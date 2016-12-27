Фонд гарантирования депозитов регламентировал порядок расчета со вкладчиками «Казинвестбанка»

В течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка, Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявит, какой из действующих казахстанских банков будет работать с вкладчиками АО «Казинвестбанк» в качестве агента по выплате, сообщает во вторник пресс-служба фонда.

«Согласно законодательству, это будет банк со стабильным финансовым положением, широкой филиальной сетью и инфраструктурой, позволяющей обслуживать вкладчиков по всей стране. Этот банк будет работать с вкладчиками АО «Казинвестбанк» от имени и за счет средств КФГД», - говорится в пресс-релизе.

После объявления КФГД выбранного банка-агента вкладчикам следует обратиться в отделение данного банка с заявлением на выплату гарантийного возмещения. Банком-агентом будет осуществлена выплата не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов банку-агенту, также сообщает фонд.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов напоминает клиентам АО «Казинвестбанк» о том, что банк, лишенный лицензии на проведение всех банковских операций, не вправе осуществлять банковскую деятельность, в связи с чем все операции по счетам должны быть прекращены.

«Депозиты в тенге и иностранной валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), т.е., в случае дальнейшего принятия судом решения о принудительной ликвидации банка, КФГД осуществляет вкладчикам-физическим лицам выплаты гарантийного возмещения», - говорится в сообщении.

Максимальный предел гарантии по депозитам в тенге составляет до 10 млн тенге, по депозитам в иностранной валюте – до 5 млн тенге.

«Выплаты осуществляются в пределах суммы основного долга, начисленное банком вознаграждение не гарантируется. Если договором банковского вклада предусмотрена капитализация вознаграждения, то капитализированное вознаграждение прибавляется к основной сумме депозита и становится объектом гарантии», - также указано в сообщении.