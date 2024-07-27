Ожидаются в том числе выступления дзюдоистов, от которых ждут медалей
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Большая группа казахстанских спортсменов выступит в первый день Олимпиады в Париже
Фото Сали Сабирова, Национальный олимпийский комитет

В первый день открывшихся в Париже летних Олимпийских игр ожидаются выступления большой группы атлетов из Казахстане, среди них в том числе и претенденты на медали, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Так, свои поединки в субботу проведут дзюдоисты Елдос Сметов и Абиба Абужакынова, от которых ждут медалей в Париже. Их предварительные раунды начнутся в 13 часов по времени Астаны.

Еще ранее – в 12 часов – пройдет квалификация в академической гребле, где выступит Владислав Яковлев.

Казахстанские стрелки примут участие в нескольких соревнованиях по пулевой стрельбе. Первые соревнования у них также стартуют в полдень.

В субботу первые матчи в одиночном разряде проведут казахстанские теннисисты Юлия Путинцева и Александр Бублик, а вечером в настольном теннисе первый матч будет у Кирилла Герасименко.

В 18:25 начнется квалификация в спортивной гимнастике. В соревнованиях будут участвовать два казахстанских гимната - Милад Карими и Нариман Курбанов.

В 19:30 пройдет индивидуальная велогонка с раздельным стартом, в ней участвует Евгений Федоров.

В ночь на воскресенье (00:52 воскресенья) свой поединок в 1/16 финала в категории до 63,5 килограммов проведет казахстанский боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы, он сразится с испанцем Ойером Ибаречее.

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