О чем говорят казахские ковры

«Я пыталась открыть музей в Талапкере. Аким пообещал, но действий пока не было. У меня хватает вещей, чтобы открыть музей. Это не должно умереть», – говорит она.

В ее коллекции, которая хранится в Центре активного долголетия, есть ковры, принадлежавшие ее родственникам.

Кроме того, она сохранила 28 ткацких игл (инелік), одну из которых она подарила организаторам выставки. Эти иглы сделал отец Рыспаевой более 70 лет назад.

«Тогда иглы делались из жатки комбайна. Комбайны были другие – раньше на их жатке было дерево. Они обычно не ломались об урожай, но из тех, что выпали, делали ткацкие иглы. Поэтому эти иглы долговечные. А сделанные из доски быстро ломаются или искривляются», - рассказывает она.

Рыспаева не занималась ткачеством более 20 лет. Для нее очень важно, чтобы об этом искусстве говорили как можно чаще

«Мы сами изготавливали кошму, ковры и алаша, но в советское время, во время целины, перестали это делать. Все говорили, что можно купить готовые. Так и осталось все. Сейчас никто не вешает ковры на стены и не стелет их на пол», – говорит она.

Рыспаева добавляет, что ей, как и Жаныспаевой, нравится «терять себя в ковре», а еще ткачество полезно для физического и психологического здоровья.

«Сама шерсть имеет целительное свойство. Также ткачество полезно для моторики пальцев. Старые люди же как дети. И хорошо для мозга, так как ни о чем больше не думаешь. Но иногда я, например, путаюсь и ошибаюсь. Тогда я бросаю все и ухожу полежать, поспать. А потом уже понимаю, где ошиблась, и с новыми силами сажусь за станок», – говорит она.

Түймегүл Рыспаева коротко резюмирует: «Я занимаюсь этим всю свою жизнь. Когда я говорю о ткачестве, я говорю о своей жизни».

Две белки, цветы и Жар-птица

Сестры Шарипа Тажиева и Фатима Әлімқожаева также занимаются ткачеством почти всю жизнь – с 1963 года. Когда они начали ткать, им было около 13 лет. Ткачеству их научила бабушка с маминой стороны. Сестры приехали из Туркестанской области: Шарипа – из Сарыагаша, а Фатима – из села Байтогай близ Арыса. Сестры признаются, что сейчас уже не могут много ткать: болят руки. Они рассказывают, что у ковров есть глубокая история. Кочевники пользовались ими в быту. А уже в их семье было принято дарить ковры девушкам в знак взросления.

Однако ковер, который был на выставке, был подарен мужчине. Ковер бросается в глаза из-за яркого цвета и обилия орнаментов. Чтобы изготовить его, 50 лет назад трем девушкам понадобилось 25 дней. На верхней части ковра есть два имени – Асыр и Галия. Можно предположить, что этот ковер посвящен молодоженам, однако это не так.

«Я посвятила этот ковер младшему брату своего мужа. Это отец Сандугаш (Бейсенбековой). Тогда он не был женат, учился. А мы его постоянно ругали, потому что ему было уже около 30. А рядом я написала имя своей старшей дочери Галии, она тоже не была замужем. Если бы у меня была невестка, то написала бы ее имя. Но решила написать имя сестренки», – говорит Шарипа.

На ковре также изображены птица и две белки. Сестры говорят, что это символизирует соединение двух сердец: две белки напоминают влюбленную пару, ведущую беседу. Также на ковре есть тюльпан, который часто встречается в той местности.