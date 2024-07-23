Олимпийская форма Монголии: похвалы за рубежом и критика на родине

Посты с монгольской формой тут же стали вирусными в интернете, заслужив похвалы людей со всего мира. Судя по реакции пользователей, блогеров и модных СМИ, Монголия уже выиграла на предстоящей Олимпиаде золотую медаль за создание самой красивой формы. Например, популярный американский журнал мод Vogue поместил монгольскую форму на первое место в списке лучших олимпийских форм. Волна положительных отзывов из разных уголков мира превратила форму в одну из самых обсуждаемых тем в преддверии Олимпийских игр.

Свою порцию славы теперь получает и стоящий за созданием спортивной униформы относительно новый и малоизвестный монгольский модный бренд, основанный двумя сёстрами Янджиндулам (Мишель) и Ньямкханд (Амазонка) Чойгаалаа в 2015 году. Марка известна тем, что её создательницы придают традиционной монгольской одежде современный оттенок. Этот подход использовался и при создании спортивной формы, которая «выражает суть монгольских традиций и культуры в современном свете».

Ранее лейбл разрабатывал и производил олимпийскую форму Монголии для летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году и зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Форма, которую спортсмены надели на Олимпийских играх в Токио, также была отмечена, но в гораздо меньших масштабах и только после того, как иностранная публика увидела её на церемонии открытия.

Однако реакция на олимпийскую форму внутри страны сильно отличается от шквала единодушных похвал из-за границы. Монголы раскритиковали Michel&Amazonka за отсутствие креативности и обвинили лейбл в копировании одежды маньчжуров, этнического меньшинства из Китая. Критика была настолько резкой, что лейбл отреагировал на неё отдельным видеороликом, в котором одна из основательниц даже расплакалась в ответ на ненависть публики.

Ниже — пост в Facebook, критикующий сходство униформы с традиционной одеждой маньчжуров в Китае.