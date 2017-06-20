Также городские власти планируют благоустроить ряд горных троп
Бесплатным планируют сделать вход в Иле-Алатауского нацпарк
фото с сайта azimut-travel.kz

Ирина Галат, Vласть

Сделать вход бесплатным на территорию Иле-Алатауского национального природного парка и улучшить его инфраструктуру планируют в бижайшем будущем городские власти Алматы. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя управления туризма и внешних связей Алматы Сагынбек Бекмагамбетов, передает Sputnik Казахстан.

Представитель управления рассказал, что городские власти работают над обеспечением бесплатного доступа на территорию Иле-Алатауского национального природного парка. В настоящее время каждый посетитель парка платит 226 тенге за вход, и плюс 200 тенге, которые уходят на уборку и охрану парка.

«Мы, скорее всего, будем из бюджета выделять деньги, чтобы каждому гражданину обеспечить бесплатный доступ», — подчеркнул он.

Бекмагамбетов проинформировал, что в этом году в городском бюджете заложено 15 миллионов тенге на благоустройство (установку инфощитов, указателей, обновление мостиков, скамеек) шести горных троп: Медео — Кок Жайляу, Медео — Кимасар, Медео — Горельник, Бутаковка, Медео — Туюк-су, Народная тропа. Закончить благоустройство троп городские власти планируют уже к 1 августа.

Ирина Галат
Ирина Галат

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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