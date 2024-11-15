«Святилищам, которые прячутся в степной зоне, как минимум около четырех тысяч лет»

В пятницу в Ботаническом саду Алматы открылся парк петроглифов «Аркалан», в котором собраны копии наиболее выдающихся тюркских петроглифов со всего Казахстана, найденных на сегодняшний день. При его создании использовались камни, привезенные из уже разрушенных скоплений петроглифов.
Парк петроглифов «Аркалан» расположен в юго-восточной части Ботанического сада на территории экспозиции «Казахстан». Это – это совместный проект Ботанического сада и общественного объединения «Охотники за петроглифами».
Юрий Дорохов, активист объединения, рассказал, что Казахстан – вероятно, мировой рекордсмен по количеству петроглифов: древние рисунки на скалах хорошо сохраняются благодаря достаточно сухому климату.
Идея открыть парк петроглифов возникла несколько лет назад, ее инициаторы – архитектор Светлана Лизунова, исполнительный директор Общественного Фонда «Охотники за петроглифами» Ольга Гумирова и исследовательница казахской мифологии, писательница Зира Наурызбай.
Парк решили установить в Ботсаду неслучайно: при его строительстве были найдены остатки сооружений периода усуней – одного из первых тюркских племен, жившего на территории Казахстана больше двух тысяч лет назад, а в самом Ботсаду также расположены сакские курганы.
Над самими стеллами и камнями, на которых высечены петроглифы, работали скульпторы и художники Санжар Жубанов и Саид Айнеков. Переносить петроглифы с места их обнаружения запрещает закон, кроме того, при переносе они выцветают через некоторе время.
По словам Ольги Гумировой, многие из композиций были обнаружены в экспедициях «Охотниками за петроглифами», и самые древние относятся к эпохе бронзы. Среди композиций, которые художники перенесли на стеллы, есть и петроглифы из Архарлы – крупного скопления в Алматинской области, которое было частично разрушено при добыче щебня.
«Этот парк мы задумали как своеобразный храм в память о тех скоплениях петроглифов, о святилищах, которые были разрушены, в частности, Архарлы. Это своего рода наше покаяние за уничтоженные памятники, – рассказала Ольга Гумирова. – Петроглифы Санжар (Жубанов – В.) выбил на камнях, которые мы привезли из разрушенного до основания скопления Архарлы. Вот эти камни – то, что осталось от этого святилища, и мы решили возродить».
Гравий, которым усыпаны дорожки парка петроглифов, также был привезен из Архарлы – это разрушенные скалы, на которых были петроглифы.
Скопление Архарлы было взято под государственную охрану в 2021 году. По словам Ольги Гумировой, при добыче камня было разрушено центральное святилище, но общественникам удалось отстоять другие скопления, которые оказались не повреждены.
Гумирова говорит, что стеллы с копиями петроглифов просуществуют как минимум три-четыре тысячи лет – столько лет многим святилищам, которые археологи-любители находят в своих экспедициях.
В парке петроглифов также установили стеллу в память археологу Ерлану Жагипарову, погибшему в Алматы во время Қанды Қаңтар.
На территории парка Ботанический сад также планирует высадить растения, уникальные для казахских степей.
Волонтеры, археологи, художники и скульпторы работали над созданием парка в течение двух лет. Часть средств – более 600 тысяч тенге – удалось собрать при помощи краудфандинга, остальную часть помогли собрать меценаты. Финансовую поддержку оказали компания Нурлана Жагипарова DNA Payments и АО Евразийский Банк. Общая сумма, которая понадобилась для его создания – около 76 млн тенге.
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