Замеченные в небе над городами северного Казахстана светящиеся объекты, вероятнее всего, являются космическими объектами - Минцифры

Замеченные в небе над городами северного Казахстана светящиеся объекты, вероятнее всего, являются космическими объектами, заявили поздно вечером в четверг в министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности.

Десятки объектов были заметны после 22 часов по времени Астаны в небе над столицей, Карагандой, Павлодаром и Костанаем.

В Минцифры отметили, что наиболее вероятен – «вход в атмосферу одного из космических объектов». Здесь предположили, что это могут быть разгонные блоки китайской или японской ракет или спутник Starlink.

«Как правило подобные объекты поностью сгорают в атмосфере (падение крупных объектов на территории Казахстана маловероятно), а само явление представляет собой зрелищный, но безопасный процесс», - добавили в Минцифры.

Ведомство призвало казахстанцев сохранять спокойствие.

С таким же призывом ранее выступило Минобороны, отметив, что не зафиксировало нарушений воздушного пространства Казахстана.

Увиденное над Астаной явление «схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток», отметили в оборонном ведомстве.