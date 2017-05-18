Европейская комиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала компанию Facebook за предоставление заведомо ложной, как посчитали в ЕК, информации об условиях покупки мессенджера WhatsApp в 2014 году, сообщает Euronews.

Расследование ЕК в отношении Facebook было открыто в декабре 2016 года. В Брюсселе тогда утверждали, что корпорация в рамках изучения сделки по приобретению WhatsApp в 2014 году сообщила, что не имеет намерения проводить автоматическое объединение учетных записей пользователей Facebook и WhatsApp, однако это было сделано в августе 2016 года.

Ранее ЕК давала понять, что ее расследование не приведет к опротестованию сделки по приобретению WhatsApp, но может повлечь за собой штраф в отношении Facebook.

Вскоре после начала расследования ЕК Facebook приостановила сбор пользовательских данных в Евросоюзе. «Мы надеемся продолжить наши детальные беседы с британским управлением комиссара по информации и другими чиновниками, занимающимися защитой данных»,— заявляли в компании, о чем сообщала Financial Times.

В Facebook, пока шло расследование, настаивали, что компания готова к сотрудничеству в области защиты информации.