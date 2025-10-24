Статистика как украшение

Мы едва начинаем разговор, а взгляд уже цепляется за ожерелье на ней. Жанна замечает мое любопытство и объясняет — это одно из ее любимых украшений из серии Connections («Связи»). Прототипом послужила хаотичная паутина электрических проводов в пакистанских городах, где Жанна жила несколько лет. В этом беспорядке она увидела метафору человеческих отношений — запутанных, напряженных, многослойных, но все же соединяющих.

Украшение выполнено из переработанного хлопка, который местные ремесленники превращают в яркие веревки. Для Жанны эта работа личная, почти автобиографичная. «Иногда, чтобы вернуть энергию, нужно просто пустить новую линию», — говорит она, поправляя ожерелье.

Наша экскурсия начинается. Я в ожидании, Жанна — уверенный проводник по миру концептуальных украшений. Легко двигаясь между витринами, она останавливается у каждой работы, рассказывает о деталях и смыслах — чувствуется, как бережно она относится к каждому изделию.