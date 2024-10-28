Вслед за собакой

Один день из жизни хозяина и поводыря

С Филиппом и Олдером мы встречаемся в обед и сначала отправляемся на Зеленый базар за покупками. При встрече Олдер радуется нам, но уже через несколько минут концентрируется на своих обязанностях. Пес и его хозяин идут так быстро, что приходится тоже ускорить шаг, чтобы поспевать за ними.

Подруга Филиппа, Эвелина, тоже говорит, что иногда с трудом может за ними угнаться.

Филипп рассказывает, что с собакой передвигаться намного легче: «Более мобильно, более маневренно, меньше отвлекаюсь».

При ходьбе Олдер тянется к левому краю тротуара, но корректирует траекторию, услышав команды «направо» и «налево».

Прохожие удивленно расступаются, некоторые возмущенно шепчут: «В общественном месте!», от людей постарше слышно вслед: «Собака-поводырь!». Мы останавливаемся, чтобы налить Олдеру воды, и некоторые прохожие подходят, чтобы погладить его.

Олдер помогает Филиппу передвигаться по улицам уже три года. Молодой человек рассказывает, что, живя в Казахстане, не слышал о собаках-поводырях.

Узнал он о них, только когда уехал в Россию на учебу – там некоторые незрячие стоят в очереди за собакой по два года, но Филиппу повезло получить помощника раньше.

Олдер проходил специальное обучение в центре подготовки – в год в нем обучают по пять-шесть собак, и это стоит немалых денег.

По словам Филиппа, перед тем как забрать собаку, нужно пройти двухнедельный курс, во время которого пес и хозяин привыкают друг к другу и учатся взаимодействовать, а потом вместе сдают экзамен.

«Мне было не так сложно, потому что я и так был достаточно мобильным, сам ходил до этого. А есть люди, которые приезжают, и им трудно, потому что они и с тростью никогда не ходили, а тут собака – это еще сложнее», – говорит Филипп.

Он учится на медбрата по массажу, и Олдер сопровождает его на учебу. При выходе из дома хозяин говорит ему, куда нужно идти. Собака может запомнить десятки разных маршрутов.