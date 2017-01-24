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Сирийская оппозиция «Южный фронт» передала официальному Дамаску предложения по прекращению огня

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Представители сирийского оппозиционного южного фронта передали правительству Сирии ряд предложений о прекращении огня. Ответ они ждут в течение семи дней, заявил журналистам по итогам переговоров в Астане во вторник представитель «Южного фронта» Иссам Эльрейс.

«Целый список своих предложений по прекращению огня (мы передали официальному Дамаску - V). Через ООН мы дали правительственной делегации неделю ответить на этот список», - заявил Эльрейс.

Он также сказал о том, что Россия является «более менее надёжным партнером», однако им теперь надо перейти «от слов к делу и показать, что они на самом деле будут договариваться с Ираном и Башаром Асадом о том, что будет выполняться перемирие».

Фото с сайта https://www.almasdarnews.com/

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