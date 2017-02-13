63 случая вовлечения несовершеннолетних в «группы смерти» зафиксировано с начала года

С начала текущего года министерством внутренних дел зафиксировано 63 случая вовлечения детей в «группы смерти», 15 детей нанесли себе различные ранения, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе глава ведомства Калмуханбет Касымов. В этой связи МВД предлагает в законодательном порядке обязать владельцев таких социальных сетей, как Facebook, Instagram и ВКонтакте держать данные казахстанских пользователей на территории страны, либо работать через казахстанских провайдеров.

«На сегодняшний день более 100 фактов (деятельности «групп смерти» - V) выявлено. Мы передаем их в министерство информации и коммуникаций для того, чтобы они блокировались», - заверил Касымов, отвечая на вопросы депутатов.

По его информации, в прошлом году по таким фактам – попыткам суицида, было возбуждено 44 уголовных дела. Тогда погибло 16 детей. Однако, тогда не было выявлено вовлечения детей в «группы самоубийц». Подобная тенденция отмечена с начала текущего года.

«На сегодняшний день зарегистрировано 63 случая вовлечения несовершеннолетних, 15 детей нанесли себе всевозможные ранения. Сообщения нам поступают от родителей, от учителей, преподавателей, от родственников. Мы по всем фактам проводим эти мероприятия. Единственная проблема здесь в том, что используемые ресурсы расположены вне зоны Казахстана. ВКонтакте находится в России, Facebook, и Instagram – в США. Здесь выход должен быть такой: мы должны в законодательном порядке обязать владельцев – все данные на казахстанских пользователей держать в Казахстане или же обязать их работать в Казахстане через казахстанских провайдеров. Вот тогда будет (результат - V), - заявил глава МВД.

Пока же работа по выявлению таких преступлений проходит достаточно тяжело.

«Сейчас через прокуратуру по каждому случаю запрос пока дойдет, разные законодательства. Представляете, как долго мы исполняем эти запросы?», - констатировал Касымов.

При этом он заверил, что в МВД уже изучили такие «группы смерти», как «Синий кит», «Тихий дом» и взаимодействуют с коллегами из правоохранительных органов России.

«Они с этой проблемой с 2013 года борются. Там в прошлом году задержали некоего Филиппа Будейкина, который создал группу смерти «ЭФ-57». ЭФ – это Филипп, 57 – это конечные цифры его домашней страницы, его обвинили в причастности к смерти нескольких подростков. Естественно, его последователи начали продолжать эту работу. Сейчас еще больше появилось групп: «Позвони мне в 4:20», «ЭФ-58». Более того, они сейчас начали распространять это на пользователей приложения в сотовом телефоне – Whats up, Instagram, Facebook. Мы сейчас специальную службу посадили, которая отслеживает эту работу. Принимаем меры», - заверил Касымов.