. Одна из болельщиц по имени Макпал работала бухгалтером недалако от моего дома и у нее на работе был компьютер. Она приглашала нас к себе офис, чтобы мы могли поучаствовать в обсуждениях», – вспоминает те годы Тулепбергенов.
В 2012 году Тулепбергенов посетил почти все матчи клуба, став одним из немногих болельщиков, добившихся «золотого выездного сезона» (когда болельщик посещает все выездные матчи клуба сезона). При этом, в том сезоне он не смог присутствовать лишь на двух домашних матчах клуба из-за смерти бабушки.
Он бросил постоянную работу, потому что она не позволяла ему посещать матчи. Это продолжалось с 15 мая до 20 ноября и за это время он успел посетить 14 выездных матчей. Изначально такой цели у не было, признается Тулепбергенов.
«Это было столичное дерби и произошла стычка болельщиков на трибунах. Нас разогнали ОМОНовцы и увезли в опорный пункт, где нас попрессовали. Из-за разбитой губы мне пришлось остаться у друзей, потому что я не мог вернуться домой в таком виде. Это было 15 мая 2012 года, тогда я решил, что буду ездить на выездные матчи», – говорит Тулепбергенов.
У него осталось много приятных вомпоминаний о поездках в разные уголки Казахстана, которые он совершал вслед со своей любмой командой. Больше всего ему запомнилась поездка в Каратау – небольшой город в Жамбылской области, куда он направился один, сначала доехав до Тараза. В попутном такси его встретил инспектор матча, который, увидев клубный шарф Тулепбергенова, предупредил, что добраться обратно будет непросто, потому что вечером машины едут только в сторону Каратау. После матча клуб сам забрал своего единственного болельщика.
«Я не знал, куда я еду, я лишь знал, что там будет играть моя команда. В этом матче был казус: когда на выездной матч приезжают болельщики из другого города, им дается персональная охрана, чтобы избежать конфликта. Ко мне приставили какого-то молодого лейтенанта, но он исчез. Тут наши забивают год и в мою сторону начинают идти 7-8 здоровых мужика. Спросили откуда я, один ли я. Я уже напрягся и подумал, что уже что-то будет, но один из них жмет мою руку и говорит: “Базара нет, сколько я живу в Каратау в первый раз вижу, чтобы к нам приезжал выездной болельщик поболеть за свою команду”, – с теплотой и улыбкой вспоминает Тулепбергенов.
Также случались и конфликты – чаще всего с болельщиками алматинского «Кайрата». Тулепбергенов считает, что конфликт начался весной 2008 года, когда во время выездного матча в Алматы,кайратовцы повесили флаг «Кайрата» на микроавтобус столичных болельщиков.
«Также я помню, как мы с покойным другом Сериком поехали вдвоем на выездной матч в Алматы, где мы “получили” от дюжины болельщиков Кайрата. Мы отчасти сами виноваты, что поехали в таком составе. Зато теперь мы друг друга “тепло” встречаем. Но мы и дружим с болельщиками, например из Актобе и Семея. Я знаю о дружбе между Легионом Ультрас и “13-м сектором” (объединение болельщиков клуба “Актобе” –В.). Не знаю как эта дружба образовалась, но я был одним из тех, кто ее продолжил. Я часто ездил в Актобе, там жила моя девушка, такая же болельщица. На матче Актобе – Тобол я даже делал ей предложение», – говорит Тулепбергенов.
Как закрывали клуб
В 2008 году «Жеңіс», называвшийся тогда «Астаной», начал испытывать финансовые проблемы. Клуб в итоге расформировали, но с помощью местных бизнесменов он был воссоздан как клуб «Намыс».
Клубу пришлось опуститься в лигу уровнем ниже и начать сезон в 2009 году в Первой лиге. В 2010 году клуб снова начал называться «Астана».
Тем временем, в конце 2008 года в Астане путем слияния двух алматинских команд – «Мегаполис» и «Алма-Ата» создали новый футбольный клуб «Локомотив». Он выступал под эгидой Президентского профессионального спортивного клуба, созданного экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В 2011 году в разгаре сезона «Локомотив» переименовался в «Астану», несмотря на то, что такой клуб уже существовал в городе. Болельщики негодовали, но оригинальной «Астане» («Жеңіс») пришлось сменить название на «Астана-1964».
В 2014 году власти города перестали поддерживать «Астану-1964» и пытались приписать на тот момент 50-летнюю историю клуба президентскому клубу «Астана» («Локомотив»). Тогдашний аким Астаны Адильбек Джаксыбеков сказал, что содержание двух клубов дорого для города и назвал исторический клуб «неправильным проектом», предложив ему стать фарм-клубом (дублирующим или резервным составом для главной команды – В.) президентского. В итоге в 2014 году столичный клуб расформировали.
«Мы пытались поднимать шум в СМИ, но что сделают 30 человек, если люди сверху решили закрыть клуб?! "Жеңіс” – это первый в истории Казахстана клуб, принимавший матч Лиги Чемпионов (против молдовского “Шериффа” в 2002 году – В.). Власти могли закрыть долги нашего клуба и на базе нашего клуба с историей сделать суперклуб, но решили пойти другим путем и создали новый клуб», – говорит Тулепбергенов.
