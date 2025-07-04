Инвестиционный убыток в 584,4 млрд тенге получил Нацфонд за первый квартал 2025 года

Инвестиционный убыток в 584,4 млрд тенге получил Национальный фонд за первый квартал 2025 года. Активы Нацфонда в первом полугодии сократились на 1,9 трлн тенге до 32,8 трлн, говорится в отчете министерства финансов.

За первые шесть месяцев этого года в Нацфонд поступило 1,8 трлн тенге налогов от нефтяного сектора. Изъятия из него составили 3,1 трлн тенге: в качестве гарантированного трансферта — 2 трлн тенге, в качестве целевого — 1,1 трлн тенге.

в том числе на гарантированный трансферт для покрытия дефицита бюджета – 2 трлн тенге, на целевой трансферт для реализации проектов общестранового значения – 1,1 трлн тенге.

В начале недели председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал «Власти», что финансовые власти Казахстана по-прежнему намерены довести активы Нацфонда до $100 млрд

«Эту задачу никто не отменял. Очень много зависит от внешней конъюнктуры. Вы сами понимаете, когда нефть $90 и когда нефть $60 – это разные темпы достижения задачи. Очень сильно будет зависеть от фискальной реформы. Если мы будем получать больше денег с ненефтяного сектора, это позволит накапливать в результате правильного инвестиционного управления», — пояснил Сулейменов.

Глава Нацбанка также подчеркнул, что стратегия ведомства по достижению этой цели не меняется. Он напомнил, что в 2023 году Нацфонд показал доходность в 11,38%, а в 2024 — 7,6%. Тогда как средняя доходность за весь период существования составила 3,3%.

«Последние два года были достаточно успешными. Соответственно, супер каких-то изменений [в будущем] не будет. Но мы планируем чуть больше инвестировать в более доходный класс активов. Хотим нарастить альтернативный портфель, [это активы, которые мы имеем в виду, когда говорим о] будущей, новой и цифровой экономике», — заключил он.