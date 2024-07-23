Олимпийская форма Монголии: похвалы за рубежом и критика на родине

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Монгольский модный бренд Michel&Amazonka представил третьего июля парадную олимпийскую форму, в которой монгольские спортсмены будут выступать на церемониях открытия и закрытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Существует четыре комплекта формы: два для мужчин и женщин-спортсменов и два для мужчин и женщин-знаменосцев.
Ниже — видео на YouTube с парадной олимпийской формой Монголии.
Создатели костюмов вдохновлялись традиционным предметом монгольской одежды под названием дэли — длинным асимметричным халатом с рукавами. Жилеты, которые служат центральным элементом костюмов, представляют собой смесь национальных и олимпийских символов, в том числе Гоа-Марал (мистический олень), девять белых сульде и олимпийский факел.
Ниже — посты в Instagram с униформой женщин и мужчин-знаменосцев.
Посты с монгольской формой тут же стали вирусными в интернете, заслужив похвалы людей со всего мира. Судя по реакции пользователей, блогеров и модных СМИ, Монголия уже выиграла на предстоящей Олимпиаде золотую медаль за создание самой красивой формы. Например, популярный американский журнал мод Vogue поместил монгольскую форму на первое место в списке лучших олимпийских форм. Волна положительных отзывов из разных уголков мира превратила форму в одну из самых обсуждаемых тем в преддверии Олимпийских игр.
Свою порцию славы теперь получает и стоящий за созданием спортивной униформы относительно новый и малоизвестный монгольский модный бренд, основанный двумя сёстрами Янджиндулам (Мишель) и Ньямкханд (Амазонка) Чойгаалаа в 2015 году. Марка известна тем, что её создательницы придают традиционной монгольской одежде современный оттенок. Этот подход использовался и при создании спортивной формы, которая «выражает суть монгольских традиций и культуры в современном свете».
Ранее лейбл разрабатывал и производил олимпийскую форму Монголии для летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году и зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Форма, которую спортсмены надели на Олимпийских играх в Токио, также была отмечена, но в гораздо меньших масштабах и только после того, как иностранная публика увидела её на церемонии открытия.
Однако реакция на олимпийскую форму внутри страны сильно отличается от шквала единодушных похвал из-за границы. Монголы раскритиковали Michel&Amazonka за отсутствие креативности и обвинили лейбл в копировании одежды маньчжуров, этнического меньшинства из Китая. Критика была настолько резкой, что лейбл отреагировал на неё отдельным видеороликом, в котором одна из основательниц даже расплакалась в ответ на ненависть публики.
Ниже — пост в Facebook, критикующий сходство униформы с традиционной одеждой маньчжуров в Китае.
Объяснение такой резкой критики кроется в истории страны. В 1691 году Монголия попала под контроль династии Цин, возглавляемой маньчжурами, и оставалась под властью Китая более 200 лет, пока не провозгласила независимость в 1911 году. Во время длительного имперского правления эксплуатировались природные ресурсы Монголии, население пытались насильно ассимилировать с китайской культурой и подавляли любые попытки вернуть независимость. Таким образом, элементы монгольской культуры, имеющие сходство с культурой маньчжурской, такие как олимпийская форма, служат для монголов триггером, напоминая об имперском наследии и трагическом периоде их истории.
Растущее международное признание утешает Мишель и Амазонку. Возможно, оно поможет и монголам отделить спортивную форму от травмирующего исторического наследия и насладиться красотой костюмов, которая вызвала восхищение и интерес к их стране.
Текст Нурбека Бекмурзаева. Перевод Анастасии Пестовой.
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