Вслед за собакой

Ольга Логинова, фото Данияра Мусирова
Молодой человек Филипп и черный лабрадор Олдер стали известны в Алматы благодаря соцсетям после того, как их выгнали из ТРЦ «Москва» в августе этого года. Позже торговый центр принес извинения, но этот случай всколыхнул волну обсуждения дискриминации людей с инвалидностью по зрению и проблем доступности среды.
В Казахстане не готовят собак-поводырей, хотя о планах реализовать такие проекты периодически заявляли в разных регионах.
«Власть» рассказывает о том, почему эти проекты так и остались в планах, а также о том, какие трудности испытывают люди с нарушениями зрения каждый день при передвижении по городу.
Один день из жизни хозяина и поводыря
С Филиппом и Олдером мы встречаемся в обед и сначала отправляемся на Зеленый базар за покупками. При встрече Олдер радуется нам, но уже через несколько минут концентрируется на своих обязанностях. Пес и его хозяин идут так быстро, что приходится тоже ускорить шаг, чтобы поспевать за ними.
Подруга Филиппа, Эвелина, тоже говорит, что иногда с трудом может за ними угнаться.
Филипп рассказывает, что с собакой передвигаться намного легче: «Более мобильно, более маневренно, меньше отвлекаюсь».
При ходьбе Олдер тянется к левому краю тротуара, но корректирует траекторию, услышав команды «направо» и «налево».
Прохожие удивленно расступаются, некоторые возмущенно шепчут: «В общественном месте!», от людей постарше слышно вслед: «Собака-поводырь!». Мы останавливаемся, чтобы налить Олдеру воды, и некоторые прохожие подходят, чтобы погладить его.
Олдер помогает Филиппу передвигаться по улицам уже три года. Молодой человек рассказывает, что, живя в Казахстане, не слышал о собаках-поводырях.
Узнал он о них, только когда уехал в Россию на учебу – там некоторые незрячие стоят в очереди за собакой по два года, но Филиппу повезло получить помощника раньше.
Олдер проходил специальное обучение в центре подготовки – в год в нем обучают по пять-шесть собак, и это стоит немалых денег.
По словам Филиппа, перед тем как забрать собаку, нужно пройти двухнедельный курс, во время которого пес и хозяин привыкают друг к другу и учатся взаимодействовать, а потом вместе сдают экзамен.
«Мне было не так сложно, потому что я и так был достаточно мобильным, сам ходил до этого. А есть люди, которые приезжают, и им трудно, потому что они и с тростью никогда не ходили, а тут собака – это еще сложнее», – говорит Филипп.
Он учится на медбрата по массажу, и Олдер сопровождает его на учебу. При выходе из дома хозяин говорит ему, куда нужно идти. Собака может запомнить десятки разных маршрутов.
В Алматы Филипп приехал недолго отдохнуть перед новым семестром. За неделю в городе с собакой-поводырем его один раз попросили уйти из ТРЦ, один раз не пустили в метро, также не дали зайти в здание районного суда и один раз отказались везти в такси. При этом по правилам содержания и выгула домашних животных в городе на собак-поводырей, в отличие от домашних животных, нет ограничений на посещение различных учреждений.
После того как в соцсетях возмутились поведением сотрудников торгового центра, его руководство принесло извинения. От ТРЦ Филиппу также подарили компьютер и телефон, но молодой человек говорит, что, к сожалению, в них нет функций для незрячих.
На Зеленом базаре в выходной день много народу, но Олдер ловко маневрирует в толпе, лишь изредка сбиваясь с пути. Ориентироваться среди рядов и выбирать нужное Филиппу помогает подруга.
Закупившись, мы направляемся в кафе быстрого питания. Олдер устраивается под столиком кафе, у сотрудников и посетителей не возникает никаких вопросов о собаке.
Филипп рассказывает, что в поводыри специально отбирают неагрессивных собак, и в процессе обучения их также отучают лаять и реагировать на внешние раздражители. В этом есть и минусы: если хозяина ограбят на улице, собака не нападет на обидчика.
По городу Олдер передвигается в наморднике. По словам Филиппа, незрячим в Санкт-Петербурге удалось добиться того, чтобы это правило не распространялось хотя бы на метро, так как одна из функций собаки-поводыря – поднимать и возвращать трость или другие предметы, если незрячий хозяин их случайно выронил.
