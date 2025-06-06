Замеченные в небе над городами северного Казахстана светящиеся объекты, вероятнее всего, являются космическими объектами - Минцифры

Замеченные в небе над городами северного Казахстана светящиеся объекты, вероятнее всего, являются космическими объектами, заявили поздно вечером в четверг в министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности.
Десятки объектов были заметны после 22 часов по времени Астаны в небе над столицей, Карагандой, Павлодаром и Костанаем.
В Минцифры отметили, что наиболее вероятен – «вход в атмосферу одного из космических объектов». Здесь предположили, что это могут быть разгонные блоки китайской или японской ракет или спутник Starlink.
«Как правило подобные объекты поностью сгорают в атмосфере (падение крупных объектов на территории Казахстана маловероятно), а само явление представляет собой зрелищный, но безопасный процесс», - добавили в Минцифры.