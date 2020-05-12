Особенности национального PR. Лариса Пак

И одновременно разослала порядка 30 писем на имя глав компаний и написала: «в вашей компании могу сделать вот это, вот это, вот это».

Конечно, никто не ответил. Кроме одной компании. Которая называлась "ITECA", выставочная компания. Меня пригласили на интервью. Тогда, помню, был там Эдвард Строон, Алена Кадацкая, и они говорят: «Мы прочитали ваше объявление в газете плюс получили ваше письмо. Мы подумали, что вы, может быть, как раз тот человек, который нам нужен по специфике нашей работы».

Я прошла интервью, они меня взяли. Хотя у них не было вообще ничего, связанного с PR. Они проводили много всяких пресс-конференций, у них была сумасшедшая ивентика, но компания была молодая, и они сами были полны энтузиазма и предпринимательского духа. И они меня взяли на позицию PR-менеджера. Вот такой классный, по сути, мне дали карт-бланш.

Сказали: «Вот, пожалуйста, у нас 25 мероприятий будет только в Казахстане, выставок, постоянно идущих. Делай, что нужно». И три года мы... знаешь, я сейчас вспоминаю, конечно, эти часы, когда мы до четырех утра могли паковать делегатские сумки. Я делала какие-то конференции сама. Я могла, к примеру, по своей инициативе издавать индустриальную газету про выставки для расширения рынка, чтобы люди понимали, зачем нужны выставки. Проводить пресс-конференции...

Я помню свою первую пресс-конференцию, так смешно было! Я прочитала в учебнике, как это делается. И вот вам, пожалуйста, кувертки… я разослала пресс-релизы. Потом поняла, что пресс-релиз нельзя рассылать, но это все со временем приходит. Это как в том фильме: «Ляпаешь, значит, ляпай уверенно!» Я была так уверена, что все правильно делаю. Мне просто нравилось это все.

Потом очень много было каких-то партнерств интересных. К примеру, интернет тогда только пришел, в то время я и не знала, что это называется «стартап». Я Эдварду говорю: «Слушайте, давайте мы сделаем свое маленькое интернет-предприятие»? Мой друг был программист, и мы можем сделать компанию, которая будет обслуживать нужды именно выставочных компаний. И мы сделали такой стартап, он называется DataCom. До сих пор существует, кажется. Работа в ITECA в итоге очень хорошо поддержала тот энтузиазм, который у меня был по поводу PR. Вот так я пришла.

Три года я отработала и поняла, что мне нужно что-то дальше делать, расти. В 2001 я поступила в МГУ на факультет журналистики, и там у них только открылся первый выпуск по специальности «Реклама и связи с общественностью». Я вообще, поверишь или нет, с какими-то смешными деньгами в кармане родителям сказала: «Пока!» Они меня раньше не отпускали учиться в Москву, а тут я взрослая, паспорт имею (смеется). Улетела.

Нашла part-time работу, начала снимать квартиру, жить и окончила вуз. И естественно, когда закончила учебу, мне говорили: «Ты куда возвращаешься? Это же Казахстан!!! И что ты там будешь делать?» Ну, понятно, эти все снобистские представления... А я говорю: «Да у нас там куча компаний!» «Ну и кто тебя возьмет? С таким образованием кому ты нужна»? Я говорю: «Например, «Phillip Morris».

Ты представляешь, я приезжаю, просто рассылаю свое резюме в рекрутинговые агентства, и первое предложение, которое мне приходит, оно из «Phillip Morris», у них там какая-то вакансия открылась. Я прихожу на интервью, сидят Дима Белоусов и Шолпан Омарова. Они меня проинтервьюировали, потом говорят: «Знаете, вы overqualified, то есть вы слишком хороши для этой позиции, потому что это очень junior, это начинающая позиция».

Я говорю: «Да вы поймите меня, просто интересно зайти в отрасль. У вас же такие challenges, у вас такие сложности, так сложно, как в табачке, нигде». А еще до этого я прочитала книгу, которая вышла в Москве, «Thank you for smoking!» («Здесь курят», Бакли), и у меня это все, естественно, в голове сложилось, и я говорю: «Да вы что, мне только дайте этот материал, хочу с вами поработать»!

Они такие: «Нет, вы поймите, у нас политика компании… короче, мы вас взять не можем». Но у них там, видимо, что-то совсем поджимало, я говорю: «Я все могу». В общем, они меня взяли.

И так сложилось, что буквально через полгода меня вдруг назначают менеджером компании. А позиция «менеджер» в структуре «Phillip Morris», чтобы вы понимали, - это высокая позиция. И плюс еще весь вот это менталитет мультинациональных компаний. Это закрытый сложный мир со своими жесткими правилами...

У меня было очень крутое направление - корпоративная социальная ответственность. А «Phillip Morris» в силу глобальных причин, так сказать, «самоналожил» на себя разные «самоограничения». Они сами ушли с телевидения (сняли рекламу), сами решили делать программы предотвращения курения среди молодежи. Я окунулась в тип мышления глобальной компании, которая выходит из репутационного кризиса по связям с общественностью. Помните, были все эти суды в Америке, где они врали, врали, врали, а потом сказали: «Нет, точно, нельзя врать больше».

То есть, понимаешь, это тот самый большой поворот, который можно было запечатлеть. Это было очень круто, потому что в нас вкладывали тогда сумасшедшие деньги с точки зрения тренингов. Мы постоянно тренировались.

К нам постоянно приезжали тренеры сюда, мы уезжали в Лозанну. Начиная от медиа-тренингов: как выступать, как правильно говорить, как формировать свое сообщение, пакетировать его под радио, под телик, под все, что угодно. Типы интервью. Если в Москве на журфаке нам просто это давали как базу, то здесь нас просто дрючили, условно, «нет, еще раз, еще раз, еще раз»! Это было очень полезно.

И плюс к этому центральный офис постоянно отправляет «политики» (policies), всякие «лучшие практики» (best practices), и ты должен сам это делать постоянно. Я в итоге из «Phillip Morris» ушла через четыре года.

Мне позвонил Талгат Даирбеков, гендиректор Евразийского медиафорума в то время. Говорит: «Слушай, я тут ищу себе замену, ты не хочешь попробовать?». И я пошла делать медиафорум.

В общих чертах я, конечно, понимала, что делать - ивент и ивент вроде бы. Но тогда был другой вызов, потому что торговые выставки и конференции, где я работала раньше, очень отличаются от контентных мероприятий. Ну, к примеру, для KIOGE (нефтегазовая выставка и конференция) контент так или иначе формировался министерством. А здесь совершенно другая повестка дня, и нужно было контент формировать самим.

Самой сложной для меня была логистика, работа со всеми высокопоставленными гостями. Именно в тот год так получилось, что их приехало очень много. Приехал Мохаммад Хатами, приехал председатель ОБСЕ, приехал Евгений Примаков, Ричард Холбрук, другие американцы.