«Поводырь – это даже не собака по документам, а средство реабилитации, – говорит он. – Эти вещи важно различать: если вы видите собаку-поводыря, это значит, что хозяину куда-то нужно попасть и собака его ведет. Не нужно кричать и возмущаться по поводу того, что это собака, может быть, надо, наоборот, подойти к человеку и спросить, не нужна ли ему какая-то помощь».
Почему в Казахстане нет собак-поводырей?
В алматинском филиале Казахского общества слепых «Власти» рассказали, что сейчас никто из незрячих в городе не передвигается с собакой.
Специальных центров подготовки собак-поводырей для них в Казахстане нет. Три года назад инвестора на проект такого центра искали в Кызылорде. В начале этого года аким Восточно-Казахстанской области также поручил изучить мировой опыт и рассмотреть возможность открытия такого центра.
В управлении координации занятости и социальных программ области ответили, что изучили опыт России, но пока в городах и районах области «отсутствует потребность среди лиц с инвалидностью первой группы в собаках-поводырях». На 4 270 человек с инвалидностью по зрению в регионе есть 503 индивидуальных помощника, которые их сопровождают при посещении различных учреждений.
Ильяс Фаткулин, руководитель Азиатского общества по правам инвалидов «Жан», говорит, что ни разу не встречал в Казахстане незрячего человека с собакой-поводырем. Он связывает это с тем, что в стране другая модель, по которой незрячие могут оформить помощника.
«Хотя если человек самостоятелен, то сопровождающий нужен ему очень редко – в таких местах, как торговые центры, поликлиники и базары. Даже если человек спокойно передвигается с тростью, то именно в этих местах незрячему очень сложно самому», – говорит Фаткулин.
Он добавляет, что ему бывает сложно самостоятельно передвигаться по своему району.
«Уже третий год идет ремонт моего района, Жас Каната. Если у меня нет сопровождающего, то мне очень трудно ходить по нему, потому что он весь просто перекопан. Зачастую эти раскопки никак не огорожены и они длятся годами. И такого у нас в Алматы достаточно, а в более маленьких городах это критическая проблема для незрячих», – говорит он.
Организация Фаткулина проводила мониторинг доступности объектов Алматы для разных маломобильных групп.
«Доступность разная для всех, – поясняет Фаткулин. – В принципе, большая часть зданий доступна для лиц с инвалидностью по зрению, но зато незрячий человек, если нет тактильной дорожки, потеряется в большом торговом центре».
Фаткулин констатирует, что большинство незрячих в Казахстане маломобильны и редко передвигаются самостоятельно. Отчасти причина этому – недоступность инфраструктуры: элементарное отсутствие тротуаров в некоторых частях города и светофоров со звуковым сигналом.
Другая проблема – сложности с ориентированием на местности. Фаткулин рассказывает, что для ее решения совместно с Красным полумесяцем Казахстана при финансовый поддержке компании Beiersdorf (Nivea) запустили курс, где незрячих и слабовидящих учат ориентироваться в городе.
«Мы обучаем как с помощью трости, так и с помощью навигаторов на телефоне передвигаться по городу», – поясняет он.
По словам общественника, незрячие также могут передвигаться с помощью инватакси, которое предоставляет им две поездки в день, но при этом многие становятся сильно зависимыми от этого сервиса и никуда, кроме работы, не выезжают.
Фаткулин говорит, что пробовал ходить с собаками-поводырями, когда выезжал за границу, и это было удобно. Тем не менее однозначного ответа на вопрос, нужны ли поводыри незрячим в Казахстане, он дать не может.
«Я бы не поменял возможность иметь сопровождающего на собаку. Собака в дополнение к сопровождающему – это было бы шикарно, но это будет большая нагрузка на бюджет», – констатирует Фаткулин.
С другой стороны, он отмечает, что для многих незрячих поводыри могут быть важны при занятиях спортом.
«Я любитель бегать, и очень часто бывает, что я не могу найти человека, с кем бы я мог побегать у себя на районе, а с собакой это можно было бы делать в любое удобное время. Я уже всех своих соседей достал, мол, давайте побегаем», – улыбается Фаткулин, но добавляет, что весомым сдерживающим фактором все же остается ответственность за животное и то, что его могут не понять и не пустить в какое-либо учреждение.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Казахстане проживает 160 тысяч человек с нарушениями зрения. Министерство труда и соцзащиты населения сообщало о том, что в Казахстане 85 тысяч слепых, а также – 4000 детей с нарушениями зрения, из которых примерно 350 слепы.
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