Для этого администрация Трампа хочет «вбить клин» между Ираном и Россией
Белый дом планирует оспаривать военное присутствие Ирана на Ближнем Востоке
Фото телеканала ТВЦ

Администрация Дональда Трампа планирует «вбить клин» в сотрудничество России и Ирана по Сирии. Об этом источники в администрации президента США рассказали The Wall Street Journal.

«Если существует клин, который можно вбить между Россией и Ираном, мы готовы поработать над этом вопросом», – сказал источник WSJ.

Участники переговоров по сирийскому вопросу пояснили газете, что согласно стратегии США по борьбе с ИГ, американская сторона, после победы над боевиками, намерена наладить отношения с Москвой и «агрессивно» оспаривать военное присутствие Ирана на Ближнем Востоке, пишет «Republic».

Собеседник WSJ отметил, что в Белом доме точно не знают, что может потребовать Путин для разрыва союза с Ираном. При этом собеседник предположил, что если Москва, например, снизит объемы поставок оружия в Иран, то, «вероятнее всего, дождется значительного ослабления санкций»

Ранее из-за нарушения режима нераспространения ядерного оружия США ввели новые санкции против Ирана. В интервью Fox News Трамп назвал Иран «террористическим государством номер один». Американский лидер при этом добавил, что расширение санкций против Тегерана – это «только начало».

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Журналист

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