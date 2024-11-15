«Святилищам, которые прячутся в степной зоне, как минимум около четырех тысяч лет»

Идея открыть парк петроглифов возникла несколько лет назад, ее инициаторы – архитектор Светлана Лизунова, исполнительный директор Общественного Фонда «Охотники за петроглифами» Ольга Гумирова и исследовательница казахской мифологии, писательница Зира Наурызбай.

Парк решили установить в Ботсаду неслучайно: при его строительстве были найдены остатки сооружений периода усуней – одного из первых тюркских племен, жившего на территории Казахстана больше двух тысяч лет назад, а в самом Ботсаду также расположены сакские курганы.

Над самими стеллами и камнями, на которых высечены петроглифы, работали скульпторы и художники Санжар Жубанов и Саид Айнеков. Переносить петроглифы с места их обнаружения запрещает закон, кроме того, при переносе они выцветают через некоторе время.