Трехкратный чемпион Казахстана по футболу, воспитанник и легенда клуба, а ныне депутат маслихата города Давид Лория говорит, что повлиять тогда на решение о закрытии клуба было «крайне трудно, даже нереально».
«Это было как гром среди ясного неба. Мы всей семьёй очень переживали. Уверен, что произойди это в эпоху соцсетей, жители Астаны не дали бы этому случиться», - считает Лория.
«Клуб жив, пока живы его болельщики»
После расформирования клуба болельщики около года безуспешно боролись за него, обращаясь к чиновникам и записывая видеообращения. В 2015 году члены Legion Ultras приняли решение расформировать движение. Болельщики, являвшиеся традиционным ядром поддержки сборной Казахстана, создали движение Alash Ultras и продолжали активно болеть за сборную.
«Команда отстаивает свое имя на поле, ну а мы за его пределами. На игре болельщик хочет посмотреть футбол и шоу, которое организуем мы», – говорит один из членов Legion Ultras, который в целях безопасности попросил представить себя как Gi.
Gi, приосоединившийся к движению в 2011 году, говорит, что оно научило его дружбе, преданности и привережнности к традициям. Кроме этого, он подчеркивает, что главное отличие ультрас от фан-клубов – это независимость.
«У фан-клубов всё решает руководство клуба – вплоть поездки, выделения денег на существование фан-клуба и бесплатной атрибутики. Ультрас же независим ни от кого, он привлекает собственные средства для проведения акции, перформансов и поездок, чтобы у клуба и провластных структур не было рычага давления на это независимое сообщество», – заявляет болельщик.
Отсутствие движения ультрас и клуба на футбольной карте Казахстана в течение 6 лет подорвало связь между поколениями болельщиков. Gi признается, что стало сложнее набирать новых членов движения. Сейчас у движения есть молодое крыло – Legion Young Crew Ultras.
«Смена поколений влияет на очень многие аспекты – отношения с другими городами, с клубом, игроками, между собой. Времена идут, хоть история и остается историей, но важно понимать зачем они идут на стадион и на матчи», – говорит Gi.
Он особо отмечает, что правоохранительные органы сейчас закручивают гайки по отношению к ультрас сообществам по всему Казахстану, выставляя их в негативном ключе.
«Это обычные болельщики, поддерживающие свои клубы. Просто в этом году сложилась тенденция, что некоторых представителей ультрас прессуют, назначают административные штрафы, закрывают на 15 суток», – заявляет он.
Арнур Асхат присоединился к Легиону в 2008 году и ему хотелось сделать что-то к полувековому юбилею - в 2014 году он решил издать книгу.
«Образования и опыта работы в данном направлении у меня не было, но я был запредельно заряженным и уверенным в себе. Спустя час я уже сидел в кабинете президента ФК «Астана 1964» - Галыма Ибраева. Разговор был короткий», – вспоминает Асхат.
Президент отдал распоряжение отделу кадров принять Асхата на работу в клуб в качестве менеджера по работе с болельщиками. Однако спустя два месяца Асхат решил уволиться и остался работать над книгой безвозмездно.
«Я хотел быть представителем трибуны, а не администрации клуба», – заявляет Асхат.
Спустя восемь месяцев вышла 358-страничная книга «Вся история футбольной команды Астаны», ее тираж составил 500 экземпляров. Автором книги стал спортивный журналист Жамал Тангиев, написавший книгу «От Динамо до Жеңіса» на 40-летие клуба. Дизайн обложки создал также член Легиона.
Возвращение части культурного кода города
В 2021 году столичный клуб возродился и начал выступать во Второй лиге Казахстана. Разговоры о возрождении шли и до пандемии, говорит Давид Лория, сыгравший огромную роль в возвращении клуба.
«Ещё когда я играл, ко мне пришли фанаты клуба и сказали: "Давид, кроме вас, воспитанников, никто этого не сделает. Помоги нам вернуть наш "Жеңіс". Но тогда я был всего лишь футболист, что я мог? Поэтому пообещал болельщикам, что займусь этим вопросом сразу после завершения карьеры. Когда я попрощался с футболом, болельщики напомнили мне про то обещание», – вспоминает он.
Тогда болельщики, журналисты, сам Лория и еще один бывший футболист «Жеңіса» и сборной Казахстана Максим Жалмагамбетов создали инициативную группу, предложив акимату возродить клуб. Лория говорит, что инициативную группу выслушали, идее не отказали, но сообщили, что «пока не время».
«Затем пандемия. Я понимал, что рассчитывать на один лишь город неправильно, нужно самим предпринимать действия. В итоге, в феврале 2021 мы возродили клуб. У меня были определённые сбережения, которые я вложил в первый год существования клуба. И мы так хорошо отработали в том году в информационном поле, что стали интересны спонсорам. Нас поддержали несколько компаний, среди которых Freedom Holding», – говорит Лория.
Акимат города начал оказывать поддержку клубу с прошлого года. В 2023 году “Жеңіс” вернулся в казахстанскую премьер-лигу спустя 15 лет.
«Надеюсь, что клуб вернулся надолго. И больше не исчезнет. Уверен, что скоро вновь пробудится чувство гордости у жителей столицы за свою команду и она будет в числе лидеров казахстанского футбола. Это часть культурного кода города. Не меньше. С 1964-го мой родной город болел за этот клуб. И я надеюсь, что так будет и впредь», – говорит Лория.
Поддержите журналистику, которой доверяют.